Рубль вечером развернулся вниз к доллару и усилил снижение к евро на фоне возобновившей падение нефти

Москва. 27 июля. Доллар отыграл потери и слегка повышается, евро ускорил темпы роста на "Московской бирже" в понедельник вечером, рубль умеренно дешевеет к бивалютной корзине в условиях заметной разницы в темпах снижения в основных парах.

Курс доллара США составил 71,8 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 6,5 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 84,37 руб./EUR1, подорожав на 81,25 копейки. При этом евро торгуется выше 84 руб./EUR1 впервые с 22 апреля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 40,14 копейки - до 77,46 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и ускорил снижение к евро на фоне возобновившей падение нефти. При этом существенная разница в темпах снижения рубля в основных парах объясняется падением доллара к большинству мировых валют, в том числе к евро, на рынке Forex. В понедельник пара "евро-доллар" росла в моменте до отметки $1,178, максимума с сентября 2018 года.

Давление на американскую валюту оказывает усиливающийся конфликт США с Китаем. Как сообщалось, в пятницу МИД КНР объявил о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Ухудшение отношений США и Китая может усложнить восстановление мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, отмечают эксперты.

Кроме того, растет уверенность инвесторов в том, что восстановление американской экономики после кризиса, вызванного пандемией коронавируса, займет больше времени, чем ожидалось первоначально, поскольку заболеваемость остается высокой.

Между тем, другие страны, включая государства ЕС, прошли пик заболеваемости COVID-19 и вводят новые программы, которые должны поддержать экономический рост. "Спрос на активы "тихой гавани" повышается, однако в данном случае доллар США не выигрывает от этого", - цитирует Dow Jones аналитиков NAB. Участники торгов переключились на активную покупку золота, которое рассматривают в качестве одного из приоритетных защитных активов. Золото растет седьмые торги подряд, обновляя рекордные максимумы.

В США с начала пандемии коронавируса зарегистрированы более 4,2 млн инфицированных, число летальных исходов от распространения инфекции приближается к 147 тыс., сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе во Флориде, Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

В США в понедельник стартовала финальная стадия наиболее масштабных в мире испытаний вакцины против коронавируса COVID-19, сообщило в понедельник агентство Associated Press (AP). В тестировании препарата примут участие 30 тыс. добровольцев. Особое внимание будет уделяться жителям тех районов, где вирус продолжает бесконтрольно распространяться.

По данным AP, прототип этой вакцины разработали Национальный институт здравоохранения США совместно с биотехнологической компанией Moderna. В Moderna в свою очередь сообщили, что пробная вакцинация уже была проведена в Саванне (штат Джорджия), которая является первой локацией для испытаний.

Тем временем, администрация президента США Дональда Трампа и контролируемый республиканцами Сенат достигли "принципиального соглашения" по следующему законопроекту о помощи экономике в условиях пандемии коронавируса, заявил официальный глава администрации Белого дома Марк Медоуз.

Он сообщил журналистам, что в законодательном предложении есть несколько вопросов, которые, как он надеется, будут решены "в ближайшие часы", и пакет мер, скорее всего, будет обнародован в понедельник днем.

Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что пакет помощи, который предлагают республиканцы, включает в себя "срочные и приоритетные меры" и оценивается в $1 трлн.

После принятия Сенатом законопроект должен быть одобрен всем составом Конгресса и подписан Трампом. Весной 2020 года на поддержку экономики страны уже было выделено $3 трлн.

В центре внимания рынков на этой неделе заседание Федеральной резервной системы (ФРС), от которого трейдеры ждут сигналов относительно дальнейшего направления политики центробанка, в том числе сигналов относительно дальнейшего смягчения политики.

Цены на нефть эталонных марок развернулись вниз в ходе волатильной сессии в понедельник. Инвесторы обеспокоены продолжающимся распространением коронавируса в мире, напряженностью в отношениях между США и Китаем, а также угрозой избытка сырья на мировом рынке, пишет Trading Economics.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК в понедельник упала на 1,85% - до $42,54 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени опустились в цене на 1,53% - до $40,66 за баррель.

Несмотря на сохранение неопределенности по поводу краткосрочного прогноза нефтяного спроса, рынок поддерживается ослаблением доллара, оптимизмом вокруг вакцины от коронавируса и мерами поддержки экономики в Европе и США, пишет S&P Global Platts.

Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на 1 единицу, до 181 установки.

По данным Genscape, подразделения Wood Mackenzie, добыча нефти в Штатах, которая достигла дна на уровне 9,7 млн баррелей в сутки во вторую неделю июня, с тех пор выросла до 10,9 млн баррелей в сутки благодаря наращиванию производства на крупных сланцевых месторождениях в Техасе.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" аналитик отдела управления активами УК "Промсвязь" Гельды Союнов, во второй половине торговой сессии понедельника курс рубля относительно доллара США начал резко снижаться вслед за ценами на нефть. "Баррель марки Brent опустился ниже $43 к концу основных торгов на опасениях, что рост политической напряженности между США и Китаем негативно скажется на темпах восстановления мировой экономики. В целом мы ожидаем снижения волатильности котировок валютных пар в преддверии начала очередного двухдневного заседания Комитета по операциям на открытом рынке США. Ожидания инвесторов относительно того, что власти США пойдут на новые меры по поддержке экономики, могут способствовать дальнейшему росту цен на золото и удешевлению курса доллара относительно корзины валют DXY, значение которой опустилось до минимумов последних двух лет", - подчеркивает Союнов.

"Мы неоднократно говорили о том, что в паре с евро возможности рубля более ограничены, поскольку европейская валюта остается в фаворе форекс-рынка. На понедельник пришелся пик налоговых выплат, что могло умеренно поддержать рубль. Тем не менее, определять динамику рубля продолжат настроения на глобальных рынках, а также новости по новому пакету поддержки американской экономики, которые способны поддержать аппетит к рисковым активам в краткосрочном периоде. При этом мы сохраняем свой взгляд на то, что возможности для укрепления у российской валюты на горизонте августа не выглядят большими. В пользу такого сценария говорит медленное восстановление мировой экономики, трения между США и Китаем, распространение коронавируса в мире, антироссийская санкционная риторика, которая может обостриться по мере приближения президентских выборов в США. Наконец, фактор конвертации дивидендов в валюту в предстоящие две недели также может оказать давление на рубль", - подчеркивает аналитик Нордеа банка Григорий Жирнов.

ЦБ РФ 23 июля продал валюту на 5,8 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей, 21 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,6 млрд рублей, 20 июля - на 5,7 млрд рублей.

На предыдущей неделе общий объем покупки валюты составил 28,7 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ опустил официальный курс доллара на 28 июля на 1,24 копейки, до 71,585 руб./$1, и увеличил курс евро на 67,28 копейки, до 83,7759 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" опустился в понедельник на 11,46 копейки по отношению к пятнице и составил 71,5805 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК уменьшился на 6,98 копейки и составил 71,6184 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $2 млрд 548,834 млн, из которых $460,686 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 88,148 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" увеличился на 73,77 копейки, до 83,7609 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК поднялся на 74,89 копейки и составил 84,0166 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR312,241 млн, из которых EUR120,542 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR191,699 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов снизились в понедельник по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 6 базисных пунктов (б.п.) - до 4,21%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок уменьшилась на 5 б.п. - до 4,28% годовых. Ставки на сроки 1, 3 и 6 месяцев отступили на 4 б.п. - до 4,42%, 4,56% и 4,59% годовых соответственно.