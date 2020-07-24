Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций США, поскольку перспектива снижения доходности перевешивает риск более высокого уровня дефолтов, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха.

"Мы придерживаемся нашей оценки рынка с умеренным кредитным риском, несмотря на смягчение экономической динамики. Поскольку, как ожидается, доходность государственных облигаций по всему миру продолжит снижаться, деньги, которые обычно ставятся на доходность, будут продолжать поступать в более рискованные сегменты", - отмечает эксперт.

Согласно отраслевым данным, высокодоходные фонды США в последние дни зафиксировали мощный приток средств, что позволило вчера сузить средний спред американских облигаций спекулятивного уровня до 526 базисных пунктов - с 576 базисных пунктов неделю назад и 633 базисных пунктов в начале недели, говорится в комментарии. Главной движущей силой является поиск доходности в мире нулевых или отрицательных ставок. Кроме того, Федеральная резервная система продолжает скупать казначейские облигации, хотя и более медленными темпами, демонстрируя рынку, что она одобряет текущий уровень доходности.

"Охота за доходностью перевешивает смягчение ситуации в сфере высокочастотных данных. В своем ежедневном отчете об использовании кредитных карт и других доступных ежедневных данных JP Morgan по-прежнему прогнозирует сокращение экономики США в июле по сравнению с июнем. Однако, в глазах рынка облигаций, перспектива снижения доходности перевешивает риск более высокого уровня дефолтов. При данном раскладе мы сохраняем позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций", - заключает

Маркус Алленшпах.