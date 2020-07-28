Золото стало активом номер один в списке инструментов для инвестирования - Райффайзенбанк

Высокая премия за риск, с одной стороны, и огромная долларовая денежная масса, с другой, заставляют инвесторов искать защиту (от риска и от обесценения фиатных денег), что способствует росту цен на золото и на другие ценные металлы (в частности, серебро), отмечается в обзоре Райффайзенбанка.

"Мы ожидаем, что индекс S&P продолжит отставать от золота, а золото будет расти вслед за беспрецедентным увеличением (+23% г./г.) долларовой денежной массы. Геополитическая напряженность (прежде всего, между США и Китаем) также способствует притоку средств в золото ( в качестве альтернативы доллару и защиты от возможной блокировки расчетов в этой валюте). Сильный рост золота в последние дни (с середины июля на 8%), скорее всего, является следствием появившегося технического момента (когда умеренный, но стабильный рост становится заметен большинству инвесторов) на фоне ухудшения эпидемиологической обстановки в США", - прогнозирует аналитик банка Денис Порывай.