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24 июля 2020 года 19:43

Рынок акций РФ на неделе вырос на новостях о вакцине против COVID-19 и снижения ставки ЦБ РФ

Рынок акций РФ на неделе вырос вместе с мировыми площадками благодаря надеждам на создание вакцины от коронавируса COVID-19 из-за дальнейшего роста заболеваемости, ожиданиям расширения программ стимулирования экономик Европы и США, а также снижения ставки Банком России. Сдерживающим фактором стала эскалация напряженности между США и Китаем, что спровоцировало фиксацию прибыли игроками в конце недели. Индекс МосБиржи закрепился чуть выше 2850 пунктов, при этом лучше рынка выглядели обновившие максимумы бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до 9-летнего максимума.

По данным EPFR Global, чистый отток капитала из российских акций со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) за неделю с 16 по 22 июля составил порядка $180 млн (худшее значение с середины апреля) против оттока $90 млн неделей ранее. В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован чистый отток на уровне $80 млн (худший результат с середины мая) по сравнению с оттоком $30 млн на предыдущей неделе.

В период с 20 по 24 июля индекс МосБиржи вырос на 3,2% и составил 2863,12 пункта, индекс РТС прибавил 3,3% и достиг 1255,98 пункта на фоне снижения доллара к 71,83 руб./$1 (-0,04 рубля). Сентябрьская нефть Brent просела на 0,1%, до $43,05 за баррель.

Неделя началась с роста рынка акций РФ вслед за мировыми фондовыми площадками на ожиданиях расширения программы стимулирования экономики в условиях дальнейшего роста числа новых случаев заражения коронавирусом COVID-19 в мире, а также на фоне ослабления минорных настроений на рынке нефти; индекс МосБиржи превысил рубеж 2800 пунктов во главе с раллирующими бумагами "Интер РАО" (+7,8%), отыгрывающих новости и планах совета директоров рассмотреть в конце июля вопрос о стратегии компании до 2025 года (инвесторы надеются на рост дивидендов). Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня.

Саммит ЕС в Брюсселе обсуждал бюджет на 2021-2027 годы и план антикризисного восстановления экономики. Народный банк Китая (НБК) сохранил базовую годовую процентную ставку на уровне 3,85%. Нефть Brent консолидировалась выше $43 за баррель.

Во вторник рынок акций продолжил подъем вслед за мировыми площадками и раллировавшей нефтью благодаря надеждам на создание вакцины от коронавируса и ожиданиям новых стимулирующих мер в США и Европе в условиях продолжающегося роста числа новых случаев заражения COVID-19. Индекс МосБиржи превысил 2825 пунктов, рост сдерживался просевшими бумагами "Газпрома" (-0,1%) из-за санкций США к участникам "Северного потока 2". Упали АДР Qiwi (-10%) на фоне известий, что акционеры компании готовы продать в рамках вторичного размещения (SPO) 13,4% акций класса "В" в виде американских депозитарных расписок (ADR).

Лидеры стран ЕС после четырех дней переговоров достигли соглашения по плану восстановления экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, и бюджету Евросоюза на 2021-2027 годы. Нефть Brent подскочила выше $44 за баррель на новостях о положительных результатах испытаний вакцины от коронавируса (об обнадеживающих результатах сообщили компании Aztrazeneca, Pfizer, Moderna).

В среду рынок акций поднялся к 2835 пунктам по индексу МосБиржи на фоне ослабления рубля и "бычьих" попыток на фондовых биржах США, в то время как просевшая нефть сдерживала рост; выросли ADR Qiwi (+11%) на новостях об отмене SPO. Позитивным фактором стала оценка Минэкономразвития РФ снижения ВВП России из-за мировой пандемии коронавируса: по оценке ведомства, ВВП РФ в I полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении, во втором квартале - на 9,6%. При этом прогноз по динамике ВВП на 2020 год остался прежним - снижение на 4,8%.

Отношения США и Китая продолжили осложняться: Вашингтон потребовал от Китая закрыть консульство в Хьюстоне (Техас), МИД КНР назвало это необдуманной провокацией и пообещало ответные меры. Президент США Трамп заявил, что кризис с коронавирусом в США, вероятно, усугубится еще больше, прежде чем обстановка станет улучшаться. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о намерении до конца июля принять новый пакет мер поддержки экономики. Нефть Brent просела ниже $44 за баррель на данных о росте запасов нефти в США, тогда как ожидалось сокращение резервов.

В четверг рынок акций продолжил рост в ожидании снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и на фоне высокой нефти, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились из-за напряженности между США и КНР и слабой статистики в США; индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с конца февраля, при этом лидерами подъема выступили бумаги "Норникеля" (+3,2%) и акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота к 9-летнему максимуму (обновили свои вершины акции Petropavlovsk, Polymetal, ПАО "Полюс", "Селигдар", ПАО "Лензолото").

Власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас), Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны. В США вышла слабая статистика: число новых заявок на пособие по безработице за неделю составило 1,416 млн при прогнозах на уровне 1,3 млн.

В пятницу на рынках прокатилась волна фиксации прибыли из-за эскалации напряженности между США и Китаем. Российский рынок начинал день со снижения индекса МосБиржи в район 2820 пунктов, однако уже днем отыграл потери в ожидании снижения ставки ЦБ РФ, вернувшись выше 2850 пунктов во главе с бумагами золотодобывающих компаний. Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" (+4,2%) по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,5% (до 6,9 млрд рублей).

МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Банк России на заседании в пятницу принял решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., выбрав осторожный шаг смягчения ДКП. При этом регулятор понизил прогноз по инфляции на 2020г с 3,8-4,8% до 3,7-4,2%, сузил прогноз падения ВВП РФ в текущем году до 4,5-5,5% вместо 4-6% и повысил прогноз по цене на нефть до $38 с $27 за баррель. Кроме того, ЦБ РФ повысил прогноз по оттоку капитала из РФ на 2020 год с $15 млрд до $25 млрд.

Нефть Brent в пятницу после волатильных дневных колебаний опустилась в район $43 за баррель.

По итогам недели с 20 по 24 июля среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи", лучше рынка выглядели акции Petropavlovsk (+46%), "Селигдара" (+27%), Polymetal (+18%); хуже рынка оказались бумаги "Трубной металлургической компании" (-8%), "РусГидро" (-2%), "МРСК Волги" (-2%).

Динамику рынка акций РФ в конце июля будут определять корпоративные отчеты за II квартал, макростатитика и данные по распространению COVID-19". Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 2800-2900 пунктов, для индекса РТС - 1200-1300 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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