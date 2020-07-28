Ближайшей целью пары доллар/рубль является отметка 73 руб./$1 - "Алор Брокер"

Ближайшей целью для пары доллар/рубль является отметка 73 руб./$1, не исключено, что она будет достигнута уже на текущей неделе, говорится в комментарии "Алор Брокер".

"В понедельник рубль еще поддерживался пиком налогового периода, во вторник эта поддержка сошла на нет. В ближайшие дни, если не часы, на рынок с пачкой рублей начнут выходить крупные инвесторы, которые будут конвертировать полученные дивиденды в валюту, поскольку реинвестирование выплат обратно в акции очень рискованно из-за слабости отечественной экономики", - отмечает главный аналитик компании Алексей Антонов.