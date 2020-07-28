Цена золота в ближайшее время может превысить $2000 за унцию - ИК "Фридом Финанс"

Рост цен на золото находится в центре внимания, и начальник управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко ожидает, что в ближайшее время его цена может превысить $2000 за унцию, говорится в комментарии.

"Основной драйвер роста - обострение американо-китайских отношений. По некоторым данным, китайские инвесторы, возможно, перекладываются из долларовых активов в другие, главным образом, золото и евро. Это вызывает резкий рост их курса, и мы полагаем, что этот тренд будет продолжаться, возможно, несколько недель", - пишет специалист.