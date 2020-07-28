"Аппетит" к рисковым активам по-прежнему является ключевым фактором для рубля - "Нордеа банк"

Риски по рублю во вторник скорее смещены в сторону умеренного ослабления, "аппетит" к рисковым активам по-прежнему является ключевым фактором для рубля, говорится в обзоре "Нордеа банка".

Аналитики банка отмечают, что спрос на иностранную валюту в ближайшие две недели может поддерживать конвертация рублевых дивидендов в валюту.

На неделе с 13 по 17 июля взвешенный средний поток платежей в российской экономике был на 11,3% ниже своего нормального значения. Наибольшее отклонение наблюдается в отраслях экспорта и промежуточного потребления, в результате чего восстановление экономики остается неравномерным. "Мы сохраняем мнение о том, что дальнейшее восстановление российской экономики будет довольно медленным", - пишут эксперты "Нордеа банка".