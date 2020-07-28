Возможно дальнейшее умеренное ослабление рубля в краткосрочной перспективе - РФПИ

Возможно дальнейшее умеренное ослабление рубля в краткосрочной перспективе, хотя к концу года рубль способен частично отыграть потери и вернуться ближе к отметке 70,00/USD или крепче при условии дальнейшего плавного повышения цен на нефть и отсутствия новых геополитических угроз, говорится в комментарии главного экономиста РФПИ Дмитрия Полевого.

"Возвращение умеренного оптимизма на мировые площадки и общая слабость доллара оказала поддержку и российской валюте: рубль в понедельник укрепился на 0,2%, хотя внутридневные колебания проходили в по-прежнему широком диапазоне 71,45-71,95/USD, - комментирует эксперт. - Налоговые выплаты обеспечивали присутствие экспортных продаж, которые не допустили возврат к отметке 72,00/USD. Но локальный спрос на валюту на рынке присутствует, что может быть связано с дивидендным фактором. В ближайшие две недели эти потоки, вероятно, продолжат оказывать значимое влияние на поведение рубля, особенно после завершения основных налоговых выплат июля".

Полевой отмечает, что что с середины июня рубль потерял почти 7% к бивалютной корзине при относительной стабильности к USD. Для состояния платежного баланса такая комбинация является, на взгляд эксперта, довольно выигрышной, ведь относительно-стабильный доллар для многих является залогом отсутствия финансовых угроз и стабильности инфляционных ожиданий, а для портфельных инвесторов - аргумент в пользу сохранения позиций в российских активах. Слабость же рубля к евро корректирует внешнюю конкурентоспособность российской продукции и сдерживает импорт, ведь значительная часть торговли осуществляется со странами ЕС, либо часть контрактов в последнее время были переведены в евро.

"Мы по-прежнему не исключаем дальнейшего умеренного ослабления рубля в краткосрочной перспективе, хотя к концу года рубль способен частично отыграть потери и вернуться ближе к отметке 70,00/USD или крепче при условии дальнейшего плавного повышения цен на нефть и отсутствия новых геополитических угроз", - прогнозирует главный экономист РФПИ.