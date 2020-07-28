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28 июля 2020 года 11:33

Рынок акций РФ протестировал на подъеме 2900п по индексу МосБиржи, после чего сдал назад во главе с золотодобытчиками

Москва. 28 июля. Рынок акций РФ утром во вторник продолжил подъем вслед за мировыми площадками благодаря ожиданиям новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса COVID-19; индекс МосБиржи протестировал рубеж 2900 пунктов (максимум с конца февраля), после чего сдал назад во главе с перегретыми бумагами золотодобывающих компаний.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2891,02 пункта (+0,2%, максимум сессии - 2907,03 пункта), индекс РТС - 1264,91 пункта (-0,1%); динамика цен основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) разнополярная в пределах 3%.

Доллар вырос до 72,02 рубля (+0,45 рубля).

Подорожали рублевые акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+2,5%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+2,3%), "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (+1%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+0,9%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,9%), "Магнитогорского металлургического комбината" (MOEX: MAGN) (+0,8%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+0,7%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,6%).

Просели акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-4,3%), "Селигдара" (MOEX: SELG) (-4,2), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,9%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,1%), "Аэрофлота" (-0,9%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,4%).

По сообщению Росавиации, авиакомпании РФ в первом полугодии снизили перевозки на 51,8%, группа "Аэрофлот" (MOEX: AFLT) - на 54%.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, внешний фон утром во вторник можно назвать нейтральным: нефть торгуется без существенной волатильности, азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Индексы доллара и золота корректируют свои резкие движения в предыдущие дни. "Порча" доллара, скорее всего, продолжится, так как некоторые технические отскоки не меняют общую долгосрочную тенденцию.

На текущей неделе почти 40% компаний, акции которых входят в расчетную базу S&P 500, предоставят свою отчетность. Пока свои финансовые результаты представили около 30,5% компаний, 79% из них смогли превзойти ожидания Уолл-стрит по прибыли. Moderna (+9,2%) не только объявила о старте третьей фазы испытаний своей вакцины против COVID-19, но также о получении еще $472 млн на продолжение работ от правительства.

С одной стороны, существуют надежды на новый американский пакет экономической помощи, а с другой, Флорида и Калифорния уже сообщают о заболеваемости выше, чем была в Нью-Йорке весной, что заставляет возвращать меры социального дистанцирования. От данных API и Минэнерго США рынок ждет, согласно предварительному опросу Reuters, снижения запасов топлива и незначительное изменение запасов нефти, отмечает Кочетков.

По словам аналитика Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгения Локтюхова, индекс МосБиржи по инерции протестировал зону 2900-2950 пунктов, однако пока не видно значимых факторов для длительного закрепления в нем. При этом раллировавшие акции производителей драгметаллов с начала недели показали явные признаки перегретости.

Улучшению настроений на внешних рынках способствуют несколько факторов. Во-первых, долгожданное представление в Сенате США предложения республиканцев по очередному пакету экономических стимулов ориентировочным объемом $1 трлн, в рамках которого планируется оказать дополнительную поддержку бизнесу и гражданам, в частности, продлить выплату доплат к пособиям по безработице, хотя и в меньших объемах, чем это было ранее (в первые 2 месяца по $200 в неделю вместо $600, с последующей компенсацией до 70% от заработка, получаемого до пандемии). Учитывая приближение выборов и сложное состояние американской экономики, можно ожидать, что этот пакет помощи будет оперативно принят, что окажет определенную поддержку рынкам.

Кроме того, в США выходит неплохая статистика (заказы на товары длительного пользования в июне выросли на 7,3%, несколько лучше ожиданий) и ожидаются сильные отчеты технологических лидеров (в четверг свои финрезультаты за второй квартал представят Apple, Facebook, Alphabet и Amazon). Также продолжается ралли на уже выглядящем перегретым рынке драгоценных металлов, в результате которого цены на золото обновили исторические пики, а на серебро - максимумы с 2013 года.

