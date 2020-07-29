Фондовые "медведи" в среду вновь попытаются перехватить инициативу - "Алор Брокер"

Рынок акций выглядит локально перекупленным, и фондовые "медведи" в среду вновь попытаются перехватить инициативу, однако сильного снижения не будет, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

Американские фондовые индексы во вторник закрылись существенным снижением. Не помогло даже то, что ФРС объявила о продлении на три месяца программ кредитования экономики, тем самым продолжив накачку финансовой системы ликвидностью, отмечает главный аналитик Алексей Антонов. В минусе американские фьючерсы находятся и в среду утром.

"Таким образом, сложились все предпосылки для коррекции и у нас после 10 сессий непрерывного роста. Рынок акций выглядит локально перекупленным, да и индекс Мосбиржи вплотную подошел к сопротивлению в районе 2900 пунктов. Причем вечером падение может ускориться, если оправдаются ожидания, что на пресс-конференции глава ФРС США Джером Пауэлл даст прозрачные намеки на скорое сворачивание программ помощи экономики, - пишет специалист компании. - Так что можно рискнуть и открыть спекулятивные "шорты" по бумагам банков, а также нефтянке. Однако сильного снижения мы не ждем. Отечественные бумаги будут получать поддержку от продолжающегося перетока средств из долгового рынка в акции, а также реинвестирования части поступающих дивидендов".