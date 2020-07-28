Доходность 10-летних ОФЗ может снизиться в диапазон 5,75-5,80% годовых - Промсвязьбанк

Рост "аппетита" к риску на глобальных рынках во вторник может способствовать восстановлению цен ОФЗ, доходность 10-летних ОФЗ может снизиться в диапазон 5,75-5,80% годовых, сообщается в комментарии Промсвязьбанка.

Доходность ОФЗ срочностью 5-15 лет в понедельник выросла на 1-2 б.п. Ближний участок кривой ОФЗ снизился в доходности на 2-4 б.п. Динамику рынка рублевых облигаций, по мнению главного аналитика банка Дмитрия Монастыршина, определяет слабый спрос на риск развивающихся стран со стороны глобальных инвесторов на фоне неудач в борьбе с пандемией коронавируса.

Настроения на рынках во вторник утром немного улучшились, отмечает специалист. Инвесторы ожидают позитивного влияния на экономику пакета новых стимулов в США, который на этой неделе обсуждается Сенатом. Также инвесторы ждут, что по итогам заседания на этой неделе американский центробанк сохранит около нулевые ставки и даст намек на сохранение стимулирующей монетарной политики в течение продолжительного времени.

"Рост "аппетита" к риску на глобальных рынках во вторник может способствовать восстановлению цен ОФЗ. Ждем снижения доходности 10-летних ОФЗ в диапазон 5,75-5,80% годовых", - указывает Монастыршин.