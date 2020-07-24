.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на выходе инвесторов из рисковых активов, на решение ЦБ по ставке почти не отреагировал
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
В России предлагают ввести подоходный налог на роботов
В России предлагают ввести налог на роботов, а собранные средства направлять в созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. Предложение поддерживают в...
 
Безработица стабилизироваль, работники ждут восстановления зарплат
К июлю на российском рынке труда существенно сократилось число увольнений. Такой вывод делает газета "Коммерсант", сопоставляя данные ЦБ, Минтруда и ряда исследований рекрутинговых компаний. Уровень безработицы в России вырос с 4,7% в марте этого...
 
Индекс потребительской уверенности россиян во 2-м квартале упал на 19%
Россия вошла в пятерку европейских стран с худшими потребительскими настроениями – вместе с Грецией, Словенией, Португалией и Испанией. Индекс потребительской уверенности россиян во 2-м квартале этого года упал на 19% по сравнению с первым до...
 
24 июля 2020 года 19:42

Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на выходе инвесторов из рисковых активов, на решение ЦБ по ставке почти не отреагировал

Москва. 24 июля. Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" в пятницу вечером; перед выходными днями рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая негативную динамику большинства мировых рынков.

Курс доллара США составил 71,84 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 37 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,57 руб./EUR1, подорожав на 70,25 копейки. При этом евро торгуется выше 83 руб./EUR1 впервые с 4 мая. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,96 копейки - до 77,12 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль продолжает активно дешеветь к доллару и евро на вечерних торгах. Рост негативных настроений участников внутреннего валютного рынка связан с выходом глобальных инвесторов из рисковых активов в связи с опасениями за темпы восстановления мировой экономики и ухудшением взаимоотношений между США и Китаем.

Дополнительный негатив для рубля обусловлен продолжающимся всплеском в информационном поле антироссийской санкционной темы. При этом чуть ранее рубль почти не отреагировал на решение ЦБ РФ в очередной раз снизить ключевую ставку. Кроме того, игроки закрывают позиции перед выходными днями.

Банк России видит пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в ходе пресс-конференции по итогам заседания совета директоров. "В дальнейшем мы будет оценивать характер изменения денежно-кредитных условий, характер восстановительных процессов в экономике, динамики цен и с учетом этого оценивать целесообразность снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. В целом мы полагаем, что еще может оставаться пространство для смягчения денежно-кредитной политики", - сказала она.

Банк России в пятницу, 24 июля, продолжил смягчение денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых. Аналитики ожидали, что после резкого снижения ставки в июне на 100 б.п. Банк России продолжит смягчение ДКП, но шаг снижения будет меньше - 25 или 50 б.п.

ЦБ РФ в апреле снизил ставку на 50 базисных пунктов (б.п., до 5,50%), в июне - сразу на 100 б.п. (до 4,50%). Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 18 сентября 2020 года.

Согласно прогнозам регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем

Как рассказала в интервью "Интерфаксу" старший аналитик Альфа-банка Елизавета Наумова, в пятницу после небольшого укрепления на старте торгов рубль активно дешевеет, так как, вероятно, участники рынка решили немного зафиксировать позиции в свете предстоящих выходных, а также, не услышав от председателя Банка России никаких сюрпризов. "По итогам заседания Банка России ключевая процентная ставка была снижена на 25 б.п., до нового исторического минимума в 4,25%. В пресс-релизе регулятор сохранил пространство для снижения, оставив без изменения фразу об "оценке целесообразности дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайшем заседании". Для рубля еще одно снижение ставки означает, что российские активы станут менее привлекательными для нерезидентов. Последние данные за июнь подтверждают это, так как доля иностранных инвесторов на рынке облигаций федерального займа в июне снизилась до 30,6% с 31,8%. Реакция ОФЗ после заседания также была смешанной: изменение доходностей варьируется от -5 б.п. до +7 б.п. Настроения на глобальном рынке не способствуют росту рискованных активов - наблюдается усиление напряженности между США и Китаем, а также рост числа инфицированных короновирусом в мире. На этом фоне котировки золота достигли $1900 за унцию впервые с 2011 года", - подчеркивает Наумова.

