Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации при смешанной динамике фишек, упал Аэрофлот и выросли металлурги

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике индексов и "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; подешевели акции "Аэрофлота" на новостях о допэмиссии, выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2895,45 пункта (+0,4%, утром индекс поднимался до 2907,03 пункта), индекс РТС просел до 1257,69 пункта (-0,7%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,4%.

Доллар вырос до 72,52 рубля (+0,95 рубля).

Подорожали рублевые акции "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+3,3%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,5%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,7%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,5%).

Чистая прибыль "ЛУКОЙЛА" по РСБУ в I полугодии упала в 1,8 раза - до 109 млрд рублей, сообщается в материалах компании.

Выручка "Яндекса" по US GAAP во втором квартале 2020 осталась на уровне аналогичного периода прошлого года и составила 41,4 млрд рублей, говорится в отчете компании. Показатель по выручке оказался хуже консенсус-прогноза "Интерфакса": опрошенные аналитики ожидали, что выручка "Яндекса" увеличится на 0,42%, до 41,57 млрд рублей. Скорректированная EBITDA "Яндекса" сократилась на 35% - до 8,5 млрд рублей.

Кроме того, компания сообщила, что выкупила с рынка 700 тыс. акций класса "А" во втором квартале 2020 года в рамках ранее объявленной программы buyback на общую сумму до $300 млн. Сумма, которую "Яндекс" потратил на выкуп ценных бумаг, не раскрывается.

Подешевели акции "Аэрофлота" (-4,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-3,1%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-1,1%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,1%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,9%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,6%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,4%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,4%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,2%).

По сообщению Росавиации, авиакомпании РФ в первом полугодии снизили перевозки на 51,8%, группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) - на 54%.

Кроме того, давление на бумаги "Аэрофлота" оказали новости о том, что правительство РФ одобрило допэмиссию акций компании с условием сохранения контроля у государства. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе правительства, соответствующее распоряжение премьер-министр Михаил Мишустин подписал 24 июля. Согласно документу, допэмиссию проведут по открытой подписке, при этом по ее итогам доля государства в "Аэрофлоте" должна быть не меньше нынешних 51,17% (держатель пакета - Росимущество).

Росприроднадзор в четверг проведет рабочее совещание с "Норникелем" (MOEX: GMKN) (+0,02%) по теме ликвидации последствий нефтеразлива в Норильске и расчету ущерба, сообщила журналистам глава службы Светлана Радионова.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков, в первой половине дня отечественный рынок акций пытался расти, но затем "бычий" настрой исчерпался на фоне просевшей Европы. Скорректировались бумаги производителей золота, ранее раллировавшие вместе с золотом (металл локально скорректировался, сняв техническую перекупленность). Затем настал черед снижаться акциям "Аэрофлота": если новости об одобрении допэмиссии акций можно считать заложенными в цены, то отказ Евросоюза открыть границы для россиян еще не был отыгран рынком. Также на настроения участников торгов повлияла отчетность "Яндекса" - скорректированная чистая прибыль компании за II квартал упала на 67% (до 1,9 млрд рублей), но более неприятным стало то, что консолидированная выручка по US GAAP осталась на уровне II квартала прошлого года, составив 41,4 млрд рублей. На рынке привыкли, что Yandex и другие схожие компании постоянно наращивают прибыль, что позволяет не обращать внимания на показатель прибыли. В МТС наблюдался небольшой оптимизм, связанный с получением лицензии на 5G. "Юнипро" (MOEX: UPRO) отчиталась о снижении прибыли по РСБУ в I полугодии на 26,3% (до 7,96 млрд рублей), а также о сокращении выручки на 7,4% (до 40,95 млрд рублей). Продолжили подъем расписки "Ленты" (MOEX: LNTA), которая накануне предоставила сильный отчет.

На рубль продолжает давить конвертация дивидендов российских компаний, которую не покрывают продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Доллар на Forex также немного корректировал свои потери предыдущих дней. Соответственно, нельзя говорить, что слабость рубля определяется лишь внутренними факторами. Как только завершатся все крупные выплаты акционерам, которые будут конвертированы в валюту, давление на рубль ослабнет и можно ждать не только стабилизации, но и возвращения тенденции на укрепление, считает аналитик.

