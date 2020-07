Рынок США вырос при поддержке акций техсектора

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник при поддержке акций компаний технологического сектора.

Инвесторы ожидают выхода финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса.

На текущей неделе свои квартальные результаты представят примерно 180 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, включая Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Apple Inc. (SPB: AAPL) и Facebook Inc. (SPB: FB).

В четверг министерство торговли США опубликует предварительные данные о ВВП во втором квартале. Экономисты ожидают беспрецедентного сокращения ВВП США в апреле-июне на 33%, пишет MarketWatch.

В центре внимания рынков на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики центробанка, в том числе сигналов относительно ее дальнейшего смягчения.

В США с начала пандемии коронавируса зарегистрированы более 4,2 млн инфицированных, число летальных исходов от распространения инфекции превышает 147 тыс., сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Тем не менее, данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Инвесторов тревожит очередной дипломатический конфликт Вашингтона и Пекина, так как ухудшение отношений между странами может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу. Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Администрация президента США Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса, заявил официальный глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн. Он выразил надежду на то, что законодательное предложение получит поддержку обеих партий.

После принятия Сенатом законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июне увеличился на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 15,1%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 7%.

Котировки акций Apple выросли на 2,4% по итогам торгов в понедельник, а акции Amazon прибавили 1,5%, после того как сразу несколько аналитиков повысили их целевую цену. Также подорожали бумаги других технологических компаний, включая Facebook, Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Alphabet.

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) подскочили на 9,2%. Американская биотехнологическая компания в минувшие выходные сообщила, что правительство США пообещало предоставить ей еще $472 млн на разработку вакцины от коронавируса.

Цена бумаг американского производителя детских игрушек Hasbro Inc. (SPB: HAS) снизилась на 7,4%. Скорректированная прибыль и выручка компании не оправдали прогнозов рынка во втором квартале на фоне временного закрытия магазинов и нехватки товаров, обусловленных пандемией COVID-19.

Бумаги американской сети супермаркетов Albertsons Cos. Inc. подешевели на 5,4%. Ее результаты в первом финансовом квартале превзошли ожидания аналитиков, но компания не стала давать прогноз финансовых показателей на текущий год из-за неопределенности вокруг пандемии.

Акции Carnival Corp. (SPB: CCL) потеряли 7,1% на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США. Также упали в цене бумаги других круизных компаний, включая Norwegian Cruise Line Holdings и Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL), которые подешевели на 7% и 3% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии поднялся на 114,88 пункта (0,43%) - до 26584,77 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 23,78 пункта (0,74%) и составил 3239,41 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 173,09 пункта (1,67%) - до 10536,27 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник на фоне возобновившегося подъема рынка акций США и роста цен на золото.

В центре внимания рынков - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

Кроме того, инвесторы возлагают надежды на принятие новых стимулирующих мер в США в связи с пандемией коронавируса.

"Ввиду отсутствия свежих катализаторов для рынка инвесторы, по-видимому, вновь обратились к безопасным технологическим акциям, которые, как считается, лучше противостоят пандемии COVID-19", - отмечает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан.

Американские фондовые индексы выросли на 0,4-1,7% по итогам торгов в понедельник при поддержке акций компаний технологического сектора, включая Apple Inc. (SPB: AAPL) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN).

Более трети компаний, входящих в состав индекса S&P 500, должны опубликовать финансовую отчетность на этой неделе. Пока прибыль компаний превосходит ожидания аналитиков Уолл-стрит, хотя показатели и слабее, чем годом ранее, из-за экономического спада, пишет MarketWatch.

Цены на золото подскочили на 2% во вторник, до $1969,80 за унцию, достигнув очередного рекордного максимума.

Росту спроса на золото в том числе способствуют тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,4%, примерно столько же прибавляет гонконгский Hang Seng.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 3,9%, оказавшись в числе лидеров роста. Цена бумаг биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing повысилась на 2,4%, Sunny Optical Technology Group - на 2%, AAC Technologies Holdings Inc. - на 1,4%.

В то же время бумаги банка HSBC Holdings PLC подешевели на 3,1%, став лидерами падения. Акции нефтяной компании PetroChina Co. (SPB: PTR) теряют в цене 2,2%.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,2%.

В лидерах падения оказались акции Mitsubishi Motors Corp.., которые рухнули на 13%. Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors Corp. прогнозирует, что ее чистый убыток по итогам 2020 финансового года, завершающегося в марте 2021 года, составит 360 млрд иен ($3,4 млрд). Если прогноз оправдается, убыток станет для компании максимальным с 2004 финансового года.

Котировки бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снижаются на 0,6%. Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. дорожают на 2,1%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. подскочила на 4,5%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1,9%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,2%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 1,8% и 1,4% соответственно. Подешевели бумаги нефтепроизводителей, включая Santos (-1,7%), Oil Search (-1,6%), Beach Energy (-0,3%) и Woodside Petroleum (-1,2%).

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США, однако растущие опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сдерживает рост цен.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $43,46 за баррель, что на $0,05 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,07 (0,2%), до $43,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,08 (0,19%) - до $41,52 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,31 (0,8%), до $41,6 за баррель.

В центре внимания трейдеров - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

"Нефтяной рынок продолжит получать поддержку за счет "голубиной" политики Федрезерва, которая способствует ослаблению доллара", - отмечают эксперты AxiCorp.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник упал до минимума с июня 2018 года.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находящейся в настоящее время в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии по-прежнему избыточных запасов сырья.

"Риск в том, что "голубиные" заявления Федрезерва на этой неделе могут подтолкнуть к росту цены рискованных активов, в том числе, сырьевых товаров", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниэль Хайнс.

"Это станет проблемой для инвесторов, которые видят, что базовые для нефтяного рынка факторы остаются довольно слабыми", - цитирует Хайнса агентство Bloomberg.