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28 июля 2020 года 19:35

Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску

Москва. 28 июля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 72,52 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 94,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 85,07 руб./EUR1, подорожав на 1 рубль. При этом евро торгуется выше 85 руб./EUR1 впервые со 2 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 96,84 копейки - до 78,17 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени и, кроме того, инвесторы возлагают надежды на принятие новых стимулирующих мер в США в связи с пандемией коронавируса.

ФРС во вторник продлила действие семи программ экстренного кредитования на три месяца, до 31 декабря 2020 года, для поддержки экономической активности во время пандемии коронавирусной инфекции.

Эти программы были утверждены в марте и апреле, срок их действия истекал в конце сентября, напоминает The Wall Street Journal.

В заявлении Федрезерва говорится, что продление "облегчит планирование для потенциальных участников программ и обеспечит уверенность в том, что эти программы будут оставаться доступными, чтобы помочь экономике восстановиться после пандемии COVID-19".

Лидер большинства в Сенате США республиканец Митч Макконнелл в понедельник представил новый проект мер стимулирования на сумму $1 трлн. Инициатива, в частности, предусматривает сокращение размера надбавки к пособиям по безработице с $600 в неделю до $200 в неделю.

Демократы, в свою очередь, выступают за сохранение размера надбавки, пишет MarketWatch. Аналитики считают, что эти выплаты помогли смягчить удар, вызванный пандемией коронавируса. При этом Конгресс должен достичь соглашения до пятницы, когда истекает срок выплаты увеличенных пособий по безработице.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 МСК вторника 653 тыс. 992 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 319, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным на утро понедельника этот показатель равнялся 4 тыс. 811.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 вторника насчитывалось 16 млн 471 тыс. 570 инфицированных СOVID-19, рост за сутки составил 270 тыс. 394 против 154 тыс. 190 по состоянию на 08:00 понедельника, излечились 9,56 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 МСК во вторник суммарно выявлено 4 млн 290 тыс. 237 заболевших (рост за сутки - 56 тыс. 310), скончались 148 тыс. 201 (рост за сутки - 1 тыс. 267), излечились 1,32 млн.

Давление на рубль также оказывают завершение пика налоговых выплат июля и спрос на валютную ликвидность со стороны нерезидентов для репатриации дивидендных выплат российских компаний. Кроме того, рубль негативно отреагировал на возможную публикацию в ближайшее время завершающей части доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США и заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, что восстановление российской экономики к уровню 2019 года произойдет только в первом квартале 2022 года.

"Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только, наверно, в первом квартале 2022 года, и выход к тренду, который виделся до этого, наверно, к концу 2022 года", - сообщила Юдаева на онлайн-конференции "Ведомостей". При этом она отметила, что большая часть падения ВВП уже реализовалась во втором квартале 2020 года.

Ранее ЦБ оценивал темп роста экономики РФ в 1,5-2% как потенциальный. ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Согласно недавно представленному прогнозу Банка России, в 2020 году экономика упадет на 4,5-5,5%, в 2021 году вырастет на 3,5-4,5%, в 2022 году покажет рост в 2,5-3,5%.

Пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель, сообщает The Hill. Доклад станет пятым, завершающим документом комитета, посвященным теме вмешательства РФ в американские выборы.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик компании "КСП Капитал УА" Михаил Беспалов, курс рубля после ослабления к доллару, которое началось еще в прошлый четверг на фоне снижения ключевой ставки Банком России и обострения напряженности между США и КНР, на этой неделе продолжает негативный тренд и вечером во вторник заметно дешевеет как к доллару, так и евро. "Резкое ослабление рубля во вторник до минимальных значений с мая 2020 года происходит на фоне относительно стабильных нефтяных котировок: баррель Brent торгуется выше $43, что близко к значениям на конец прошлой недели, при этом в рублях цена барреля находится выше отметки в 3100 рублей. В числе внутренних факторов, способных оказывать давление на рубль, остаются как завершение периода налоговых выплат, так и повышение вероятности дальнейшего снижения ключевой ставки Банком России до конца года в случае отставания инфляции от целевого значения регулятора в 4%", - отмечает Беспалов.

Тем не менее, по словам аналитика, определяющими факторами для курса на этой неделе, скорее, будут внешние события. "Итоги заседания ФРС, запланированного на среду, могут оказать сильное воздействие на курс, а риторика главы ФРС в отношении дальнейших мер стимулирования способна повлиять на отношение инвесторов к рискованным активам, включая российскую валюту. Публикация в четверг квартальных данных по ВВП США также может оказать существенное влияние на котировки и, хотя рынок готов к негативным данным (прогнозируемый спад может составить около 34%, что может стать рекордом квартального снижения за новейшую историю США), расхождение опубликованного результата с прогнозом может оказать поддержку доллару или, наоборот, оказать дополнительное давление на американскую валюту. Риски, связанные с политической напряженностью в отношениях США и КНР, также будут оставаться в фокусе рынка на этой неделе", - подчеркивает Беспалов.

"Рубль пока не может избавиться от давления и вновь демонстрирует ослабление. К середине московских торгов баррель Brent стоил около 3145 рублей. Ставки MosPrime существенно не изменились, составив 4,23% на день, 4,29% на неделю и 4,42% на месяц. На рубль продолжает давить конвертация дивидендов российских компаний, которую не покрывают продажи валюты Минфином в рамках бюджетного правила. Доллар также немного корректировал свои потери предыдущих дней. Австралийский, канадский и новозеландский доллары теряли от 0,1% до 0,55% против валюты США. Соответственно, нельзя говорить, что слабость рубля определяется лишь внутренними факторами. Однако, как только завершатся все крупные выплаты акционерам, которые будут конвертированы в валюту, давление на рубль ослабнет и можно ждать не только стабилизации, но и возвращения тенденции на укрепление", - отмечает ведущий аналитик компании "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.

Цены на нефть эталонных марок перешли к снижению в ходе торгов во вторник. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,12% - до $43,36 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 1,08% - до $41,15 за баррель.

Страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти в плавучих хранилищах сейчас в 3,4 раза выше, чем годом ранее, что по-прежнему говорит о наличии избыточных запасов.

ЦБ РФ 24 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 22 июля объем продаж составил 5,7 млрд рублей, 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей.

На предыдущей неделе общий объем покупки валюты составил 28,7 млрд рублей.

Банк России во вторник, 28 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 750 млрд рублей (при лимите 1 трлн 750 млрд рублей и спросе 2 трлн 136,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,14% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 июля, банки разместили 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 239,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,29% годовых.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 июля на 33,46 копейки, до 71,9196 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,51 копейки, до 84,261 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся во вторник на 56,75 копейки по отношению к понедельнику и составил 72,148 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 61,84 копейки и составил 72,2415 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 163,201 млн, из которых $709,607 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 453,594 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 68,35 копейки, до 84,4444 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 74,05 копейки и составил 84,7793 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR398,908 млн, из которых EUR150,765 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR248,143 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,23%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,29% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,42% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 4,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - также до 4,58% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
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