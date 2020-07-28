Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились вслед за падением спроса инвесторов на рисковые активы

Москва. 28 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30").

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК практически не изменилась по отношению к закрытию 27 июля и составила 115,5% от номинала, что соответствует доходности 1,81% годовых (снижение на 1 базисный пункт к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день всего на 1 базисный пункт, составив 102,41% от номинала (доходность снизилась на 1 пункт и составила 0,14% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США не изменился, составив 167 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году снизились на 95 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 141,72% от номинала (доходность выросла на 4,5 пункта - до 3,285% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году упали в цене на 71 базисный пункт, опустившись до 136,71% от номинала (доходность выросла на 3,5 пункта и составила 3,25% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 6 базисных пунктов, до 115,53% от номинала (доходность выросла на 1 пункт, до 1,92% годовых), с погашением в 2023 году - на 7,5 базисных пункта, до 111,16% от номинала (их доходность выросла на 2 пункта и составила 1,23% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 122 базисных пункта, подешевев до 135,53% от номинала (доходность выросла на 5,5 пункта и составила 3,255% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году снизился в цене на 13 базисных пунктов - до 112,73% от номинала (доходность выросла на 2 пункта, до 2,25% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций продемонстрировали сегодня умеренное снижение, но при этом активных продаж на рынке не было. В целом цены не вышли за рамки сформировавшегося в последнее время среднесрочного коридора, хотя и приблизились к его нижней границе. Традиционно, наиболее заметное снижение котировок демонстрируют "длинные" выпуски евробондов РФ с погашением в 2042-2047 годах. Российский рубль сегодня также заметно снизился, что привнесло определенную нотку негатива и в сектор валютных гособлигаций России. Кроме того, пятничное снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25 базисных пунктов (до уровня 4,25% годовых) не поддержало долговой рынок, а, скорее, наоборот, было негативно воспринято инвесторами, так как, возможно, рынку не понравилось слишком быстрое снижение рублевых процентных ставок. В целом на долговых рынках развивающихся стран в основном доминируют продавцы. Но с другой стороны, определенную поддержку евробондам emerging markets оказывает такой фактор, как отсутствие для инвесторов каких-либо доходных альтернатив в условиях околонулевых ставок в США и Европе", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.