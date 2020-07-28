Евробонды RUALRU, скорее всего, останутся под давлением, по крайней мере, до финотчета за I полугодие 2020г - BCS Global Markets

Евробонды RUALRU, скорее всего, останутся под давлением, по крайней мере, до финотчета за I полугодие 2020г, отмечается в обзоре BCS Global Markets.

"UC Rusal показал ожидаемо слабые операционные результаты, - указывают эксперты BCS GM. - Мы отмечаем потенциал улучшения динамики в 3К20 к/к (отчасти зависит от распространения 2-й волны COVID в мире), но показатели, вероятно, останутся по давлением г/г. Еврооблигации RUALRU торгуются с премией 300 б.п. к суверенной кривой, и, на наш взгляд, останутся под давлением, по крайней мере, до релиза финансовых результатов за 1П20 по МСФО".

UC Rusal опубликовал ожидаемо слабые результаты за 2К20. Цены реализации алюминия упали на 11% к/к, а доля продаж продукции с добавленной стоимостью сократилась на 9 п.п. к/к до 37%.

Выпуск алюминия уменьшился на 1% к/к до 927 тыс. т, вместе с тем 93% объема пришлось на заводы, расположенные в Сибири. Продажи алюминия выросли на 6% к/к до 892 тыс. т, при этом доля продукции с добавленной стоимостью в общем объеме продаж снизилась до 37% (против 46% в 1К20).

Европейское направление по-прежнему доминировало в структуре продаж, однако доля продаж в Европе снизилась на 9 п.п. к/к до 46%, а доля продаж в Азии выросла до 27% (против 15% в 1К20).

Средняя цена реализации алюминия сократилась на 11% к/к до $1 654 за т, что предполагает дисконт к бенчмарку в размере $32 за т (наша оценка премии/дисконта на 1К20: $4 за т, 4К19: -$39, 3К19: -$41, 2К19: -$5).

Объем производства глинозема практически не изменился к/к и составил 2 млн т, при этом на долю российских операций пришлось 35% совокупного выпуска.

Производство бокситов выросло на 9% к/к до 3.9 млн т на фоне увеличения выпуска на предприятии «Боксит Тимана» из-за низкой базы 1К20, на которую повлиял сезонный фактор.

Согласно UC Rusal, около 12% алюминиевых заводов в остальном мире (без учета Китая) работают в убыток. Производственные мощности объемом порядка 3.5 млн т за пределами Китая работают с затратами сверх текущих цен. С начала 2020 г. мощности в остальном мире (без учета Китая) сократились примерно на 0.6 млн т. По оценкам компании, в 1П20 переизбыток алюминия на мировом рынке составил 1.8 млн т.