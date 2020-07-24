Цены "длинных" евробондов РФ за неделю снизились, остальные бумаги не продемонстрировали яркой динамики

Москва. 24 июля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились, в то время как остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков.

При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) также практически не изменились в цене за пять дней, что в итоге привело к сохранению суверенных спредов к доходности базовых активов приблизительно на уровнях недельной давности для "коротких" и среднесрочных бумаг и расширению спредов в "длинном" сегменте рынка.

В начале недели отечественные евробонды демонстрировали нейтральную динамику на фоне неоднозначных внешних сигналов. Так, ситуация на мировых фондовых площадках в течение дня была негативной, и лишь с открытием торгов в США она стабилизировалась. При этом динамика US Treasuries была позитивной за счет повышенного спроса инвесторов на защитные активы, что в определенной степени оказало поддержку и долговым бумагам развивающихся стран. Кроме того, рейтинговое агентство S&P объявило о сохранении кредитного рейтинга России, хотя могло дать сигналы относительно его снижения с учетом произошедшего падения нефтяных цен.

Рейтинговое агентство Standard & Poor's Global Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг Российской Федерации по обязательствам в иностранной валюте на уровне "BBB-", то есть на нижней ступени инвестиционного уровня. "Снижение цен на нефть, сокращение добычи нефти в рамках соглашения ОПЕК+ и негативные последствия пандемии COVID-19 приведут к сокращению российской экономики на 4,8% в 2020 году, - прогнозируют аналитики S&P GR. - Тем не менее, взвешенная макроэкономическая политика, в том числе гибкий обменный курс, а также сильная позиция внешнего нетто-кредитора и низкий уровень госдолга должны позволить экономике страны адаптироваться к этим изменившимся условиям". Прогноз "стабильный" отражает точку зрения агентства относительно сбалансированности бюджетных рисков и рисков финансовой нестабильности, обусловленных снижением цен на нефть и влиянием пандемии коронавируса, с одной стороны, и сильных внешнеэкономических и бюджетных показателей, с другой.

Котировки российских еврооблигаций умеренно подросли во вторник благодаря общемировому повышению у инвесторов "аппетита к риску" на фоне новостей о разработке вакцины от коронавируса COVID-19. При этом поддержку долговым бумагам развивающихся стран оказали также снизившиеся процентные ставки базовых активов, в частности, доходность десятилетних US Treasuries опустилась до 0,6% годовых, что стало минимумом за последние три месяца. Позитивными для мировых долговых рынков были также новости о согласовании лидерами ЕС пакета масштабных экономических стимулов на 750 млрд евро, из которых 390 млрд евро будет предоставлено странам в виде грантов.

Вместе с тем в середине недели ситуация на мировых рынках ухудшилась, что привело к отрицательной коррекции евробондов РФ. Инвесторы были обеспокоены ухудшением дипломатических отношений между США и Китаем, что выразилось в закрытии консульства КНР в Хьюстоне. Президент США Дональд Трамп заявил, что может не ограничиться закрытием китайского консульства в Хьюстоне. "Можем ли мы закрыть еще китайские дипмиссии? Конечно, это вполне возможно", - сказал он на брифинге в Белом доме. Пекин пригрозил ответить на эти действия американской стороны. Кроме того, сохранялась неопределенность относительно принятия пакета новых экономических стимулов в США.

В свою очередь цены на нефть перешли к снижению на фоне публикации данных Минэнерго США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране. Запасы нефти в США за неделю, завершившуюся 17 июля, выросли на 4,892 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти за неделю на 1,9 млн баррелей. Запасы бензина в Штатах за неделю снизились на 1,8 млн баррелей, дистиллятов - выросли на 1,073 млн баррелей. Запасы нефти на терминале в Кушинге увеличились на 1,375 млн баррелей.

В четверг ситуация на мировых долговых рынках вновь улучшилась благодаря усилившемуся спросу инвесторов на рисковые активы. При этом котировки "коротких" выпусков евробондов РФ обновили максимумы с начала "пандемийной" истории, в то время как в "длинных" бумагах еще остался потенциал для роста, но цены здесь также были близки к своим "постпандемийным" максимумам. Примечательным в сложившейся ситуации был тот факт, что повышенный спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы на фоне новой волны обострения взаимоотношений между США и Китаем не спровоцировал отток средств из рисковых активов, а, наоборот, выступал фактором поддержки для долговых бумаг emerging markets.

В последний день недели сектор российских еврооблигаций в очередной раз оказался под давлением негативных внешних факторов - на первый план опять вышли непростые взаимоотношения между Вашингтоном и Пекином. МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая, которая угрожает мировым свободам.

Центральным событием конца недели стало июльское заседания Банка России, на котором, как и ожидалось, регулятор снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, до 4,25% годовых. Реакция долгового рынка на решение ЦБ была нейтральной, поскольку данное событие было прогнозируемо участниками рынка и было заложено в цены.

Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году по итогам недели снизилась всего на 0,07% и составила 115,32% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries сузился за неделю на 1 базисный пункт и 24 июля составил 173 базисных пункта).

Еврооблигации РФ с погашением в 2043 году подешевели за пять дней на 1,03% (их доходность выросла на 7 базисных пунктов - до 3,26% годовых), с погашением в 2042 году - на 0,86% (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился за неделю на 12 пунктов и составил 248 базисных пунктов), а евробонды с погашением в 2047 году подешевели на 0,23% (их доходность выросла на 1,5 базисного пункта и составила 3,23% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году вырос в цене за пять дней на 0,16%, подорожав до 112,66% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта - до 2,26% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 0,3%, до 115,52% от номинала (их доходность снизилась на 6,5 пункта и составила 1,92% годовых).

Самый "короткий" выпуск евробондов РФ с погашением в 2023 году снизился в цене всего на 0,03%, до 111,2% от номинала (их спред к US Treasuries не изменился за пять дней и вновь составил 107 базисных пунктов).

Цены валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков, в том числе с нефтяных площадок, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". Спрос на риск на мировых рынках сдерживается продолжающимся ростом числа инфицированных COVID-19 в мире, а также напряженностью в отношениях между США и Китаем. В то же время, поддержку долговым рынкам оказывает стимулирующая бюджетная и монетарная политика в большинстве стран мира, в том числе и в России.