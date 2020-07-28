ЦБ РФ, вероятно, продолжит снижать ключевую ставку в 2021 г. и не перейдет к ее повышению ранее 2022 г. - Газпромбанк

ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку в 2021 г. и не перейдет к ее повышению ранее 2022 г. в случае пересмотра среднесрочного прогноза по инфляции на 2021 г. и более медленного восстановления экономики, говорится в обзоре Газпромбанка.

Первая реакция рынка на снижение ставки на 25 б.п., а не на 50 б.п., была, по мнению экспертов банка, сдержанно негативной, однако к концу дня нормализовалась. Доходность кривой ОФЗ по итогам недели снизилась на 2-8 б.п.

На взгляд аналитиков Газпромбанка, на выбор минимального шага снижения ставки повлияли два фактора: 1) незначительная корректировка прогнозов по инфляции, 2) ускорение динамики розничного кредитования. Регулятор сохранил нейтральный тон пресс-релиза и будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях.

"Мы сохраняем наш прогноз по ключевой ставке в 4,0% по итогам 2020 г. Мы также полагаем, что, в случае пересмотра среднесрочного прогноза по инфляции на 2021 г. и более медленного восстановления экономики, ЦБ РФ продолжит снижать ключевую ставку в 2021 г. и не перейдет к ее повышению ранее 2022 г. Таким образом, короткий отрезок кривой сохраняет потенциал снижения доходности, в то время как угол наклона сохранится увеличенным", - заключают эксперты банка.