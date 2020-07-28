28 июля 2020 года 09:59
Утренние прогнозы: цель индекса Мосбиржи на вторник - 2910-2920 пунктов
Аналитики оценивают внешний фон, сложившийся на утро вторника, как нейтральный и рассчитывают на незначительный рост акций в начале торгов.
ИК "Велес Капитал" (Елена Кожухова): "Индексы Мосбиржи и РТС в понедельник выросли, а рублевый индикатор обновил максимум с конца февраля, поднявшись до 2896 пунктов. Ближайшие важные сопротивления для индексов расположены у 2935 и 1280 пунктов соответственно, а поддержки - на 2830 и 1235 пунктах. Краткосрочная картина на рынке по-прежнему склоняется в сторону оптимистичной. В целом во вторник основной тон настроениям в РФ могут задать корпоративные истории - Яндекс и Энел Россия отчитываются за 2-й квартал, в ММК обсудят дивиденды за первое полугодие, а в Норникеле - последствия аварии на ТЭЦ-3".
"Алор Брокер" (Алексей Антонов): "Рост рынка акций происходит девять сессий подряд, а индекс Мосбиржи подошел к следующему сильному сопротивлению в районе 2900 пунктов, поэтому мы не исключаем, что во вторник возможна фиксация прибыли инвесторами. По крайней мере, внешний фон к этому "зовет": слабо снижаются американские фьючерсы и нефть, в "красной зоне" торгуются все промышленные и драгоценные металлы".
"Открытие Брокер" (Андрей Кочетков): "Внешний фон перед стартом торгов вторника в России относительно нейтральный. Нефть торгуется без существенной волатильности, азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс доллара и золота корректируют свои резкие движения в предыдущие дни. "Порча" доллара, скорее всего, продолжится, так как некоторые технические отскоки не меняют общую долгосрочную тенденцию. В начале дня на отечественном рынке акций будет преобладать консолидация".
ГК "ФИНАМ" (Сергей Дроздов): "Российский рынок акций, длительное время находящийся в боковике, в понедельник дал надежду "быкам" на продолжение роста. Индекс Мосбиржи нашел в себе силы закрыть неделю выше верхней границы диапазона 2670-2850 пунктов, и теперь целью роста рублевого индикатора выступают отметки 2910-2920 пунктов".
Опубликовано: ИА "Финмаркет"
.
28 июля 2020 года 19:40
Москва. 28 июля. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике индексов и "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; подешевели акции "Аэрофлота" на новостях о допэмиссии, выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля. читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:35
Москва. 28 июля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:26
Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на... читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:05
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,037 рубля до 0,046 рубля за штуку в свете снижения безрисковой ставки на 2,5 процентного пункта, до 5,8%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян.
Рекомендация "держать" для этих... читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:00
Москва. 28 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30"). читать дальше
.
28 июля 2020 года 18:55
Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых... читать дальше
.
28 июля 2020 года 18:36
Среди основных драгоценных металлов золото выглядит наименее перспективным для вложения денег, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Выход унции на новые многолетние максимумы вблизи отметки 1970, по мнению эксперта, означает, что у металла остается все меньше... читать дальше
.
28 июля 2020 года 17:55
Аналитики Julius Baer на фондовых рынках продолжают полагаться на более сильный структурный рост в США, особенно на рост акций в секторах интернета и информационных технологий, говорится в комментариибанка. Текущий позитивные тренд в показателях прибыли европейских компаний, вероятно, в основном... читать дальше
.
28 июля 2020 года 17:20
ГК "ФИНАМ" рекомендует к покупке акции Check Point со среднесрочной целью на уровне $140, говорится в комментарии инвесткомпании. Значительный потенциал роста видится аналитикам ГК и в сегменте мобильной кибербезопасности.
"Хороший баланс и значительные денежные потоки дают Check Point... читать дальше
.
28 июля 2020 года 16:50
BCS Global Markets (BCS GM) понизил рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать" после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна.
Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами,... читать дальше
.
28 июля 2020 года 16:33
После завершения конвертации дивидендов российских компаний давление на рубль ослабнет, и можно ждать не только стабилизации, но и возвращения тенденции на его укрепление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер".
Рубль пока не может избавиться от давления и вновь демонстрирует ослабление,... читать дальше
.
28 июля 2020 года 16:14
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника пытались подняться выше, но не удержали отвоеванные позиции, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Рублевый индикатор обновил максимум с конца февраля (2907 пунктов), после чего опустился ниже 2900 пунктов. "Нельзя... читать дальше
.
28 июля 2020 года 15:51
Лучше рынка" в первой половине торгов вторника выглядели бумаги "РУСАЛа". По итогам первого полугодия компания продемонстрировала нулевое изменение объемов производства алюминия. Учитывая улучшение макроэкономической статистики в середине года, ралли в золоте, традиционно выступающем опережающим... читать дальше
.
28 июля 2020 года 15:46
Москва. 28 июля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.
28 июля 2020 года 15:13
Мировые рынки акций во вторник консолидируются в надежде на появление вакцины от COVID-19 и новые стимулы для экономик, в то время как "бычий" настрой игроков сдерживается эскалацией конфликта между США и Китаем, отмечает брокер по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Брокер" Сергей... читать дальше
.