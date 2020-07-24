Цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 43-45 долл./барр - Промсвязьбанк

Цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 43-45 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка.

"Объем торгов фьючерсами на биржах ICE и NYMEX находится на низких уровнях, подчас даже на минимумах за несколько лет, - отмечают аналитики банка. - Цены также меняются не слишком сильно: с одной стороны, недостаточное восстановление спроса на нефть, высокие запасы, напряженная ситуация с растущим числом заболевших коронавирусом в Штатах, что опять требует локдаунов; с другой стороны, согласование антикризисного фонда помощи ЕС, надежда на новый (пятый) пакет помощи Америке добавляют сантименту крепости. Мы полагаем, что на следующей неделе цены на нефть Brent останутся в зоне 43-45 долл./барр. С 1 августа стартует октябрьский фьючерс".