Промсвязьбанк ждет консолидации рубля по отношению к доллару в начале торгов вторника

Аналитики Промсвязьбанка ждут на открытии торгов вторника консолидации рубля по отношению к доллару, однако предупреждают, что в дальнейшем в течение сессии возможен рост доллара, сообщается в комментарии банка.

Главный аналитик Богдан Зварич, отмечает, что перед открытием торгов на российском рынке во вторник для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, национальная валюта получит поддержку со стороны рынка энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent предпринимает попытки восстановления. С другой, давление на рубль будет оказывать динамика валют развивающихся стран, которые утром ослабевают по отношению к доллару.

"На таком фоне в начале сессии ожидаем стабилизации пары доллар/рубль в районе 71,6 рубля. В дальнейшем американская валюта может перейти к росту, чему поспособствует коррекционное восстановление по отношению к евро на международном валютном рынке и ухудшение ситуации на рынке энергоносителей на фоне слабых фундаментальных показателей. При этом в ходе сессии ожидаем дальнейшего движения доллара в рамках консолидации в нижней половине диапазона 70-75 рублей", - пишет Зварич.