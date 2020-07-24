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24 июля 2020 года 15:50

Рубль ускорил снижение к доллару и евро на негативной динамике мировых рынков, на решение ЦБ по ставке почти не отреагировал

Москва. 24 июля. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков.

Курс доллара США составил 71,96 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 49 копеек выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 83,5 руб./EUR1, подорожав на 62,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 55,08 копейки - до 77,15 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 17,49 копейки, до 70,963 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,89 копейки, до 82,1893 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил снижение к доллару и евро на дневных торгах. Рост негативных настроений участников внутреннего валютного рынка связан с выходом глобальных инвесторов из рисковых активов в связи с опасениями за темпы восстановления мировой экономики и ухудшением взаимоотношений между США и Китаем. Дополнительный негатив для рубля обусловлен активизацией антироссийской санкционной темы. При этом чуть ранее рубль не отреагировал на решение ЦБ РФ в очередной раз снизить ключевую ставку.

Банк России продолжил политику смягчения денежно-кредитной политики, снизив на опорном заседании ключевую ставку на 25 базисных пунктов (б.п.), до 4,25% годовых. Аналитики ожидали, что после резкого снижения ставки в июне на 100 б.п. Банк России продолжит смягчение ДКП, но шаг снижения будет меньше - 25 или 50 б.п.

"Дезинфляционные факторы продолжают оказывать значительное влияние на инфляцию. После снижения в мае-июне инфляционные ожидания населения и бизнеса в целом стабилизировались. Хотя смягчение ограничительных мер способствует оживлению экономической активности, восстановление мировой и российской экономики будет постепенным", - говорится в сообщении Банка России.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях. Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков, отмечает ЦБ РФ.

Согласно прогнозам регулятора, с учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция составит 3,7-4,2% в 2020 году, 3,5-4,0% в 2021 году и будет находиться вблизи 4% в дальнейшем

"Новость в рамках ожиданий и нейтральна для курса рубля и рынка акций. Теперь ключевая ставка Банка России находится на уровне менее чем на 1 процентный пункт выше инфляции, последнюю на середину июля власти оценивают в 3,3%. Чем ниже ключевая ставка, тем менее интересны нерезидентам российские госбумаги в рамках стратегии кэрри-трейд. Чтобы покрыть дефицит, министерство финансов рассчитывает занять на рынке 4-5 трлн рублей. (. . .) До пандемии COVID-19 средняя рентабельность промышленности составляла 5-6%, таким образом, ключевая ставка Банка России уже находится на комфортном для реального сектора экономики уровне. Подобный уровень процентных ставок был только в царской России. В 90-е годы во время начала экономических реформ ставка Банка России превышала 200%, что примерно соответствовало как темпам девальвации рубля, так и инфляции", - отмечает руководитель ИАЦ "Альпари" Александр Разуваев.

"Сегодня ЦБ РФ принял решение о снижении ключевой ставки на 25 б.п. Регулятор отметил, что преобладание дезинфляционных факторов сохраняется. Несмотря на прошедшее сильное снижение ключевой ставки за апрель-июнь с 6,0% до 4,5%, инфляция остается ниже 4% таргета ЦБ РФ. Следующее заседание Банка России по ДКП состоится 18 сентября. Исходя из содержания сегодняшнего пресс-релиза и текущих макроэкономических ожиданий, мы прогнозируем, что с высокой вероятностью ЦБ РФ снизит ставку с 4,25% до 4,00%. В перспективе 2021 года можно ожидать сохранения ключевой ставки на исторически низком уровне 4%", - подчеркивает главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Дмитрий Монастыршин.

Рубль продолжает демонстрировать чувствительность к теме санкций. Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год, в котором предусмотрено ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", принят в четверг в Сенате. "За" высказались 86 сенаторов, "против" - 14.

"Оборонный бюджет является важнейшей составляющей того, чтобы американцы чувствовали себя уверенно. Он подкрепляет нашу сдерживающую силу в отношении Китая и России. Проект включает пункты о расширении санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода "Северный поток 2". Эти санкции позволят остановить строительство этого трубопровода и устранить это геополитическое оружие России", - говорится в заявлении, распространенном от имени председателя Сенатской республиканской конференции Джона Баррассо.

Днем ранее проект оборонного бюджета одобрила Палата представителей Конгресса США. Он был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

Кроме того, на интерес инвесторов к рисковым активам негативно влияет ухудшение отношений между США и Китаем. МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань. Ранее американские власти распорядились закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне.

"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорится в сообщении МИД.

Власти США распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне в среду, а днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР.

Цены на нефть эталонных марок повышаются в ходе торгов в пятницу и могут завершить неделю в плюсе. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК увеличилась на 0,14% и составляет $43,37 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на 0,27% - до $41,18 за баррель.

По итогам недели Brent может подорожать примерно на 1,5%, WTI - на 2%, отмечает Trading Economics.

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей.

Поддержку рынку в четверг оказали данные макроэкономической статистики по еврозоне. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в июле 2020 года вырос до максимальной отметки за последние 25 месяцев - 54,8 пункта, свидетельствуют предварительные данные исследовательской организации Markit Economics.

Значение индикатора впервые с февраля превысило отметку в 50 пунктов, что говорит об усилении деловой активности в экономике на фоне снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

ЦБ РФ 22 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,6 млрд рублей, 20 июля - 5,7 млрд рублей.

ЦБ РФ 17 июля продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,7 млрд рублей.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов упали в пятницу по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 8 базисных пунктов (б.п.) - до 4,27%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок упала на 10 б.п. - до 4,33% годовых. Ставка на срок 1 месяц снизилась на 11 б.п. - 4,46% годовых, ставка на срок 3 месяца уменьшилась на 10 б.п. - до 4,6% годовых, ставка на срок 6 месяцев отступила на 8 б.п. - до 4,63% годовых.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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