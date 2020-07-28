Возможна фиксация прибыли на рынке акций во вторник - "Алор Брокер"

Рост рынка акций происходит девять сессий подряд, а индекс Мосбиржи подошел к следующему сильному сопротивлению в районе 2900 пунктов, поэтому главный аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов не исключает, что во вторник возможна фиксация прибыли инвесторами. По крайней мере, говорится в его комментарии, внешний фон к этому "зовет": слабо снижаются американские фьючерсы и нефть, в "красной зоне" торгуются все промышленные и драгоценные металлы.