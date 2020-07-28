Фондовые "быки" пока не выходят из игры, но фиксация прибыли может начаться в ближайшие дни - ИК "Велес Капитал"

Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника пытались подняться выше, но не удержали отвоеванные позиции, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Рублевый индикатор обновил максимум с конца февраля (2907 пунктов), после чего опустился ниже 2900 пунктов. "Нельзя исключать, что на российском рынке в ближайшие дни начнется более масштабная фиксация прибыли, а защитными бумагами на фоне коррекции золота вновь станут акции потребительского сектора. Пока же ситуация на американских фондовых и нефтяных площадках относительно стабильна, в связи с чем "быки" не выходят из игры", - пишет специалист в комментарии инвестиционной компании.