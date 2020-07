Brent - $43,2 за баррель

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов в среду. Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в среду.

Американские фондовые индексы опустились по итогам торгов во вторник, при этом заметно подешевели акции технологических компаний.

Инвесторы также оценивали проект нового пакета мер поддержки экономики США на сумму $1 трлн, который в понедельник представил лидер большинства в Сенате США республиканец Митч Макконнелл. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Демократы, в свою очередь, выступают за сохранение размера надбавки, пишет MarketWatch. Аналитики считают, что эти выплаты помогли смягчить удар, вызванный пандемией коронавируса.

"Чтобы акции продолжили вчерашний рост, необходимо достичь согласия до пятницы, когда истекает срок выплаты увеличенных пособий по безработице", - отмечает главный рыночный аналитик JFD Group Хараламбос Писсурос.

Он также считает, что пакет мер объемом около $1 трлн или меньше, скорее всего, разочарует рынок.

Помимо этого, в центре внимания трейдеров находится стартовавшее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

ФРС во вторник продлила действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Тем временем индекс потребительского доверия в США в июле 2020 года опустился до 92,6 пункта с пересмотренных 98,3 пункта в июне, сообщила исследовательская организация Conference Board, которая рассчитывает этот индикатор. Ранее июньское значение оценивалось в 98,1 пункта.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем ожидали снижения индекса в июле до 94,5 пункта.

Бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) подешевели на 1,8%, Netflix Inc. (SPB: NFLX) - на 1,4%. Alphabet Inc. (SPB: GOOG) потеряла в цене 1,7%, Facebook Inc. (SPB: FB) - 1,5%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - 1,6%.

Акции Pfizer Inc. (SPB: PFE) подорожали на 3,9%. Американская фармкомпания по итогам второго квартала отчиталась о снижении скорректированной прибыли до $0,78 с $0,8 на акцию, однако аналитики, опрошенные FactSet, ожидали большего сокращения показателя - до $0,67 на акцию. Помимо этого, Pfizer сообщила о начале новой фазы клинических испытаний вакцины от коронавируса, которую компания разрабатывает совместно с германской BioNTech.

Стоимость Raytheon Technologies Corp. снизилась на 0,2%, несмотря на то, что выручка компании во втором квартале подскочила на 24% и составила $14,06 млрд при консенсус-прогнозе экспертов на уровне $13,46 млрд.

Котировки McDonald's Corp. (SPB: MCD) опустились на 2,5%. Скорректированная прибыль сети ресторанов быстрого питания в апреле-июне снизилась до $0,66 с $2,05 на акцию годом ранее и оказалась ниже консенсус-прогноза в $0,74 на акцию.

Бумаги 3M Co. (SPB: MMM) подешевели на 4,9%. Компания по итогам второго квартала зафиксировала падение скорректированной прибыли на 16% - до $1,78 в расчете на акцию, выручки - на 12%, до $7,18 млрд. Аналитики ожидали, что скорректированная прибыль составит $1,81 на акцию, выручка - $7,32 млрд.

Индекс Dow Jones Industrial Average опустился на 205,49 пункта (0,77%) - до 26379,28 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 20,97 пункта (0,65%) и составил 3218,44 пункта.

Nasdaq Composite снизился на 134,18 пункта (1,27%) - до 10402,09 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) демонстрируют разнонаправленные колебания в ходе торгов в среду на фоне слабой корпоративной отчетности, которая усиливает тревоги по поводу масштабных последствий пандемии коронавируса для экономики.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 1,1%.

Рейтинговое агентство Fitch Ratings понизило прогноз по рейтингу Японии до "негативного" со "стабильного". "Пандемия коронавируса привела к резкому сокращению экономики Японии, несмотря на ранние успехи страны в сдерживании вируса", - говорится в сообщении Fitch.

