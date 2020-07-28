.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль днем заметно усилил темпы снижения к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
Российская экономика восстановится в 1-м квартале 2022 года - Юдаева
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что восстановление российской экономики к уровню 2019 года произойдет только в первом квартале 2022 года. "Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только, наверно, в первом квартале...
 
Расходы на нацпроекты могут снизиться на 10-25%
Пандемия коронавируса может изменить стратегию государства в достижении национальных целей. Аналитики прогнозируют сокращение финансирования нацпроектов в 2020 году на 150 млрд рублей, а в следующем - на 100 млрд. Об этом говорится в обзоре...
 
В 2021 году РФ начнет промышленную добычу сланцевой нефти
В конце 2021 года в России станет возможна рентабельная добыча нефти с баженовской свиты благодаря технологиям, созданным в рамках проекта "Бажен". Минэнерго придало ему статус национального. По подсчетам отраслевых экспертов, только на начальном...
 
28 июля 2020 года 15:46

Рубль днем заметно усилил темпы снижения к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску

Москва. 28 июля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам.

Курс доллара США составил 72,45 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 89,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,82 руб./EUR1, подорожав на 74,25 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 82,64 копейки - до 78,02 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 29 июля на 33,46 копейки, до 71,9196 руб./$1, и увеличил курс евро на 48,51 копейки, до 84,261 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах, отыгрывая уменьшение аппетита инвесторов к рисковым активам в ожидании итогов двухдневного заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США. Ожидается, что американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени и, кроме того, инвесторы возлагают надежды на принятие новых стимулирующих мер в США в связи с пандемией коронавируса.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло по состоянию на 08:00 МСК вторника 653 тыс. 992 человек, увеличившись за сутки на 5 тыс. 319, сообщил американский университет Джонса Хопкинса. По данным на утро понедельника этот показатель равнялся 4 тыс. 811.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 08:00 вторника насчитывалось 16 млн 471 тыс. 570 инфицированных СOVID-19, рост за сутки составил 270 тыс. 394 против 154 тыс. 190 по состоянию на 08:00 понедельника, излечились 9,56 млн.

Более 1 млн заразившихся с начала пандемии, по информации университета, зарегистрировано в США, Бразилии и Индии. В Соединенных Штатах по состоянию на 08:00 МСК во вторник суммарно выявлено 4 млн 290 тыс. 237 заболевших (рост за сутки - 56 тыс. 310), скончались 148 тыс. 201 (рост за сутки - 1 тыс. 267), излечились 1,32 млн.

Давление на рубль также оказывают завершение пика налоговых выплат июля и спрос на валютную ликвидность со стороны нерезидентов для репатриации дивидендных выплат российских компаний. Кроме того, рубль негативно отреагировал на возможную публикацию в ближайшее время завершающей части доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США и заявление первого зампреда Банка России Ксении Юдаевой, что восстановление российской экономики к уровню 2019 года произойдет только в первом квартале 2022 года.

"Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только, наверно, в первом квартале 2022 года, и выход к тренду, который виделся до этого, наверно, к концу 2022 года", - сообщила Юдаева на онлайн-конференции "Ведомостей". При этом она отметила, что большая часть падения ВВП уже реализовалась во втором квартале 2020 года.

Ранее ЦБ оценивал темп роста экономики РФ в 1,5-2% как потенциальный. ВВП РФ в 2019 году вырос на 1,3%. Согласно недавно представленному прогнозу Банка России, в 2020 году экономика упадет на 4,5-5,5%, в 2021 году вырастет на 3,5-4,5%, в 2022 году покажет рост в 2,5-3,5%.

Пятая часть доклада сенатского комитета по разведке о предполагаемом вмешательстве России в выборы США может быть опубликована в течение нескольких недель, сообщает The Hill. Доклад станет пятым, завершающим документом комитета, посвященным теме вмешательства РФ в американские выборы.

"Аппетит к рисковым активам по-прежнему является ключевым фактором для рубля. Отметим, что спрос на иностранную валюту в ближайшие две недели может поддерживать конвертация рублевых дивидендов в валюту. На неделе с 13 по 17 июля взвешенный средний поток платежей в российской экономике был на 11,3% ниже своего нормального значения. Наибольшее отклонение наблюдается в отраслях экспорта и промежуточного потребления, в результате чего восстановление экономики остается неравномерным. Мы сохраняем мнение о том, что дальнейшее восстановление российской экономики будет довольно медленным", - отмечает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

"Налоговые выплаты обеспечивали присутствие экспортных продаж, которые не допустили возврат к отметке 72 руб./$1. Но локальный спрос на валюту на рынке присутствует, что может быть связано с дивидендным фактором. В ближайшие две недели эти потоки, вероятно, продолжат оказывать значимое влияние на поведение рубля, особенно после завершения основных налоговых выплат июля. Отметим, что с середины июня рубль потерял почти 7% к бивалютной корзине при относительной стабильности к доллару", - подчеркивает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой.

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник. Растущие опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сдерживают участников рынка.

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу. Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК во вторник увеличилась на 0,18% - до $43,49 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,41% - до $41,43 за баррель.

Страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находящейся в настоящее время в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии по-прежнему избыточных запасов сырья.

ЦБ РФ 24 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 22 июля объем продаж составил 5,7 млрд рублей, 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей.

На предыдущей неделе общий объем покупки валюты составил 28,7 млрд рублей.

Банк России во вторник, 21 июля, провел традиционный недельный депозитный аукцион, в ходе которого банки разместили в ЦБ РФ 1 трлн 750 млрд рублей (при лимите 1 трлн 750 млрд рублей и спросе 2 трлн 136,8 млрд рублей) в среднем по ставке 4,14% годовых. На недельном депозитном аукционе, состоявшемся 21 июля, банки разместили 1 трлн 460 млрд рублей (при лимите 1 трлн 460 млрд рублей и спросе 2 трлн 239,1 млрд рублей) в среднем по ставке 4,29% годовых.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов лишь незначительно изменились во вторник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" увеличилась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 4,23%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок поднялась на 1 б.п. - до 4,29% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,42% годовых, ставка на срок 3 месяца повысилась на 2 б.п. - до 4,58% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 1 б.п. - также до 4,58% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 июля 2020 года 19:40
Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации при смешанной динамике фишек, упал Аэрофлот и выросли металлурги
Москва. 28 июля. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике индексов и "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; подешевели акции "Аэрофлота" на новостях о допэмиссии, выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:35
Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску
Москва. 28 июля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:26
Доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:05
BCS GM поднял оценку акций ВТБ на 25%, сохранив рекомендацию "держать"
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,037 рубля до 0,046 рубля за штуку в свете снижения безрисковой ставки на 2,5 процентного пункта, до 5,8%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Рекомендация "держать" для этих...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились вслед за падением спроса инвесторов на рисковые активы
Москва. 28 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30").    читать дальше
.
28 июля 2020 года 18:55
Идеальный портфель долгосрочных инвестиций должен включать акции IT-компаний, золото, серебро и биткоин - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 18:36
Среднесрочный потенциал роста котировок золоту немногим более 20% - ИК "Фридом Финанс"
Среди основных драгоценных металлов золото выглядит наименее перспективным для вложения денег, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Выход унции на новые многолетние максимумы вблизи отметки 1970, по мнению эксперта, означает, что у металла остается все меньше...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 17:55
Julius Baer отдает предпочтение сильному структурному росту фондового рынка в США по сравнению с Европой
Аналитики Julius Baer на фондовых рынках продолжают полагаться на более сильный структурный рост в США, особенно на рост акций в секторах интернета и информационных технологий, говорится в комментариибанка. Текущий позитивные тренд в показателях прибыли европейских компаний, вероятно, в основном...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 17:20
ГК "ФИНАМ" рекомендует к покупке акции Check Point со среднесрочной целью на уровне $140
ГК "ФИНАМ" рекомендует к покупке акции Check Point со среднесрочной целью на уровне $140, говорится в комментарии инвесткомпании. Значительный потенциал роста видится аналитикам ГК и в сегменте мобильной кибербезопасности. "Хороший баланс и значительные денежные потоки дают Check Point...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 16:50
BCS GM понизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать"
BCS Global Markets (BCS GM) понизил рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать" после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами,...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 16:33
Возвращение тенденции к укреплению рубля возможно после окончания конвертации дивидендов - "Открытие Брокер"
После завершения конвертации дивидендов российских компаний давление на рубль ослабнет, и можно ждать не только стабилизации, но и возвращения тенденции на его укрепление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль пока не может избавиться от давления и вновь демонстрирует ослабление,...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 16:14
Фондовые "быки" пока не выходят из игры, но фиксация прибыли может начаться в ближайшие дни - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника пытались подняться выше, но не удержали отвоеванные позиции, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Рублевый индикатор обновил максимум с конца февраля (2907 пунктов), после чего опустился ниже 2900 пунктов. "Нельзя...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 15:51
Операционные результаты РУСАЛа могут привести к улучшению среднесрочных перспектив акций - ИК "Фридом Финанс"
Лучше рынка" в первой половине торгов вторника выглядели бумаги "РУСАЛа". По итогам первого полугодия компания продемонстрировала нулевое изменение объемов производства алюминия. Учитывая улучшение макроэкономической статистики в середине года, ралли в золоте, традиционно выступающем опережающим...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 15:13
Рынки акций консолидируются в надежде на вакцину и новые стимулы экономик - "БКС Брокер"
Мировые рынки акций во вторник консолидируются в надежде на появление вакцины от COVID-19 и новые стимулы для экономик, в то время как "бычий" настрой игроков сдерживается эскалацией конфликта между США и Китаем, отмечает брокер по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Брокер" Сергей...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 14:45
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson
ГК "ФИНАМ" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Johnson & Johnson и оставляет целевой уровень по инструменту на отметке $ 170,00, что эквивалентно 14,8%-ному потенциалу роста бумаг от текущих уровней, говорится в комментарии инвесткомпании. "Бумаги компании за последние 12 месяцев...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.