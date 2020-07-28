Утренние прогнозы: цель индекса Мосбиржи на вторник - 2910-2920 пунктов

Аналитики оценивают внешний фон, сложившийся на утро вторника, как нейтральный и рассчитывают на незначительный рост акций в начале торгов.

ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил максимум с конца февраля, поднявшись до 2896 пунктов. Ближайшие важные сопротивления для индексов расположены у 2935 и 1280 пунктов соответственно, а поддержки - на 2830 и 1235 пунктах. Краткосрочная картина на рынке по-прежнему склоняется в сторону оптимистичной. В целом во вторник основной тон настроениям в РФ могут задать корпоративные истории - Яндекс и Энел Россия отчитываются за 2-й квартал, в ММК обсудят дивиденды за первое полугодие, а в Норникеле - последствия аварии на ТЭЦ-3".

"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рост рынка акций происходит девять сессий подряд, а индекс Мосбиржи подошел к следующему сильному сопротивлению в районе 2900 пунктов, поэтому мы не исключаем, что во вторник возможна фиксация прибыли инвесторами. По крайней мере, внешний фон к этому "зовет": слабо снижаются американские фьючерсы и нефть, в "красной зоне" торгуются все промышленные и драгоценные металлы".

"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов вторника в России относительно нейтральный. Нефть торгуется без существенной волатильности, азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс доллара и золота корректируют свои резкие движения в предыдущие дни. "Порча" доллара, скорее всего, продолжится, так как некоторые технические отскоки не меняют общую долгосрочную тенденцию. В начале дня на отечественном рынке акций будет преобладать консолидация".

ГК "ФИНАМ" (Сергей Дроздов): "Российский рынок акций, длительное время находящийся в боковике, в понедельник дал надежду "быкам" на продолжение роста. Индекс Мосбиржи нашел в себе силы закрыть неделю выше верхней границы диапазона 2670-2850 пунктов, и теперь целью роста рублевого индикатора выступают отметки 2910-2920 пунктов".