Нефть Brent удерживается в нижней части зоны $43-45 за баррель, а фьючерсы на американские индексы находятся в символическом "плюсе", указывая на то, что позитив понедельника в значительной степени отыгран. Возможен переход мировых рынков к консолидации и ожиданию новостей из Конгресса США, сезону отчетности американских корпораций. Перспектива ухудшения отношений между США и КНР и распространение пандемии в мире, затуманивающие макроэкономические перспективы, способны ограничить развитие повышения и привести к ухудшению настроений на рынках. Во вторник также стартует двухдневное заседание ФРС, по итогам которого сильных решений не ожидается, считает Локтюхов.

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов рассматривает недавнее ралли бумаг золотодобытчиков на фоне рекордных цен на золото больше как спекулятивную динамику, нежели имеющую под собой весомые фундаментальные основания. Бумаги выглядят явно перекупленными, и по ним пора фиксировать прибыль тем, кто это не сделал в начале недели. Это также относится и к российскому рынку акций в целом: рост происходит 9 сессий подряд, индекс МосБиржи уже протестировал сильное сопротивление в районе 2900 пунктов. Не исключено, что такая фиксация произойдет в ближайшее время.

Однако открывать короткие позиции не рекомендуется - сейчас это очень рискованно, поскольку рынок в целом находится в восходящем тренде. Лучше зафиксировать прибыль хотя бы частично и посмотреть на дальнейшее развитие событий. В общем сырьевом ралли последних дней не участвовала нефть. Нефтяные трейдеры, видимо, ставят во главу угла объем спроса и предложения сырья на рынке, баланс которых не меняется. Однако если коррекция по паре евро-доллар будет развиваться, то нельзя исключить, что нефть присоединится к нисходящему движению. Сильной поддержкой по нефти по-прежнему остается отметка $40 за баррель, но пока нет никаких причин даже для снижения цен к ней, считает Антонов.

В США индексы в понедельник выросли на 0,4-1,7% при поддержке акций компаний технологического сектора. Инвесторы ожидают выхода финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса.

На текущей неделе свои квартальные результаты представят примерно 180 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, включая Alphabet, Amazon.com, Apple и Facebook.

В четверг министерство торговли США опубликует предварительные данные о ВВП во втором квартале. Экономисты ожидают беспрецедентного сокращения ВВП США в апреле-июне на 33%, пишет MarketWatch.

В центре внимания рынков на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики центробанка, в том числе сигналов относительно ее дальнейшего смягчения.

Данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Администрация президента США Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса, заявил официальный глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн. Он выразил надежду на то, что законодательное предложение получит поддержку обеих партий.

После принятия Сенатом законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

Во вторник преобладал подъем индексов в Азии (японский Nikkei 225 просел на 0,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,7%, гонконгский Hang Seng растет на 0,5%), нет единого вектора в Европе (индексы FTSE, DAX растут на 0,4%, CAC 40 просел на 0,3%) и "плюсуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,04%).

Цены на золото во вторник поднимались в район $1975 за унцию, обновив максимум, после чего произошла коррекция в район $1909,2 за унцию (-1,1%).

Росту спроса на золото способствовали тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Нефть утром во вторник сохраняет попытки роста на фоне ослабления доллара, хотя сдерживающим фактором выступают опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после пандемии COVID-19; цена Brent находится на $0,8 выше уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 27 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,49 за баррель (+0,2% и +0,2% в понедельник), сентябрьская цена WTI - $41,5 за баррель (-0,2% и +0,8% в понедельник).

В центре внимания трейдеров - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (+14,5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+8,8%), ГДР "Ленты" (MOEX: LNTA) (+6,4%), бумаги ПАО "Бутярзолото" (+6,3%), ПАО "Институт стволовых клеток человека" (MOEX: ISKJ) (+3,4%), ГДР TCS Group (MOEX: TCSG) (+2,6%), акции ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+2,6% и +4% "префы").

Подешевели бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (-5,6%), En+ (MOEX: ENPL) (-3,1%), ОАО "GTL" (MOEX: GTLC) (-1,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 13,692 млрд рублей (из них 3,494 млрд рублей пришлось на акции "Полюса").


Опубликовано: /Финмаркет/
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