Рубль днем заметно усилил темпы снижения к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску

Москва. 28 июля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 72,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 89,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,82 руб./EUR1, подорожав на 74,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 82,64 копейки - до 78,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 июля на 33,46 копейки, до 71,9196 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,51 копейки, до 84,261 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени и, кроме того, инвесторы возлагают надежды на принятие новых стимулирующих мер в США в связи с пандемией коронавируса.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 МСК вторника 653 тыс. 992 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 319, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным на утро понедельника этот показатель равнялся 4 тыс. 811.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 вторника насчитывалось 16 млн 471 тыс. 570 инфицированных СOVID-19, рост за сутки составил 270 тыс. 394 против 154 тыс. 190 по состоянию на 08:00 понедельника, излечились 9,56 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 МСК во вторник суммарно выявлено 4 млн 290 тыс. 237 заболевших (рост за сутки - 56 тыс. 310), скончались 148 тыс. 201 (рост за сутки - 1 тыс. 267), излечились 1,32 млн.

Давление на рубль также оказывают завершение пика налоговых выплат июля и спрос на валютную ликвидность со стороны нерезидентов для репатриации дивидендных выплат российских компаний. Кроме того, рубль негативно отреагировал на возможную публикацию в ближайшее время завершающей части доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США и заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, что восстановление российской экономики к уровню 2019 года произойдет только в первом квартале 2022 года.

"Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только, наверно, в первом квартале 2022 года, и выход к тренду, который виделся до этого, наверно, к концу 2022 года", - сообщила Юдаева на онлайн-конференции "Ведомостей". При этом она отметила, что большая часть падения ВВП уже реализовалась во втором квартале 2020 года.

Ранее ЦБ оценивал темп роста экономики РФ в 1,5-2% как потенциальный. ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Согласно недавно представленному прогнозу Банка России, в 2020 году экономика упадет на 4,5-5,5%, в 2021 году вырастет на 3,5-4,5%, в 2022 году покажет рост в 2,5-3,5%.

Пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель, сообщает The Hill. Доклад станет пятым, завершающим документом комитета, посвященным теме вмешательства РФ в американские выборы.

"Аппетит к рисковым активам по-прежнему является ключевым фактором для рубля. Отметим, что спрос на иностранную валюту в ближайшие две недели может поддерживать конвертация рублевых дивидендов в валюту. На неделе с 13 по 17 июля взвешенный средний поток платежей в российской экономике был на 11,3% ниже своего нормального значения. Наибольшее отклонение наблюдается в отраслях экспорта и промежуточного потребления, в результате чего восстановление экономики остается неравномерным. Мы сохраняем мнение о том, что дальнейшее восстановление российской экономики будет довольно медленным", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Налоговые выплаты обеспечивали присутствие экспортных продаж, которые не допустили возврат к отметке 72 руб./$1. Но локальный спрос на валюту на рынке присутствует, что может быть связано с дивидендным фактором. В ближайшие две недели эти потоки, вероятно, продолжат оказывать значимое влияние на поведение рубля, особенно после завершения основных налоговых выплат июля. Отметим, что с середины июня рубль потерял почти 7% к бивалютной корзине при относительной стабильности к доллару", - подчеркивает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Растущие опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сдерживают участников рынка.

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу. Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник увеличилась на 0,18% - до $43,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,41% - до $41,43 за баррель.

Страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находящейся в настоящее время в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии по-прежнему избыточных запасов сырья.

ЦБ РФ 24 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 22 июля объем продаж составил 5,7 млрд рублей, 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей.

На предыдущей неделе общий объем покупки валюты составил 28,7 млрд рублей.

Банк России во вторник, 21 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 750 млрд рублей (при лимите 1 трлн 750 млрд рублей и спросе 2 трлн 136,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,14% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 июля, банки разместили 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 239,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,29% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,23%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,29% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,42% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 4,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - также до 4,58% годовых.