На внешних фондовых площадках оптимизм ослаб - рынкам уже недостаточно слышать о стимулирующих программах, тем более что расходы на $1 трлн в США в рамках плана республиканцев не смогли впечатлить даже коллег из демократического лагеря. Особое беспокойство вызывают новости о росте заболеваемости в странах, которые ранее объявляли о победе над вирусом. В Израиле официально заявили о второй волне. Испания пока отказывается говорить о второй волне, но Великобритания уже предписала карантин для всех, прибывающих из этой страны. Также Евросоюз пока не готов открывать границы для России. Растет заболеваемость в Бразилии, Индии, и не прекращается распространение COVID-19 в США.

Слабый доллар и грядущие стимулы улучшают перспективы роста цен на нефть, но с другой стороны, заявления Всемирной организации здравоохранения об усилении пандемии говорят о рисках возвращения ограничительных мер. Для какого-либо уверенного движения вверх нефти понадобятся реальные доказательства спада пандемии, или начало эффективной вакцинации. Из ближайших факторов влияния на нефть можно отметить отчеты API и Минэнерго США, от которых ждут снижения топливных запасов и незначительное изменение запасов сырой нефти. Нельзя также обойти вниманием свежий прогноз Goldman Sachs: аналитики банка ожидают, что цена на золото повысится до $2300 за тройскую унцию в течение года, а на серебро - до $30. Естественно, что происходить это будет на фоне политики ФРС, склоняющейся к стимулированию инфляции, а также сопутствующего размытия базовой стоимости валют, в основном, доллара США.

В целом, отечественный рынок акций и рубль отреагировали во вторник на ухудшение внешнего фона. Усиление пандемии COVID-19 может вновь привести к падению спроса на нефть и снижению деловой активности в мире, считает Кочетков.

По словам начальника аналитического отдела ИК "Русс-инвест" Дмитрия Беденкова, мировые фондовые индексы во вторник показали разнонаправленные движения. Ожидания принятия очередной помощи домохозяйствам Конгрессом США в общей сумме более чем на $1 трлн поддерживают рост котировок акций. Статистика по распространению коронавируса в мире дает основания чиновникам ВОЗ говорить об усилении распространения пандемии.

Из событий дня можно отметить обсуждение советом директоров ММК итогов работы компании в первом полугодии и возможные рекомендации по дивидендным выплатам. Также новости могут поступить по итогам заседания совета директоров "Норникеля", который посвящен обсуждению аварии на "ТЭЦ-3" в Норильске, отмечает аналитик.

Как отмечает руководитель отдела управления акциями компании "Сбербанк Управление активами" Евгений Линчик, глобальные рынки замедлили рост на фоне обострения политического противостояния США и Китая, а также продолжающейся пандемии в мире. Между тем, на текущей неделе может быть принят значительный объем новых стимулирующих мер, что может подтолкнуть рынки дальше вверх. Меры социальной защиты, разработанные республиканцами, будут включать продление выплаты повышенных пособий по безработице, хотя вместо фиксированных $600 в неделю пособия ограничат размером в 70% от прежней зарплаты.

Тем временем, ухудшение дипломатических отношений между США и Китаем и закрытие консульств в городах Хьюстон и Чэнду способствует усилению "рискофобии". В США выросли первичные заявки на пособие по безработице - это говорит о том, что усиление карантинных мер в ряде штатов из-за второй волны COVID-19 могло привести к росту безработицы, полагает эксперт.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, золото обновляет максимумы и нацелено на достижение рубежа $2000 за унцию, доллар слабеет к мировым валютам, что поддерживает нефтяные цены. Европейские рынки акций пытаются найти драйверы роста после того, как акции авиаперевозчиков и сектора услуг столкнулись с давлением, так как Великобритания обязала прибывших из Испании пассажиров сесть на 2-недельный карантин на фоне роста числа инфицированных.

Во вторник новостной фон был неоднозначным, инвесторы пытаются оценить итоги заседания ФРС и ожидают решения по пакету финансовой помощи в США на фоне роста числа инфицированных COVID-19 по всем миру. Тем не менее, сохраняется спрос на акции горно-металлургического сектора, сильные цены на нефть и ослабление рубля также оказали поддержку рынку акций РФ.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, индексы МосБиржи и РТС к концу торгов не показывали единой динамики ввиду противоречивых внутренних и внешних факторов.

