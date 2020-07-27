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27 июля 2020 года 19:22

Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с бумагами золотодобытчиков, индекс МосБиржи обновил пик с конца февраля

Москва. 27 июля. Рынок акций РФ начал неделю с роста во главе с раллирующими до новых вершин бумагами золотодобывающих компаний, индекс МосБиржи обновил пик с конца февраля, несмотря на смешанные сигналы с внешних фондовых площадок и просевшую нефть в условиях эскалации напряженности между США и Китаем.

По итогам торгов индекс МосБиржи составил 2884,88 пункта (+0,8%), индекс РТС - 1266,16 пункта (+0,8%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 4,1%.

Доллар подрос до 71,78 рубля (+0,04 рубля).

Обновили максимумы акции ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+32% и +33,9% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+16,5% и +6,4% "префы"), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+11,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+6,9%), также раллировали бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+39,9%).

Золото выросло до $1934,6 за тройскую унцию (+2%).

Подорожали также рублевые акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+4,1%), "Мосбиржи" (+2,6%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+2,6%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+2,2%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,7%), "РусАла" (MOEX: RUAL) (+1,6%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+1,1%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,8%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+0,7%).

Просели бумаги "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,3%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,9%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,8%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-0,7%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,6%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,6%).

По оценке аналитика УК "Альфа-Капитал" Максима Бирюкова, глобально настроения на рынках теперь определяют отношения между США и Китаем - очередное обострение конфликта не добавляет оптимизма. Эта история будет на повестке дня как минимум до выборов президента США с разной степенью нагнетания, поскольку это один из немногих козырей, которым президент США Трамп может пользоваться без согласования.

Ситуация с распространением COVID-19 в мире остается весьма тревожной, но серьезным триггером для глобального рынка это уже не является. Пока нет новой масштабной волны "локдаунов", инвесторы будут относительно спокойно воспринимать эти новости. Кроме того, гонка между разработчиками вакцин продолжается, идут исследования. Как только вопрос с вакциной будет решен, у глобального рынка будет серьезный источник оптимизма.

В конце июля состоится заседание ФРС, смены параметров монетарной политики не ожидается. Тем не менее, для рынков важно будет понимание, что поток ликвидности не иссякнет. Глава регулятора неоднократно заявлял о том, что политика останется максимально мягкой достаточно долго, что важно не только для поддержки экономики, но и для состояния рынков.

Основным внутренним фактором беспокойства в США остается рынок труда: уровень безработицы составляет уже порядка 20%, или 31,8 млн человек, что приближает показатель к рекордным 25% во время Великой депрессии 1930-х годов.

Российский рынок акций вопреки глобальной динамике продолжает подъем. ЦБ РФ снизил ключевую ставку до рекордно низких 4,25% годовых, при этом пространство для дальнейшего снижения сохраняется. Это оказывает давление на депозитные ставки и ускоряет переток средств на фондовый рынок, что, в свою очередь, провоцирует рост спроса со стороны внутренних инвесторов. Специфическим риском для российского рынка остается усиление санкционной риторики, однако здесь события опять же привязаны к выборам президента в США, считает Бирюков.

По словам аналитика Альфа-банка Джона Волша, на внешних площадках инвесторы встревожены усилением напряженности между США и Китаем, которые предъявляют друг другу обвинения и угрожают введением ответных мер на фоне опасений по поводу восстановления американской экономики. В это время цены на золото впервые с 2011 года превысили рубеж $1900 за унцию. Рынок акций РФ идет вверх, спросом продолжают пользоваться акции золотодобывающих компаний на фоне рекордно высоких цен на золото.

Как отмечает эксперт по фондовому рынку компании "БКС брокер" Дмитрий Пучкарев, основным фактором роста цен на золото является снижение реальных процентных ставок центробанками. Инвесторы опасаются, что мягкая денежно-кредитная политика мировых ЦБ приведет к разгону инфляции, что уведет реальные процентные ставки еще ниже в отрицательную зону.

Дополнительную поддержку ценам на золото оказывают сохраняющиеся высокие темпы распространения коронавируса. Это усиливает неопределенность относительно перспектив восстановления мировой экономики и стимулирует спрос на защитные активы. Кроме того, в пользу роста цен на золото играет рост рисков усиления торгового противостояния США и Китая, что усиливает нервозность участников рынка и стимулирует спрос на безрисковые активы.

В долгосрочной перспективе нельзя с уверенностью сказать, что рост золота будет устойчивым. Важным моментом остается динамика распространения коронавируса. Как только станет ясно, что темпы развития пандемии устойчиво снижаются, а вакцина вскоре появится, неопределенность относительно перспектив восстановления экономики должна снизиться, что усилит аппетит участников рынка к рисковым активам. Кроме того, из-за улучшения эпидемиологической ситуации необходимость в монетарных стимулах может ослабнуть. В свою очередь это способно поддержать реальные процентные ставки и снизить спрос на золото, считает Пучкарев.

Как отмечают аналитики Нордеа банка, оптимизм на рынках поддерживают ожидания фискальных стимулов в США. Планируется, что в Конгрессе республиканцы огласят детали нового пакета поддержки американской экономики, стоимость которого может составить около $1 трлн. На фоне этих ожиданий фьючерсы на американские индексы S&P 500 и Nasdaq растут, а индекс доллара DXY достиг 2-летнего минимума, золото торгуется выше $1900 за тройскую унцию. В условиях замедленного восстановления американской экономики вероятность принятия нового пакета фискальных стимулов является высокой. Рынки продолжают игнорировать распространение коронавируса в мире, поскольку введение новых "локдаунов" не выглядит вероятным. При этом дальнейшее распространение вируса способно еще больше оттянуть восстановление мировой экономики к докризисным уровням.

