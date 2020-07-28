.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок США вырос при поддержке акций техсектора
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
Российская экономика восстановится в 1-м квартале 2022 года - Юдаева
Первый зампред Банка России Ксения Юдаева считает, что восстановление российской экономики к уровню 2019 года произойдет только в первом квартале 2022 года. "Мы видим восстановление экономики к уровню 2019 года только, наверно, в первом квартале...
 
Расходы на нацпроекты могут снизиться на 10-25%
Пандемия коронавируса может изменить стратегию государства в достижении национальных целей. Аналитики прогнозируют сокращение финансирования нацпроектов в 2020 году на 150 млрд рублей, а в следующем - на 100 млрд. Об этом говорится в обзоре...
 
В 2021 году РФ начнет промышленную добычу сланцевой нефти
В конце 2021 года в России станет возможна рентабельная добыча нефти с баженовской свиты благодаря технологиям, созданным в рамках проекта "Бажен". Минэнерго придало ему статус национального. По подсчетам отраслевых экспертов, только на начальном...
 
28 июля 2020 года 09:36

Рынок США вырос при поддержке акций техсектора

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник. Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник при поддержке акций компаний технологического сектора.

Инвесторы ожидают выхода финансовой отчетности ряда крупнейших корпораций и продолжают следить за обсуждением новых программ стимулирования в США в связи с пандемией коронавируса.

На текущей неделе свои квартальные результаты представят примерно 180 компаний, входящих в состав индекса S&P 500, включая Alphabet Inc. (SPB: GOOG), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN), Apple Inc. (SPB: AAPL) и Facebook Inc. (SPB: FB).

В четверг министерство торговли США опубликует предварительные данные о ВВП во втором квартале. Экономисты ожидают беспрецедентного сокращения ВВП США в апреле-июне на 33%, пишет MarketWatch.

В центре внимания рынков на этой неделе также заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики центробанка, в том числе сигналов относительно ее дальнейшего смягчения.

В США с начала пандемии коронавируса зарегистрированы более 4,2 млн инфицированных, число летальных исходов от распространения инфекции превышает 147 тыс., сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Тем не менее, данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе, во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Инвесторов тревожит очередной дипломатический конфликт Вашингтона и Пекина, так как ухудшение отношений между странами может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса.

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу. Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Администрация президента США Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса, заявил официальный глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн. Он выразил надежду на то, что законодательное предложение получит поддержку обеих партий.

После принятия Сенатом законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

Статданные, обнародованные в понедельник, показали, что объем заказов на товары длительного пользования в США в июне увеличился на 7,3% по сравнению с предыдущим месяцем. В мае, согласно пересмотренным данным, показатель подскочил на 15,1%.

Аналитики, опрошенные Trading Economics, в среднем прогнозировали рост на 7%.

Котировки акций Apple выросли на 2,4% по итогам торгов в понедельник, а акции Amazon прибавили 1,5%, после того как сразу несколько аналитиков повысили их целевую цену. Также подорожали бумаги других технологических компаний, включая Facebook, Netflix Inc. (SPB: NFLX) и Alphabet.

Акции Moderna Inc. (SPB: MRNA) подскочили на 9,2%. Американская биотехнологическая компания в минувшие выходные сообщила, что правительство США пообещало предоставить ей еще $472 млн на разработку вакцины от коронавируса.

Цена бумаг американского производителя детских игрушек Hasbro Inc. (SPB: HAS) снизилась на 7,4%. Скорректированная прибыль и выручка компании не оправдали прогнозов рынка во втором квартале на фоне временного закрытия магазинов и нехватки товаров, обусловленных пандемией COVID-19.

Бумаги американской сети супермаркетов Albertsons Cos. Inc. подешевели на 5,4%. Ее результаты в первом финансовом квартале превзошли ожидания аналитиков, но компания не стала давать прогноз финансовых показателей на текущий год из-за неопределенности вокруг пандемии.

Акции Carnival Corp. (SPB: CCL) потеряли 7,1% на фоне роста заболеваемости COVID-19 в США. Также упали в цене бумаги других круизных компаний, включая Norwegian Cruise Line Holdings и Royal Caribbean Cruises (SPB: RCL), которые подешевели на 7% и 3% соответственно.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию сессии поднялся на 114,88 пункта (0,43%) - до 26584,77 пункта.

Standard & Poor's 500 прибавил 23,78 пункта (0,74%) и составил 3239,41 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 173,09 пункта (1,67%) - до 10536,27 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) преимущественно повышаются в ходе торгов во вторник на фоне возобновившегося подъема рынка акций США и роста цен на золото.

