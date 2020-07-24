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24 июля 2020 года 14:53
Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций США
Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций США, поскольку перспектива снижения доходности перевешивает риск более высокого уровня дефолтов, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. "Мы придерживаемся нашей оценки рынка с умеренным кредитным риском, несмотря на смягчение экономической динамики. Поскольку, как ожидается, доходность государственных облигаций по всему миру продолжит снижаться, деньги, которые обычно ставятся на доходность, будут продолжать поступать в более рискованные сегменты", - отмечает эксперт. Согласно отраслевым данным, высокодоходные фонды США в последние дни зафиксировали мощный приток средств, что позволило вчера сузить средний спред американских облигаций спекулятивного уровня до 526 базисных пунктов - с 576 базисных пунктов неделю назад и 633 базисных пунктов в начале недели, говорится в комментарии. Главной движущей силой является поиск доходности в мире нулевых или отрицательных ставок. Кроме того, Федеральная резервная система продолжает скупать казначейские облигации, хотя и более медленными темпами, демонстрируя рынку, что она одобряет текущий уровень доходности. "Охота за доходностью перевешивает смягчение ситуации в сфере высокочастотных данных. В своем ежедневном отчете об использовании кредитных карт и других доступных ежедневных данных JP Morgan по-прежнему прогнозирует сокращение экономики США в июле по сравнению с июнем. Однако, в глазах рынка облигаций, перспектива снижения доходности перевешивает риск более высокого уровня дефолтов. При данном раскладе мы сохраняем позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций", - заключает Маркус Алленшпах.
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24 июля 2020 года 19:43
Рынок акций РФ на неделе вырос вместе с мировыми площадками благодаря надеждам на создание вакцины от коронавируса COVID-19 из-за дальнейшего роста заболеваемости, ожиданиям расширения программ стимулирования экономик Европы и США, а также снижения ставки Банком России. Сдерживающим фактором стала эскалация напряженности между США и Китаем, что спровоцировало фиксацию прибыли игроками в конце недели. Индекс МосБиржи закрепился чуть выше 2850 пунктов, при этом лучше рынка выглядели обновившие максимумы бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до 9-летнего максимума. читать дальше
.24 июля 2020 года 19:42
Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на выходе инвесторов из рисковых активов, на решение ЦБ по ставке почти не отреагировал
Москва. 24 июля. Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" в пятницу вечером; перед выходными днями рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая негативную динамику большинства мировых рынков. читать дальше
.24 июля 2020 года 19:24
Москва. 24 июля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне снижения ставки ЦБ РФ, ослабления рубля и негативных сигналов с внешних площадок из-за эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем и отсутствия явного прогресса в обсуждении законопроекта о бюджетных стимулах в Вашингтоне; выросли бумаги золотодобывающих компаний вслед за золотом, а также акции "Интер РАО" и "Аэрофлота" на корпоративных новостях. читать дальше
.24 июля 2020 года 18:58
Цены "длинных" евробондов РФ за неделю снизились, остальные бумаги не продемонстрировали яркой динамики
Москва. 24 июля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились, в то время как остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков. читать дальше
.24 июля 2020 года 18:45
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) до $34 за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее показателей за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг... читать дальше
.24 июля 2020 года 18:18
Снижение ЦБ ставки на 0,25% было встречено умеренным ростом курсов доллара и евро к рублю - ИК "Фридом Финанс"
Ожидаемое снижение ЦБ ставки на 0,25% было встречено умеренным ростом курсов доллара и евро к национальной валюте, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Пара USD/RUB немного недотянула до 72 и под вечер отступила ниже планки 71,8. Пара EUR/RUB выросла до нового локального пика 83,5,... читать дальше
.24 июля 2020 года 17:22
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Mail.ru, говорится в обзоре банка. "Mail.ru представила исключительно сильные финансовые результаты за 2К20 – выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз на 10-31% (и на 6,5-17% выше наших ожиданий, которые соответствовали верхней... читать дальше
.24 июля 2020 года 16:43
Цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 43-45 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Объем торгов фьючерсами на биржах ICE и NYMEX находится на низких уровнях, подчас даже на минимумах за несколько лет, - отмечают аналитики банка. - Цены также меняются не слишком... читать дальше
.24 июля 2020 года 16:01
Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2815-2890 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2815-2890 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB: 70,80-71,95 и 82,10-83,45 соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,3%, следуя за... читать дальше
.24 июля 2020 года 15:50
Рубль ускорил снижение к доллару и евро на негативной динамике мировых рынков, на решение ЦБ по ставке почти не отреагировал
Москва. 24 июля. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков. читать дальше
.24 июля 2020 года 15:17
Прогнозируемый курс на следующую неделю - 70,5 - 72 рубля за доллар, 80,5 - 82 рубля за евро - УБРиР
Прогнозируемый курс на следующую неделю составляет 70,5 - 72 рубля за доллар и 80,5 - 82 рубля за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "Центробанк РФ 24 июля снизил ключевую ставку до 4,25%. Так как это решение было ожидаемо рынком, существенных... читать дальше
.24 июля 2020 года 14:30
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, положительно оценивают краткосрочные перспективы украинских активов, отмечается в комментарии эксперта банка Александра Голынского. По его мнению, привлечение новых заемных средств и рефинансирование краткосрочных... читать дальше
.24 июля 2020 года 14:09
Цена нефти марки Brent может упасть до уровня поддержки на отметке $42,2 за баррель, если на глобальных рынках сохранится неприятие рисков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитик Михаил Шейбе отмечает, что такие индикаторы, как... читать дальше
.24 июля 2020 года 13:58
Инвестиционный спрос, внимание к защитным активам на фоне прогрессирования пандемии коронавируса, опасений замедления экономического роста, ослабления доллара и отрицательных реальных процентных ставок - движущие силы цен на драгоценные металлы, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Золото в течение... читать дальше
.24 июля 2020 года 13:40
Возможно продолжение ралли на рынке золота во время торговой сессии в США, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Эксперты отмечают, что в четверг на рынке золота сохранялась высокая волатильность, и около 19:00 мск цены даже... читать дальше
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