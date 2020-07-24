Sberbank CIB не исключает продолжения ралли на рынке золота во время торговой сессии в США

Возможно продолжение ралли на рынке золота во время торговой сессии в США, сообщается в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB.

Эксперты отмечают, что в четверг на рынке золота сохранялась высокая волатильность, и около 19:00 мск цены даже приблизились к $1897 за унцию. Катализатором роста стала публикация статистики по первичным заявкам на пособие по безработице в США. Эти данные оказались слабее консенсус-прогноза: за неделю, завершившуюся 18 июля, было подано 1,42 млн первичных заявок (при прогнозе 1,3 млн), что на 110 тыс. больше, чем неделей ранее. Ухудшение ситуации на рынке труда совпало по времени с обсуждением в Конгрессе США нового пакета фискальных стимулов, который будет крайне необходим, если статистика продолжит ухудшаться.

Дополнительную поддержку ценам на золото оказало ослабление доллара США относительно евро, констатируют специалисты Sberbank Investment Research. Заявления министра финансов Стивена Мнучина о том, что США сделают все возможное для поддержания стабильности национальной валюты, не убедили инвесторов, что способствовало спросу на золото. В результате по итогам дня покупки золота биржевыми фондами достигли нового исторического максимума: ежедневные объемы увеличились на 0,3%, а совокупные вложения в металл превысили 106,5 млн унций, по данным Bloomberg.

Основным событием пятницы для инвесторов станут публикация предварительных индексов Markit PMI для США и еврозоны за июль, а также американская статистика по продажам новых домов в июне.

"Утром пятницы котировки золота вплотную приближались к $1900 за унцию. Мы не исключаем продолжения ралли уже во время торговой сессии в США", - пишет аналитик Мария Красникова.