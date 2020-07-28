Цены на золото завышены вследствие дополнительных мер фискального и монетарного стимулирования - ITI Capital

Золото подорожало до рекордной отметки, что обусловлено скачком уровня заболеваемости коронавирусом, который усугубляет экономическую неопределенность, отмечают аналитики ITI Capital. "Мы считаем, что цены на металл завышены вследствие дополнительных мер фискального и монетарного стимулирования. Цены на золото повышаются, а наращивание программ помощи экономике приводит к еще большему снижению уровня долгосрочной доходности/кредитных ставок", - пишут они в комментарии компании.

Инвесторы продолжают раздувать пузырь на рынке программного обеспечения (ПО) в преддверии выхода в среду и четверг результатов компаний FAANG (Facebook, Amazon, Apple, Netflix и Google), констатируют эксперты ITI Capital. На эти акции приходится 16% капитализации американского фондового рынка.

Бумаги Moderna подорожали после того, как компания сообщила, что получила дополнительные $472 млн на третий этап испытаний вакцины COVID-19, к которому приступили вчера. Помимо Moderna, к ключевому этапу клинических испытаний вакцины подошла также компания Pfizer-BioNTech.

Акции Intel продолжают отставать от акций IT-компаний, спрос на AMD, Samsung (который готовится выпустить новый смартфон) и т.д. растет после того, как на прошлой неделе Intel сообщил в отчете за второй квартал об очередной задержке с производством семинанометровых чипов, в результате чего их выход отложен на год.

Поддержку американскому рынку в понедельник, в том числе циклическим акциям, оказали статистические данные, отмечают специалисты. Судя по расходам населения, заказы покупателей на дорогие товары (заказы на товары длительного пользования за исключением самолетов выросли на 7,3% в июне м/м, в то время как заказы без учета самолетов в гражданском секторе увеличились на 3,3% м/м, что является максимальным приростом с июля 2014 г., вызванным скачком спроса на автомобили.

Сенаторы-республиканцы представили законопроект о поддержке экономики страны на $1 трлн, который продлевает выплату федеральных пособий по безработице, но в меньшем объеме, и готовятся к переговорам с демократами.

Dow Jones вырос на 114,9 п. или 0,43%, S&P 500 - на 0,74%, Nasdaq - на 1,67%.

Инвесторы ждут заседанием ФРС и данных по индексу потребительского доверия США за июль.