Бумагам "Ленты" (+8,2%, до 216,4 рубля) продолжили оказывать поддержку опубликованные накануне сильные операционные и финансовые результаты за второй квартал. Цены обновили максимум с октября 2019 года и остановили повышение у отметки 220 руб. Ближайшим важным сопротивлением для котировок является уровень 225 руб.

"Аэрофлот" находился под давлением новостей об одобрении допэмиссии c сохранением контроля в компании у государства. Допэмиссия будет проведена по открытой подписке. Бумаги золотодобытчиков просели на фоне коррекции золота с нового исторического пика (почти $1975 за унцию), хотя металл к вечеру сохраняет попытки роста.

Торги в США начались снижением основных индексов, инвесторы проявляют осторожность на фоне предложений республиканцев более чем вдвое сократить объем выплат по пособиям по безработице в рамках нового пакета стимулирующих мер. Подобное решение может привести к еще большему падению потребительских расходов и, как следствие, всей экономики.

Индекс МосБиржи подходит к зоне краткосрочной перекупленности, но однозначных сигналов в пользу грядущей нисходящей коррекции пока не поступает. Настроения на зарубежных фондовых площадках во вторник преимущественно были коррекционными. Снижение, однако, проходит в рамках узкого диапазона и на данный момент не представляет для "быков" серьезной опасности. ФРС продолжает поддерживать американскую экономику и еще до подведения итогов заседания в среду объявила о продлении программ чрезвычайного кредитования до 31 декабря текущего года. В подобных условиях рынкам сложно поддаться негативу, в то время как в РФ продолжаются выборочные покупки акций и продажи рубля. Ориентир по индексу МосБиржи на среду - 2860-2935 пунктов, считает Кожухова.

Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,7%), в Европе динамика смешанная (индекс FTSE растет на 0,4%, DAX, CAC 40 просели на 0,03-0,2%), слабо "минусует" Америка (индекс S&P 500 теряет 0,1%).

На текущей неделе свои квартальные результаты представят примерно 180 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, включая Alphabet, Amazon.com, Apple и Facebook.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн. Он выразил надежду на то, что законодательное предложение получит поддержку обеих партий.

После принятия Сенатом законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

В США во вторник вышла слабая статистика: индекс потребительского доверия Conference Board в июле опустился до 92,6 пункта, при прогнозах снижения до 94,5-95 пунктов с пересмотренных июньских 98,3 пункта.

Цены на золото во вторник поднимались в район $1975 за унцию, обновив максимум, после чего произошла коррекция в район $1947,7 за унцию (+0,9%).

Росту спроса на золото способствовали тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Нефть во вторник слабо просела, сдерживающим фактором для "быков" выступают опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19; цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,7 выше уровня суточной давности. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $43,39 за баррель (-0,1% и +0,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $41,17 за баррель (-1% и +0,8% в понедельник).

В центре внимания трейдеров - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы, по итогам которого, как ожидается, американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-4,8%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-2,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-2,3%), "МРСК Северо-запада" (MOEX: MRKZ) (-2,2%).

ПАО "МРСК Северо-Запада" (бренд "Россети Северо-Запад") в январе-июне 2020 года получило чистую прибыль по РСБУ в размере 550,6 млн рублей, что в 2,4 раза меньше показателя годом ранее (1,3 млрд рублей).

Выросли акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+39,8%), ПАО "Русгрэйн холдинг" (MOEX: RUGR) (+28,5%), "префы" "Ижстали" (MOEX: IGST) (+13,4%), акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+13,3%), ПАО "РКК "Энергия" (MOEX: RKKE) (+8,2%), ПАО "Электроцинк" (MOEX: ELTZ) (+8,2%), Petropavlovsk (MOEX: POGR) (+5,4%), ГДР Mail.ru Group (MOEX: MAIL) (+3,7%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+3,7%).

В первом полугодии 2020 г. чистая прибыль ПАО "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (-0,1%) по РСБУ выросла на 11,6%, до 857 млн руб., следует из отчета компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 60,721 млрд рублей (из них 8,846 млрд рублей пришлось на акции "Полюса").