Акции японского автопроизводителя Nissan Motor Co. дешевеют на 10,2%. Компания зафиксировала чистый убыток в первом финансовом квартале на фоне резкого падения продаж в условиях пандемии коронавирусной инфекции.

Автопроизводитель предупредил, что текущий фингод станет для него убыточным, поскольку рыночные условия остаются сложными, а также сообщил, что не будет выплачивать дивиденды в этом году.

Бумаги производителя фотоаппаратов Canon теряют в цене 13,4%, акции Fanuc Corp., специализирующейся на выпуске промышленных роботов, падают на 8,1% на пессимистичной отчетности.

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 1,3%, гонконгский Hang Seng растет на 0,06%.

Инвесторы ждут данных об изменении ВВП Гонконга во втором квартале, которые будут опубликованы в 11:30 мск.

Также в центре внимания находится двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС). Учитывая, что США пока проигрывают битву с коронавирусом, Федрезерв, вероятно, подтвердит планы сохранения процентной ставки по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) "на близком к нулю уровне в течение долгого времени", пишет Bloomberg.

На июльском заседании ФРС, вероятно, обсудит дальнейшие шаги для поддержки экономики, однако по итогам заседания вряд ли объявит о запуске новых стимулов, пишет The Wall Street Journal. Представители центробанка неоднократно давали понять, что хотели бы придерживаться текущей политики до тех пор, пока не будет ясности относительно последствий пандемии коронавируса для экономики США.

Акции банка HSBC Holdings PLC на торгах в Гонконге повышаются на 1,4%, цена бумаг Industrial & Commercial Bank of China Ltd. растет на 1,3%. Акции автопроизводителя Geely Automobile Holdings Ltd. укрепляются на 1,8%.

Южнокорейский индекс Kospi повышается на 0,2%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. растет на 1%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics дешевеют на 0,7%, цена бумаг Sharp Corp. падает на 4,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,2%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto уменьшается на 1,8% и 1% соответственно. Также дешевеют бумаги нефтепроизводителей, включая Santos (-1,6%), Oil Search (-1,6%) и Woodside Petroleum (-1,2%).

Цены на нефть эталонных марок умеренно снижаются в ходе торгов в среду на ожиданиях данных Минэнерго США о запасах нефти в стране.

Brent завершила предыдущие торги на минимальной отметке с 17 июля, WTI - с 20 июля, отмечает MarketWatch.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:14 МСК составляет $43,2 за баррель, что на $0,02 (0,05%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $0,19 (0,4%), до $43,22 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,08 (0,19%) - до $40,96 за баррель. Во вторник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,56 (1,4%), до $41,04 за баррель.

"COVID-19, конечно, до сих пор является главным фактором риска для нефти и рынков в целом, - считает старший аналитик по сырьевым рынкам Schneider Electric Робби Фрейзер. - Рост случаев заражения в некоторых регионах мира продолжает беспокоить инвесторов, в то время как улучшение условий предложения и спроса и успешные результаты ранних испытаний вакцины иногда смягчают эти опасения".

Согласно данным API, опубликованным накануне, запасы нефти в США на неделе, завершившейся 24 июля, сократились на 6,8 млн баррелей. Запасы бензина увеличились на 1,1 млн баррелей, дистиллятов - на 187 тыс. баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге выросли на 1,1 млн баррелей.

Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидают, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,2 млн баррелей. Согласно их прогнозу, запасы бензина сократились на 2 млн баррелей, дистиллятов - остались на том же уровне.

"Масштаба сокращений запасов должно быть достаточно, чтобы сдержать "медведей" и временно снять некоторые опасения о продолжающемся спаде спроса", - считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс, которого цитирует S&P Global Platts.

На прошлой неделе данные Минэнерго США "показали проблематичную комбинацию небольшого увеличения производства при снижении спроса фактически во всех категориях", отмечает Фрейзер.

Минэнерго США обнародует еженедельный доклад о запасах в среду в 17:30 МСК.