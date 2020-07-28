ГК "ФИНАМ" рекомендует к покупке акции Check Point со среднесрочной целью на уровне $140, говорится в комментарии инвесткомпании. Значительный потенциал роста видится аналитикам ГК и в сегменте мобильной кибербезопасности.

"Хороший баланс и значительные денежные потоки дают Check Point возможность направлять немалые средства на выплаты акционерам, а также позволяют ожидать усиления активности в области M&A, - отмечает аналитик "ФИНАМа" Игорь Додонов. - Глобальные расходы на защиту от киберугроз в ближайшие годы, как ожидается, будут расти, и Check Point, будучи одним из главных игроков в этой отрасли, имеет все шансы остаться одним из основных бенефициаров данного тренда".

Check Point Software Technologies - один из ведущих мировых игроков в области IT-безопасности. Программными и аппаратными решениями компании для защиты от киберугроз пользуются сотни тысяч юридических и миллионы физических лиц по всему миру.

Устойчивый спрос на решения для киберзащиты позволяет Check Point демонстрировать неплохие финпоказатели, даже в условиях "коронакризиса". При этом сильной стороной компании, выгодно отличающей ее от конкурентов, являются очень высокие показатели прибыльности.