В сентябре ЦБ РФ может снизить ставку еще на 25 б.п., если динамика инфляции останется ослабленной, а ситуация на глобальных финансовых рынках будет стабильной. Банк России сообщил о том, что валюта, которая была получена регулятором за счет продажи контрольного пакета акций Сбербанка, практически полностью будет взаимозачтена с объемами недокупленной валюты в рамках бюджетного правила в 2018 году. Разница составит лишь 185 млрд рублей, и на эту сумму Банк России продаст валюту в четвертом квартале 2020 года. Такое решение регулятора нейтрально для рубля.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, в лидерах роста выступили акции золотодобытчиков, а в аутсайдерах - бумаги "НМТП" (MOEX: NMTP) в связи с дивидендной отсечкой на бирже. Бумагам "Ленты" (MOEX: LNTA) в начале недели оказали поддержку сильные операционные и неаудированные финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие: выручка ритейлера за первое полугодие увеличилась на 8,9% г/г, а чистая прибыль достигла 9,3 млрд рублей против убытка в 4,4 млрд рублей годом ранее.

Благоприятное воздействие на золото оказывают экономическая неопределенность, слабый доллар и сохранение низких процентных ставок по всему миру. Статистика понедельника показала рост заказов на товары длительного пользования в США в июне на 7,3% м/м (ожидалось +7,2%) после повышения на 15,1% месяцем ранее. Данные в целом сигнализируют сохранение тренда экономики на восстановление. В Конгрессе США, тем временем, республиканцы и демократы пытаются договориться о новом пакете экономического стимулирования, одним из основных положений которого является объем пособий по безработице.

Индекс МосБиржи обновил максимум с конца февраля. Ближайшим сопротивлением для индекса является уровень 2935 пунктов, а для индекса РТС - отметка 1280 пунктов. Оба индикатора в целом сохраняют краткосрочный импульс к росту. Ориентир по индексу МосБиржи на вторник - 2830-2935 пунктов.

В понедельник в Азии динамика индексов была смешанной (японский Nikkei 225 просел на 0,2%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,3%, гонконгский Hang Seng снизился на 0,4%) на фоне обострения противоречий между США и Китаем и опасений по поводу того, что темпы восстановления мировой экономики могли начать ослабевать. Проседает Европа (индексы DAX, FTSE, CAC 40 теряют 0,1-0,3%), но плюсует Америка (индекс S&P 500 вырос на 0,3% и превысил 3225 пунктов).

МИД КНР в понедельник сообщил, что генеральное консульство США в административном центре китайской провинции Сычуань городе Чэнду официально прекратило работу. О его закрытии было объявлено в пятницу.

Ранее на прошлой неделе американские власти распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Тем временем, прибыль крупных промышленных предприятий Китая в июне 2020 года выросла по итогам второго месяца подряд на фоне постепенного восстановления экономики КНР после кризиса, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Совокупная прибыль промпредприятий с годовой выручкой свыше 20 млн юаней в прошлом месяце увеличилась на 11,5% по сравнению с июнем прошлого года и составила 666,55 млрд юаней ($95,22 млрд), свидетельствуют данные Государственного статистического управления (ГСУ) КНР.

Июньские темпы роста прибыли были максимальными с марта 2019 года. В мае повышение составило 6%.

Нефть вечером возобновила снижение после дневного роста, цена Brent к 18:50 МСК находилась на $0,4 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ 24 июля. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent составила $42,66 за баррель (-1,6% и +0,1% в пятницу), сентябрьская цена WTI - $40,8 за баррель (-1,2% и +0,5% в пятницу).

По итогам прошлой недели Brent подорожала на 0,5%, WTI - на 1,3%.

Трейдеры следят за развитием конфликта США и Китая, а также продолжают оценивать данные о новых случаях заражения COVID-19 в Штатах.

Данные о заболеваемости COVID-19 в США указывают на некоторое улучшение ситуации в штатах, наиболее серьезно пострадавших от пандемии, в том числе во Флориде, в Калифорнии и Техасе - число новых случаев заражения в этих штатах опустилось ниже 1 тыс. в сутки, передает Bloomberg.

Данные американской нефтесервисной компании Baker Hughes, опубликованные в пятницу, указали на потенциальное повышение добычи нефти в США, пишет MarketWatch. Число действующих нефтяных добывающих установок в США на прошлой неделе увеличилось впервые с середины марта - на 1 единицу, до 181 установки.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+21,7%), МКФ "Красный Октябрь" (MOEX: KROT) (+8,1%), ПАО "Центральный телеграф" (MOEX: CNTL) (+7,6%), ГДР "Ленты" (+7,4%), акции En+ (MOEX: ENPL) (+6,6%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+4,7%).

Акции "МОЭСК" (MOEX: MSRS) обновили в понедельник максимум с конца февраля после публикации отчета за полугодие по РСБУ: чистая прибыль выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 4,2%, до 5,7 млрд рублей.

Подешевели бумаги "Новороссийского морского торгового порта" (-10,7%), ПАО "Павловский автобус" (MOEX: PAZA) (-4,8%), "Магаданэнерго" (MOEX: MAGE) (-4,2%), "Иркута" (MOEX: IRKT) (-3,1%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи за день составил 65,272 млрд рублей (из них 8,021 млрд рублей пришлось на акции "Полюса" и 7,936 млрд рублей - на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Финмаркет/
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