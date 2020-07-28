Цены рублевых корпоративных бондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики

Москва. 28 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок, полагают эксперты.

Американские фондовые индексы выросли по итогам торгов в понедельник при поддержке акций компаний технологического сектора. Инвесторы ожидают выхода финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса. В центре внимания рынков на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики центробанка, в том числе сигналов относительно ее дальнейшего смягчения.

В США с начала пандемии коронавируса зарегистрированы более 4,2 млн инфицированных, число летальных исходов от распространения инфекции превышает 147 тыс., сообщил американский университет Джонса Хопкинса. Тем не менее, данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона демонстрируют во вторник утром смешанную динамику на фоне возобновившегося подъема рынка акций США и роста цен на золото. Цены на золото подскочили на 2% во вторник, до $1969,80 за унцию, достигнув очередного рекордного максимума. Росту спроса на золото в том числе способствуют тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу. Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

На этом фоне китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,4%, примерно столько же прибавляет гонконгский Hang Seng. Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,4%. Вместе с тем японский индекс Nikkei 225 опустился на 0,23%, австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,2%.

В свою очередь цены на нефть плавно снижаются на торгах во вторник утром. Растущие опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, негативно влияют на динамику нефтяных цен. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК во вторник составила $43,39 за баррель, что на 0,05% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на 0,2%, до $43,41 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени снизились в цене на 0,36% - до $41,45 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на 0,8%, до $41,6 за баррель.

Кроме того, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это также вызывает нервозность на нефтяном рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находящейся в настоящее время в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии по-прежнему избыточных запасов сырья.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник выросла в 1,2 раза по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась вблизи средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 10,252 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 2,27 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали плавное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 27 июля снизился на 0,12% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,18 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за три дня (25-27 июля) 0,06%, опустившись до 700 пунктов. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "БКЕ-001Р-02" (-1,05%), "Транснефть-001P-09" (-0,9%) и "Роснефть-002Р-05" (-0,75%), а в лидерах повышения - облигации "РЖД-001P-17R" (+0,33%), "РУСАЛ Братск-001Р-04" (+0,18%) и "Сбербанк-001-04R" (+0,04%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ПАО "Россети" (MOEX: RSTI) полностью разместило 3-летние облигации серии БО-001P-03 на 10 млрд рублей. Сбор заявок на облигации прошел 22 июля. Ставка 1-го купона установлена на уровне 4,85% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются по формуле MosPrime3M + 0,04%. Возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента. Предыдущий раз компания выходила на долговой рынок в апреле текущего года. Тогда она разместила 5-летний выпуск облигаций объемом 10 млрд рублей по ставке 6,5% годовых.

ООО "Легенда" полностью разместило 3-летние облигации серии 001P-03 на 1,2 млрд рублей. Компания с 13 по 22 июля проводила сбор заявок на выпуск. Ставка 1-го купона установлена на уровне 13% годовых. Облигации размещались в рамках программы серии 001P объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

Газпромбанк (MOEX: GZPR) (ГПБ) планирует 28 июля с 11:00 МСК до 16:00 МСК принимать заявки инвесторов на приобретение 10-летних облигаций с офертой через 3,5 года серии 001Р-17Р объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона установлен на уровне 5,85-6,00% годовых, что соответствует доходности к оферте в диапазоне 5,94-6,09% годовых. Техразмещение запланировано на 31 июля. В предыдущий раз банк выходил с выпуском 2-летних облигаций серии 001Р-15Р объемом 5 млрд рублей в июне. Ставка 1-го купона установлена в размере 5,45% годовых, к ней приравнены ставки остальных купонов. Организатором банк выступил самостоятельно.

Банк "Держава" планирует провести 27 августа собрание владельцев облигаций 3-й серии, в рамках которого будет рассмотрен вопрос о согласии на внесение изменений в решение о выпуске, связанных с объемом прав по облигациям и порядком их осуществления. Собрание пройдет в форме заочного голосования. Дата, на которую определяются лица, имеющие право на участие в общем собрании владельцев облигаций эмитента - 17 августа. В повестку собрания внесены два пункта: изменение срока погашения облигаций с 3458-й на 7280-й день с даты начала размещения облигаций и изменение количества купонных периодов с 19 на 40. Таким образом, банк планирует увеличить срок обращения выпуска облигаций 3-й серии с 9,5 до 20 лет. Ставка со 2-го купона по 40-й будет приравнена к ставке 1-го купона. Купоны - полугодовые. Банк разместил выпуск объемом 500 млн рублей в марте 2016 года по ставке 15% годовых.