В центре внимания рынков - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

Кроме того, инвесторы возлагают надежды на принятие новых стимулирующих мер в США в связи с пандемией коронавируса.

"Ввиду отсутствия свежих катализаторов для рынка инвесторы, по-видимому, вновь обратились к безопасным технологическим акциям, которые, как считается, лучше противостоят пандемии COVID-19", - отмечает рыночный аналитик IG в Сингапуре Цзиньи Пан.

Американские фондовые индексы выросли на 0,4-1,7% по итогам торгов в понедельник при поддержке акций компаний технологического сектора, включая Apple Inc. (SPB: AAPL) и Amazon.com Inc. (SPB: AMZN).

Более трети компаний, входящих в состав индекса S&P 500, должны опубликовать финансовую отчетность на этой неделе. Пока прибыль компаний превосходит ожидания аналитиков Уолл-стрит, хотя показатели и слабее, чем годом ранее, из-за экономического спада, пишет MarketWatch.

Цены на золото подскочили на 2% во вторник, до $1969,80 за унцию, достигнув очередного рекордного максимума.

Росту спроса на золото в том числе способствуют тревоги инвесторов по поводу последствий обострения противоречий между США и Китаем. МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань - городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Китайский индекс Shanghai Composite поднимается на 0,4%, примерно столько же прибавляет гонконгский Hang Seng.

Акции интернет-гиганта Tencent Holdings подорожали в ходе торгов в Гонконге на 3,9%, оказавшись в числе лидеров роста. Цена бумаг биржевого оператора Hong Kong Exchanges & Clearing повысилась на 2,4%, Sunny Optical Technology Group - на 2%, AAC Technologies Holdings Inc. - на 1,4%.

В то же время бумаги банка HSBC Holdings PLC подешевели на 3,1%, став лидерами падения. Акции нефтяной компании PetroChina Co. (SPB: PTR) теряют в цене 2,2%.

Японский индекс Nikkei 225 опускается на 0,2%.

В лидерах падения оказались акции Mitsubishi Motors Corp.., которые рухнули на 13%. Японская автомобилестроительная компания Mitsubishi Motors Corp. прогнозирует, что ее чистый убыток по итогам 2020 финансового года, завершающегося в марте 2021 года, составит 360 млрд иен ($3,4 млрд). Если прогноз оправдается, убыток станет для компании максимальным с 2004 финансового года.

Котировки бумаг крупнейшего розничного продавца одежды в Азии Fast Retailing Co. снижаются на 0,6%. Бумаги инвестиционно-технологической SoftBank Group Corp. дорожают на 2,1%, производителя потребительской электроники Sony - на 0,7%.

Южнокорейский индекс Kospi вырос на 1,4%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. подскочила на 4,5%. Акции производителя потребительской электроники LG Electronics подешевели на 1,9%, автопроизводителя Kia Motors Corp. - на 0,4%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 снижается на 0,2%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto увеличилась на 1,8% и 1,4% соответственно. Подешевели бумаги нефтепроизводителей, включая Santos (-1,7%), Oil Search (-1,6%), Beach Energy (-0,3%) и Woodside Petroleum (-1,2%).

Цены на нефть изменяются разнонаправленно на торгах во вторник.

Поддержку рынку оказывает ослабление доллара США, однако растущие опасения, что ухудшение отношений Вашингтона и Пекина ограничит восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, сдерживает рост цен.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:15 МСК во вторник составляет $43,46 за баррель, что на $0,05 (0,12%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подорожали на $0,07 (0,2%), до $43,41 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на $0,08 (0,19%) - до $41,52 за баррель. В понедельник стоимость этих контрактов увеличилась на $0,31 (0,8%), до $41,6 за баррель.

В центре внимания трейдеров - стартующее во вторник двухдневное заседание Федеральной резервной системы (ФРС), по итогам которого, как ожидается, американский Центробанк подтвердит приверженность сохранению близких к нулю процентных ставок в течение длительного времени.

"Нефтяной рынок продолжит получать поддержку за счет "голубиной" политики Федрезерва, которая способствует ослаблению доллара", - отмечают эксперты AxiCorp.

Индекс ICE, отслеживающий динамику доллара США относительно шести валют (евро, швейцарский франк, иена, канадский доллар, фунт стерлингов и шведская крона), в понедельник упал до минимума с июня 2018 года.

Тем временем, страны ОПЕК+ с августа начнут постепенно наращивать добычу, и это вызывает нервозность на рынке, учитывая, что в ряде стран - от Китая до Испании и Германии - фиксируется рост заболеваемости коронавирусной инфекцией, пишет MarketWatch.

