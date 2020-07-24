Снижение ЦБ ставки на 0,25% было встречено умеренным ростом курсов доллара и евро к рублю - ИК "Фридом Финанс"

Ожидаемое снижение ЦБ ставки на 0,25% было встречено умеренным ростом курсов доллара и евро к национальной валюте, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс".

"Пара USD/RUB немного недотянула до 72 и под вечер отступила ниже планки 71,8. Пара EUR/RUB выросла до нового локального пика 83,5, но выше закрепиться не удалось. Такой дорогой по отношению к рублю европейская валюта не была с конца апреля. По отношению к доллару евро сегодня вышел на максимумы с сентября 2018 года. На следующей неделе мы ожидаем доллар в диапазоне 71-72, евро в коридоре 82-83", - отмечает аналитик ИК Валерий Емельянов.