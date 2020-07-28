Диапазон 70,5-72,0 рубля за доллар в текущих условиях видится справедливым - Sberbank Asset Management

Диапазон 70,5-72,0 рубля за доллар в текущих условиях видится справедливым, при этом в случае существенного улучшения аппетита к риску в глобальном масштабе и возобновления роста цен на нефть можно ожидать укрепления рубля до 70 за доллар, говорится в комментарии директора по инвестициям Sberbank Asset Management Рената Малина.

"Рубль на прошлой неделе продолжил торговаться в диапазоне 70,5-72,0 рубля за доллар и к концу недели сдал позиции в сторону верхней границы диапазона, - напоминает эксперт. - При этом валюты развивающихся стран умеренно укреплялись, индекс EMCI прибавил 1,1% за неделю. Отчасти более слабая динамика рубля была вызвана отсутствием приятных сюрпризов по итогам заседания Банка России, а также новостями о том, что ЦБ снизит объемы покупки рубля в рамках сделки по продаже Сбербанка".