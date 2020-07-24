Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на выходе инвесторов из рисковых активов, на решение ЦБ по ставке почти не отреагировал

Москва. 24 июля. Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" в пятницу вечером; перед выходными днями рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая негативную динамику большинства мировых рынков.

Курс доллара США составил 71,84 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,57 руб./EUR1, подорожав на 70,25 копейки. При этом евро торгуется выше 83 руб./EUR1 впервые с 4 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,96 копейки - до 77,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Рост негативных настроений участников внутреннего валютного рынка связан с выходом глобальных инвесторов из рисковых активов в связи с опасениями за темпы восстановления мировой экономики и ухудшением взаимоотношений между США и Китаем.

Дополнительный негатив для рубля обусловлен продолжающимся всплеском в информационном поле антироссийской санкционной темы. При этом чуть ранее рубль почти не отреагировал на решение ЦБ РФ в очередной раз снизить ключевую ставку. Кроме того, игроки закрывают позиции перед выходными днями.

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "В дальнейшем мы будет оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов в экономике, динамики цен и с учетом этого оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики", - сказала она.

Банк России в пятницу, 24 июля, продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых. Аналитики ожидали, что после резкого снижения ставки в июне на 100 б.п. Банк России продолжит смягчение ДКП, но шаг снижения будет меньше - 25 или 50 б.п.

ЦБ РФ в апреле снизил ставку на 50 базисных пунктов (б.п., до 5,50%), в июне - сразу на 100 б.п. (до 4,50%). Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года.

Согласно прогнозам регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу после небольшого укрепления на старте торгов рубль активно дешевеет, так как, вероятно, участники рынка решили немного зафиксировать позиции в свете предстоящих выходных, а также, не услышав от председателя Банка России никаких сюрпризов. "По итогам заседания Банка России ключевая процентная ставка была снижена на 25 б.п., до нового исторического минимума в 4,25%. В пресс-релизе регулятор сохранил пространство для снижения, оставив без изменения фразу об "оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайшем заседании". Для рубля еще одно снижение ставки означает, что российские активы станут менее привлекательными для нерезидентов. Последние данные за июнь подтверждают это, так как доля иностранных инвесторов на рынке облигаций федерального займа в июне снизилась до 30,6% с 31,8%. Реакция ОФЗ после заседания также была смешанной: изменение доходностей варьируется от -5 б.п. до +7 б.п. Настроения на глобальном рынке не способствуют росту рискованных активов - наблюдается усиление напряженности между США и Китаем, а также рост числа инфицированных короновирусом в мире. На этом фоне котировки золота достигли $1900 за унцию впервые с 2011 года", - подчеркивает Наумова.

"В отношении денежно-кредитной политики мы полагаем, что возможность дальнейшего снижения ключевой ставки будет во многом зависеть от темпов приближения инфляции к нижней границе прогнозного ориентира ЦБ на 2020 год. Также важное значение будет иметь эпидемиологическая ситуация в стране и связанные с ней риски повторных ограничений. С учетом сегодняшней риторики ЦБ, некоторого улучшения экономических прогнозов и возвращения к минимальному шагу снижения ключевой ставки мы не исключаем, что на следующем заседании в начале августа регулятор может взять паузу в смягчении ДКП", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На интерес инвесторов к рисковым активам негативно влияет ухудшение отношений между США и Китаем. МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань. Ранее американские власти распорядились закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне.

"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорится в сообщении МИД.

Власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в среду, а днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в четверг заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая, которая угрожает мировым свободам.

При этом он отметил, что, хотя Пекин не выполняет взятые на себя обязательства, Вашингтон будет продолжать переговоры с ним, однако положит в основу "принципы недоверия и проверок".

Рубль продолжает демонстрировать чувствительность к теме санкций. Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, в котором предусмотрено ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", принят в четверг в Сенате. "За" высказались 86 сенаторов, "против" - 14.

"Оборонный бюджет является важнейшей составляющей того, чтобы американцы чувствовали себя уверенно. Он подкрепляет нашу сдерживающую силу в отношении Китая и России. Проект включает пункты о расширении санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода "Северный поток 2". Эти санкции позволят остановить строительство этого трубопровода и устранить это геополитическое оружие России", - говорится в заявлении, распространенном от имени председателя Сенатской республиканской конференции Джона Баррассо.

Днем ранее проект оборонного бюджета одобрила Палата представителей Конгресса США. Он был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

Цены на нефть эталонных марок перешли к активному снижению в ходе торгов в пятницу, но все еще могут продемонстрировать недельное укрепление.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,88% - $42,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,73% - до $40,77 за баррель.

Инвесторы оценивают позитивные статданные из Европы и следят за новым витком напряженности в отношениях между США и Китаем, который может отрицательно сказаться на спросе на нефть, пишет Dow Jones.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июле 2020 года вырос до максимальной отметки за последние 25 месяцев - 54,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Значение индикатора впервые с февраля превысило отметку в 50 пунктов, что говорит об усилении деловой активности в экономике на фоне снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей.

ЦБ РФ 22 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей, 20 июля - 5,7 млрд рублей.

ЦБ РФ 17 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,7 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,49 копейки, до 70,963 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,89 копейки, до 82,1893 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в пятницу на 59,47 копейки по отношению к четвергу и составил 71,6951 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 47,5 копейки и составил 71,6859 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 695,465 млн, из которых $1 млрд 205,787 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 489,678 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 70,26 копейки, до 83,0232 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 77,48 копейки и составил 83,2586 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR498,251 млн, из которых EUR151,397 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR346,854 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,27%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 10 б.п. - до 4,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 11 б.п. - 4,46% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 10 б.п. - до 4,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 8 б.п. - до 4,63% годовых.