Кроме того, по данным Vortexa, объем нефти, находящейся в настоящее время в плавучих хранилищах, на 244% выше, чем годом ранее, что говорит о наличии по-прежнему избыточных запасов сырья.

"Риск в том, что "голубиные" заявления Федрезерва на этой неделе могут подтолкнуть к росту цены рискованных активов, в том числе, сырьевых товаров", - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Australia & New Zealand Banking Group Дэниэль Хайнс.

"Это станет проблемой для инвесторов, которые видят, что базовые для нефтяного рынка факторы остаются довольно слабыми", - цитирует Хайнса агентство Bloomberg.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
28 июля 2020 года 19:40
Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации при смешанной динамике фишек, упал Аэрофлот и выросли металлурги
Москва. 28 июля. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике индексов и "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; подешевели акции "Аэрофлота" на новостях о допэмиссии, выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля.    читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:35
Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску
Москва. 28 июля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:26
Доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:05
BCS GM поднял оценку акций ВТБ на 25%, сохранив рекомендацию "держать"
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,037 рубля до 0,046 рубля за штуку в свете снижения безрисковой ставки на 2,5 процентного пункта, до 5,8%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Рекомендация "держать" для этих...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились вслед за падением спроса инвесторов на рисковые активы
Москва. 28 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30").    читать дальше
.
28 июля 2020 года 18:55
Идеальный портфель долгосрочных инвестиций должен включать акции IT-компаний, золото, серебро и биткоин - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 18:36
Среднесрочный потенциал роста котировок золоту немногим более 20% - ИК "Фридом Финанс"
Среди основных драгоценных металлов золото выглядит наименее перспективным для вложения денег, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Выход унции на новые многолетние максимумы вблизи отметки 1970, по мнению эксперта, означает, что у металла остается все меньше...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 17:55
Julius Baer отдает предпочтение сильному структурному росту фондового рынка в США по сравнению с Европой
Аналитики Julius Baer на фондовых рынках продолжают полагаться на более сильный структурный рост в США, особенно на рост акций в секторах интернета и информационных технологий, говорится в комментариибанка. Текущий позитивные тренд в показателях прибыли европейских компаний, вероятно, в основном...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 17:20
ГК "ФИНАМ" рекомендует к покупке акции Check Point со среднесрочной целью на уровне $140
ГК "ФИНАМ" рекомендует к покупке акции Check Point со среднесрочной целью на уровне $140, говорится в комментарии инвесткомпании. Значительный потенциал роста видится аналитикам ГК и в сегменте мобильной кибербезопасности. "Хороший баланс и значительные денежные потоки дают Check Point...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 16:50
BCS GM понизил рекомендацию для акций АЛРОСА до "держать"
BCS Global Markets (BCS GM) понизил рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать" после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами,...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 16:33
Возвращение тенденции к укреплению рубля возможно после окончания конвертации дивидендов - "Открытие Брокер"
После завершения конвертации дивидендов российских компаний давление на рубль ослабнет, и можно ждать не только стабилизации, но и возвращения тенденции на его укрепление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль пока не может избавиться от давления и вновь демонстрирует ослабление,...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 16:14
Фондовые "быки" пока не выходят из игры, но фиксация прибыли может начаться в ближайшие дни - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника пытались подняться выше, но не удержали отвоеванные позиции, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Рублевый индикатор обновил максимум с конца февраля (2907 пунктов), после чего опустился ниже 2900 пунктов. "Нельзя...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 15:51
Операционные результаты РУСАЛа могут привести к улучшению среднесрочных перспектив акций - ИК "Фридом Финанс"
Лучше рынка" в первой половине торгов вторника выглядели бумаги "РУСАЛа". По итогам первого полугодия компания продемонстрировала нулевое изменение объемов производства алюминия. Учитывая улучшение макроэкономической статистики в середине года, ралли в золоте, традиционно выступающем опережающим...    читать дальше
.
28 июля 2020 года 15:46
Рубль днем заметно усилил темпы снижения к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску
Москва. 28 июля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам.    читать дальше
.
28 июля 2020 года 15:13
Рынки акций консолидируются в надежде на вакцину и новые стимулы экономик - "БКС Брокер"
Мировые рынки акций во вторник консолидируются в надежде на появление вакцины от COVID-19 и новые стимулы для экономик, в то время как "бычий" настрой игроков сдерживается эскалацией конфликта между США и Китаем, отмечает брокер по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Брокер" Сергей...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.