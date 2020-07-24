Прогнозируемый курс на следующую неделю - 70,5 - 72 рубля за доллар, 80,5 - 82 рубля за евро - УБРиР

Прогнозируемый курс на следующую неделю составляет 70,5 - 72 рубля за доллар и 80,5 - 82 рубля за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР).

"Центробанк РФ 24 июля снизил ключевую ставку до 4,25%. Так как это решение было ожидаемо рынком, существенных потрясений или изменений из-за решения регулятора не последовало, - отмечает операционный директор казначейства УБРиР Владимир Зотов. - Рубль, в том числе, на снижение ключевой ставки отреагировал слабо. На мировых рынках также спокойно. Ожидания второй волны коронавируса и новости вокруг нее немного поутихли, все это свидетельствует о позитивных предпосылках для восстановления мировой экономики. Однако близится осень, а в США накаляется предвыборная гонка - за этим часто следуют громкие заявления, на которые реагирует рынок".

Главный драйвер цен на нефть - это потребление, напоминает эксперт. От того, как будут чувствовать себя основные потребители топлива - авиаперевозчики, промышленность, будут зависеть цены на "черное золото". Ситуация на мировых рынках говорит о том, что спрос постепенно восстанавливается - с августа в России заработает международное авиасообщение. Сейчас котировки марки Brent все также держатся выше отметки в 40 долларов за баррель, что, в принципе, соответствует ожиданиям рынка, отмечает Зотов.