Ренессанс Капитал поднял рекомендацию для акций Энел Россия до "покупать" и оценку на 9%

Инвестиционная компания "Ренессанс Капитал" повысила прогнозную стоимость акций ПАО "Энел Россия" (MOEX: ENRU) с 0,97 рубля до 1,06 рубля за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была повышена аналитиками с "держать" до "покупать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены акций "Энел Россия", основанный на оценках аналитиков 6 инвестиционных банков, составляет 1,1 рубля за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка 0,94 рубля за штуку.