"В отношении денежно-кредитной политики мы полагаем, что возможность дальнейшего снижения ключевой ставки будет во многом зависеть от темпов приближения инфляции к нижней границе прогнозного ориентира ЦБ на 2020 год. Также важное значение будет иметь эпидемиологическая ситуация в стране и связанные с ней риски повторных ограничений. С учетом сегодняшней риторики ЦБ, некоторого улучшения экономических прогнозов и возвращения к минимальному шагу снижения ключевой ставки мы не исключаем, что на следующем заседании в начале августа регулятор может взять паузу в смягчении ДКП", - говорит начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

На интерес инвесторов к рисковым активам негативно влияет ухудшение отношений между США и Китаем. МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань. Ранее американские власти распорядились закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне.

"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорится в сообщении МИД.

Власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в среду, а днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР.

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в четверг заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая, которая угрожает мировым свободам.

При этом он отметил, что, хотя Пекин не выполняет взятые на себя обязательства, Вашингтон будет продолжать переговоры с ним, однако положит в основу "принципы недоверия и проверок".

Рубль продолжает демонстрировать чувствительность к теме санкций. Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, в котором предусмотрено ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", принят в четверг в Сенате. "За" высказались 86 сенаторов, "против" - 14.

"Оборонный бюджет является важнейшей составляющей того, чтобы американцы чувствовали себя уверенно. Он подкрепляет нашу сдерживающую силу в отношении Китая и России. Проект включает пункты о расширении санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода "Северный поток 2". Эти санкции позволят остановить строительство этого трубопровода и устранить это геополитическое оружие России", - говорится в заявлении, распространенном от имени председателя Сенатской республиканской конференции Джона Баррассо.

Днем ранее проект оборонного бюджета одобрила Палата представителей Конгресса США. Он был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

Цены на нефть эталонных марок перешли к активному снижению в ходе торгов в пятницу, но все еще могут продемонстрировать недельное укрепление.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК снизилась на 0,88% - $42,93 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени уменьшились в цене на 0,73% - до $40,77 за баррель.

Инвесторы оценивают позитивные статданные из Европы и следят за новым витком напряженности в отношениях между США и Китаем, который может отрицательно сказаться на спросе на нефть, пишет Dow Jones.

Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июле 2020 года вырос до максимальной отметки за последние 25 месяцев - 54,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Значение индикатора впервые с февраля превысило отметку в 50 пунктов, что говорит об усилении деловой активности в экономике на фоне снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей.

ЦБ РФ 22 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей, 20 июля - 5,7 млрд рублей.

