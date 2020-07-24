Газпромбанк повысил оценку GDR Mail.ru, подтвердив рекомендацию "выше рынка"

Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) до $34 за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее показателей за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре банка.

Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг экспертами была подтверждена.

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR Mail.ru, основанный на оценках аналитиков 15 инвестиционных банков, составляет $29,56 за штуку, консенсус-рекомендация - "покупать" ("выше рынка").

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $26,05 за штуку.