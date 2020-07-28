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Главная / Мнения аналитиков / Вероятно преобладание консолидации на отечественном рынке акций в начале торгов вторника - "Открытие Брокер"
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28 июля 2020 года 09:30
Вероятно преобладание консолидации на отечественном рынке акций в начале торгов вторника - "Открытие Брокер"
Внешний фон перед стартом торгов вторника в России относительно нейтральный, считает ведущий аналитик "Открытие Брокер" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков. Нефть торгуется без существенной волатильности, азиатские рынки демонстрируют разнонаправленную динамику. Индекс доллара и золота корректируют свои резкие движения в предыдущие дни. "Порча" доллара, скорее всего, продолжится, так как некоторые технические отскоки не меняют общую долгосрочную тенденцию. В начале дня на отечественном рынке акций будет преобладать консолидация, полагает Кочетков.
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28 июля 2020 года 19:40
Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации при смешанной динамике фишек, упал Аэрофлот и выросли металлурги
Москва. 28 июля. Рынок акций РФ во вторник провел торги в консолидации при смешанной динамике индексов и "фишек" на фоне разнополярных внешних сигналов; подешевели акции "Аэрофлота" на новостях о допэмиссии, выросли бумаги металлургов на фоне ослабления рубля. читать дальше
.28 июля 2020 года 19:35
Рубль вечером продолжает активно дешеветь к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску
Москва. 28 июля. Доллар и евро уверенно растут на "Московской бирже" во вторник вечером; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.28 июля 2020 года 19:26
Доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков и сырьевым валютам - ITI Capital
Аналитики ITI Capital считают, что в ближайшей перспективе доллар возьмет паузу после недавнего укрепления к валютам развивающихся рынков (EM) и сырьевым валютам, так как инвесторы анализируют высокую экономическую неопределенность из-за глобальной пандемии, что снижает потенциальный спрос на... читать дальше
.28 июля 2020 года 19:05
BCS Global Markets (BCS GM) повысил прогнозную стоимость акций ВТБ (MOEX: VTBR) с 0,037 рубля до 0,046 рубля за штуку в свете снижения безрисковой ставки на 2,5 процентного пункта, до 5,8%, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Елены Царевой и Вероники Ян. Рекомендация "держать" для этих... читать дальше
.28 июля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ во вторник умеренно снизились вслед за падением спроса инвесторов на рисковые активы
Москва. 28 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций во вторник умеренно снизились на фоне падения спроса глобальных инвесторов на рисковые активы; исключение составили лишь евробонды РФ с погашением в 2030 году. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов (кроме спреда для выпуска "Россия-30"). читать дальше
.28 июля 2020 года 18:55
Идеальный портфель долгосрочных инвестиций должен включать акции IT-компаний, золото, серебро и биткоин - ITI Capital
Аналитики ITI Capital полагают, что в долгосрочной перспективе идеальный портфель должен включать акции IT-компаний, особенно тех, которые выигрывают от режима самоизоляции, провайдеров онлайн и цифровых услуг, золото, серебро и биткоин, которые дорожают за счет увеличения объема цифровых... читать дальше
.28 июля 2020 года 18:36
Среди основных драгоценных металлов золото выглядит наименее перспективным для вложения денег, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Валерия Емельянова. Выход унции на новые многолетние максимумы вблизи отметки 1970, по мнению эксперта, означает, что у металла остается все меньше... читать дальше
.28 июля 2020 года 17:55
Julius Baer отдает предпочтение сильному структурному росту фондового рынка в США по сравнению с Европой
Аналитики Julius Baer на фондовых рынках продолжают полагаться на более сильный структурный рост в США, особенно на рост акций в секторах интернета и информационных технологий, говорится в комментариибанка. Текущий позитивные тренд в показателях прибыли европейских компаний, вероятно, в основном... читать дальше
.28 июля 2020 года 17:20
ГК "ФИНАМ" рекомендует к покупке акции Check Point со среднесрочной целью на уровне $140, говорится в комментарии инвесткомпании. Значительный потенциал роста видится аналитикам ГК и в сегменте мобильной кибербезопасности. "Хороший баланс и значительные денежные потоки дают Check Point... читать дальше
.28 июля 2020 года 16:50
BCS Global Markets (BCS GM) понизил рекомендацию для акций "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) с "покупать" до "держать" после пересмотра, сообщается в обзоре аналитиков инвестбанка Кирилла Чуйко, Олега Петропавловского и Артема Багдасаряна. Новая прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная экспертами,... читать дальше
.28 июля 2020 года 16:33
Возвращение тенденции к укреплению рубля возможно после окончания конвертации дивидендов - "Открытие Брокер"
После завершения конвертации дивидендов российских компаний давление на рубль ослабнет, и можно ждать не только стабилизации, но и возвращения тенденции на его укрепление, сообщается в комментарии "Открытие Брокер". Рубль пока не может избавиться от давления и вновь демонстрирует ослабление,... читать дальше
.28 июля 2020 года 16:14
Фондовые "быки" пока не выходят из игры, но фиксация прибыли может начаться в ближайшие дни - ИК "Велес Капитал"
Индексы Мосбиржи и РТС в первой половине сессии вторника пытались подняться выше, но не удержали отвоеванные позиции, констатирует аналитик ИК "Велес Капитал" Елена Кожухова. Рублевый индикатор обновил максимум с конца февраля (2907 пунктов), после чего опустился ниже 2900 пунктов. "Нельзя... читать дальше
.28 июля 2020 года 15:51
Операционные результаты РУСАЛа могут привести к улучшению среднесрочных перспектив акций - ИК "Фридом Финанс"
Лучше рынка" в первой половине торгов вторника выглядели бумаги "РУСАЛа". По итогам первого полугодия компания продемонстрировала нулевое изменение объемов производства алюминия. Учитывая улучшение макроэкономической статистики в середине года, ралли в золоте, традиционно выступающем опережающим... читать дальше
.28 июля 2020 года 15:46
Рубль днем заметно усилил темпы снижения к доллару и евро на фоне снижения интереса инвесторов к риску
Москва. 28 июля. Доллар и евро ускорили темпы роста на "Московской бирже" во вторник днем; рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, реагируя на снижение интереса инвесторов к рисковым активам. читать дальше
.28 июля 2020 года 15:13
Мировые рынки акций во вторник консолидируются в надежде на появление вакцины от COVID-19 и новые стимулы для экономик, в то время как "бычий" настрой игроков сдерживается эскалацией конфликта между США и Китаем, отмечает брокер по работе с ключевыми клиентами компании "БКС Брокер" Сергей... читать дальше
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