ЦБ РФ 17 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,7 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,49 копейки, до 70,963 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,89 копейки, до 82,1893 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в пятницу на 59,47 копейки по отношению к четвергу и составил 71,6951 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 47,5 копейки и составил 71,6859 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 695,465 млн, из которых $1 млрд 205,787 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 489,678 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 70,26 копейки, до 83,0232 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 77,48 копейки и составил 83,2586 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR498,251 млн, из которых EUR151,397 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR346,854 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,27%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 10 б.п. - до 4,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 11 б.п. - 4,46% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 10 б.п. - до 4,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 8 б.п. - до 4,63% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 июля 2020 года 19:43
Рынок акций РФ на неделе вырос на новостях о вакцине против COVID-19 и снижения ставки ЦБ РФ
Рынок акций РФ на неделе вырос вместе с мировыми площадками благодаря надеждам на создание вакцины от коронавируса COVID-19 из-за дальнейшего роста заболеваемости, ожиданиям расширения программ стимулирования экономик Европы и США, а также снижения ставки Банком России. Сдерживающим фактором стала эскалация напряженности между США и Китаем, что спровоцировало фиксацию прибыли игроками в конце недели. Индекс МосБиржи закрепился чуть выше 2850 пунктов, при этом лучше рынка выглядели обновившие максимумы бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до 9-летнего максимума.    читать дальше
.
24 июля 2020 года 19:24
Рынок акций завершил пятницу смешанной динамикой "фишек", неделя закрылась в "плюсе"
Москва. 24 июля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне снижения ставки ЦБ РФ, ослабления рубля и негативных сигналов с внешних площадок из-за эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем и отсутствия явного прогресса в обсуждении законопроекта о бюджетных стимулах в Вашингтоне; выросли бумаги золотодобывающих компаний вслед за золотом, а также акции "Интер РАО" и "Аэрофлота" на корпоративных новостях.    читать дальше
.
24 июля 2020 года 18:58
Цены "длинных" евробондов РФ за неделю снизились, остальные бумаги не продемонстрировали яркой динамики
Москва. 24 июля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились, в то время как остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков.    читать дальше
.
24 июля 2020 года 18:45
Газпромбанк повысил оценку GDR Mail.ru, подтвердив рекомендацию "выше рынка"
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) до $34 за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее показателей за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 18:18
Снижение ЦБ ставки на 0,25% было встречено умеренным ростом курсов доллара и евро к рублю - ИК "Фридом Финанс"
Ожидаемое снижение ЦБ ставки на 0,25% было встречено умеренным ростом курсов доллара и евро к национальной валюте, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Пара USD/RUB немного недотянула до 72 и под вечер отступила ниже планки 71,8. Пара EUR/RUB выросла до нового локального пика 83,5,...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 17:22
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Mail.ru
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Mail.ru, говорится в обзоре банка. "Mail.ru представила исключительно сильные финансовые результаты за 2К20 – выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз на 10-31% (и на 6,5-17% выше наших ожиданий, которые соответствовали верхней...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 16:43
Цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 43-45 долл./барр - Промсвязьбанк
Цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 43-45 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Объем торгов фьючерсами на биржах ICE и NYMEX находится на низких уровнях, подчас даже на минимумах за несколько лет, - отмечают аналитики банка. - Цены также меняются не слишком...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 16:01
Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2815-2890 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2815-2890 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB: 70,80-71,95 и 82,10-83,45 соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,3%, следуя за...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 15:50
Рубль ускорил снижение к доллару и евро на негативной динамике мировых рынков, на решение ЦБ по ставке почти не отреагировал
Москва. 24 июля. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков.    читать дальше
.
24 июля 2020 года 15:17
Прогнозируемый курс на следующую неделю - 70,5 - 72 рубля за доллар, 80,5 - 82 рубля за евро - УБРиР
Прогнозируемый курс на следующую неделю составляет 70,5 - 72 рубля за доллар и 80,5 - 82 рубля за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "Центробанк РФ 24 июля снизил ключевую ставку до 4,25%. Так как это решение было ожидаемо рынком, существенных...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 14:53
Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций США
Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций США, поскольку перспектива снижения доходности перевешивает риск более высокого уровня дефолтов, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. "Мы придерживаемся нашей оценки рынка с умеренным...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 14:30
Sberbank CIB положительно оценивает краткосрочные перспективы украинских активов
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, положительно оценивают краткосрочные перспективы украинских активов, отмечается в комментарии эксперта банка Александра Голынского. По его мнению, привлечение новых заемных средств и рефинансирование краткосрочных...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 14:09
Цена нефти марки Brent может упасть до уровня поддержки $42,2/барр. - Sberbank CIB
Цена нефти марки Brent может упасть до уровня поддержки на отметке $42,2 за баррель, если на глобальных рынках сохранится неприятие рисков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитик Михаил Шейбе отмечает, что такие индикаторы, как...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 13:58
Волна роста стоимости золота еще не исчерпала себя - Промсвязьбанк
Инвестиционный спрос, внимание к защитным активам на фоне прогрессирования пандемии коронавируса, опасений замедления экономического роста, ослабления доллара и отрицательных реальных процентных ставок - движущие силы цен на драгоценные металлы, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Золото в течение...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 13:40
Sberbank CIB не исключает продолжения ралли на рынке золота во время торговой сессии в США
Возможно продолжение ралли на рынке золота во время торговой сессии в США, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Эксперты отмечают, что в четверг на рынке золота сохранялась высокая волатильность, и около 19:00 мск цены даже...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.