Для выхода пары USD/RUB из диапазона 70,5 – 72 руб. за доллар нужны веские аргументы - КИТ Финанс Брокер

Для выхода пары USD/RUB из торгового диапазона 70,5 – 72 руб. за доллар нужны веские аргументы, отмечается в комментарии аналитика КИТ Финанс Брокер Дмитрий Баженов. Эксперт рекомендует покупать от нижней границы – уровня поддержки в районе70,5-71 руб.

По мнению эксперта, на этой неделе в центре внимания инвесторов заседание ФРС США, которое определит движение доллара на ближайшее время. Участники рынка ждут дополнительных мер стимулирования экономики от Федрезерва на фоне продолжающегося активного роста случаев заболеваний коронавируса. Баженов отмечает, что на прошлой неделе данные по рынку труда показали, что восстановление в США неожиданно затормозилось, также об этом может свидетельствовать неожиданный рост запасов нефти в США.

Также аналитик КИТ Финанс Брокер напоминает, что на прошлой неделе российский рубль ослаб на 0,19% – до 71,73 руб., несмотря на положительную динамику цен на нефть и слабость доллара. Иностранные акционеры российских компаний продолжают выводить полученные дивиденды после дивидендного сезона, конвертируя рубли в доллары, и это оказывает временное давление рубль.