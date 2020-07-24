Снижение рынка акций РФ вслед за миром сдерживается ралли бумаг золотодобытчиков

Москва. 24 июля. Снижение рынка акций РФ вслед за мировыми площадками из-за эскалации напряженности между США и Китаем сдерживается ростом акций золотодобывающих компаний, ряд которых обновляет исторические максимумы; индекс МосБиржи вернулся в коридор 2800-2850 пунктов, поддержку индикатору оказывает ослабление рубля.

К 11:00 МСК индекс МосБиржи составил 2841,65 пункта (-0,4%), индекс РТС - 1250,56 пункта (-0,9%); цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар вырос до 71,55 рубля (+0,08 рубля).

Подешевели рублевые акции "РусАла" (MOEX: RUAL) (-2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-1,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,9%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-0,9%), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-0,8%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-0,8%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,7%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,7%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (-0,6%), "Мечела" (MOEX: MTLR) (-0,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,5%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,4%).

Обновили свои максимумы акции "Селигдара" (MOEX: SELG) (+5%), ПАО "Лензолото" (MOEX: LNZL) (+2,6%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+1,3%), также выросли бумаги ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+1,7%). Скорректировались после ралли накануне акции Petropavlovsk (MOEX: POGR) (-3,4%) и Polymetal (MOEX: POLY) (-1,4%).

Золото стоит $1894,2 за тройскую унцию (+0,2%).

Подросли бумаги АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,4%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,4%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,2%).

Чистая прибыль ПАО "Интер РАО" по РСБУ в первом полугодии 2020 года выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 26,5%, до 6,9 млрд рублей, следует из отчета компании.

По словам ведущего аналитика компании "Олма" Антона Старцева, готовность инвесторов к принятию риска вновь сократилась, во многом из-за напряженности в отношениях США и КНР. В течение дня на ход торгов может повлиять решение ЦБ РФ по ключевой процентной ставке и сопутствующий комментарий. Большинство участников рынка, по опросу Bloomberg, ожидает снижения ключевой ставки ЦБ на 0,5 п.п., но многие ожидают снижения лишь на 0,25 п.п. Решение по ставке будет объявлено в 13:30 МСК.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов, нисходящая коррекция в акциях в конце недели выглядит логичной, продажи могут продолжиться в течение дня в рамках фиксации прибыли игроками после 7 дней роста.

Цены на золото уткнулись в отметку $1900 за тройскую унцию, но откатились от нее - фиксация прибыли по золоту также выглядит оправданной. Вслед за золотом растут акции отечественных золотодобывающих компаний, где особенно выделился выстреливший до максимумов Petropavlovsk. Но возможных просадках акции золотодобытчиков стоит покупать, поскольку золото скоро возобновит рост и перепишет исторические максимумы, располагающиеся пока на уровне чуть выше $1920.

Под отметку 5000 рублей ушли акции "ЛУКОЙЛа", что можно рассматривать как негативный сигнал. Не стал тестировать на прочность сопротивление в районе 222 рубля и Сбербанк. В "минусе" торгуются никель, платина и палладий, что оказывает давление на акции "Норникеля" (MOEX: GMKN). Однако короткие позиции открывать пока не стоит - в последние дни очень часто внешний фон в течение торгов резко улучшается. По масштабам пятничного снижения и уровням закрытия недели можно будет строить какие-то прогнозы относительно дальнейших перспектив российского рынка акций. Несмотря на наблюдающуюся сейчас попытку индекса МосБиржи закрепиться выше боковика 2700-2820 пунктов, возможность роста акций широким фронтом вызывает пока сильные сомнения.

Снижение ставки ЦБ РФ еще не полностью заложено в котировки рубля. Скорее всего, регулятор в пятницу понизит показатель до 4% годовых, что вызовет распродажи российской валюты и акций банков, которые продолжат терять "депозитчиков" из-за реальной убыточности вкладов в банках. Нефть Brent так и не смогла выбраться вверх из коридора $40-44 за баррель, и теперь логичным будет движение котировок к нижней границе канала. Однако причин для более глубокого снижения и даже тестирования отметки $40 за баррель пока не видно, считает Антонов.

Как отмечает ведущий аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рост бумаг золотодобывающих компаний в условиях многолетних максимумов цен на золото не является сюрпризом. При столь убедительной динамике роста золото уже во втором полугодии может обновить исторический максимум и покуситься на уровень $2000 за унцию, который является желанным призом для золотых оптимистов.

Прирост цен золота за месяц составляет 7%, а за год - уже 32%. Одним из факторов интереса к золоту служит слабый доллар и ожидания его дальнейшего ослабления. Также доллар поддерживает котировки нефти, но прирост их не столь очевиден из-за опасений по поводу восстановления спроса.

Ухудшение отношений между США и КНР угрожает срывом торговых соглашений, а также стабильности экономики Китая, да и самих США, не говоря уже о взаимозависимости юаня и доллара. Рынки будут негативно реагировать на любые признаки дальнейшего ухудшения ситуации. О низких аппетитах к риску сигнализируют также укрепление иены, падающие котировки промышленных металлов и негативная динамика американских и европейских фьючерсов, отмечает Кочетков.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Роман Антонов также полагает, что настроения на мировых фондовых рынках к концу недели ухудшились из-за усиления напряженности в отношениях между США и Китаем после закрытия китайского генконсульства в Хьюстоне и обвинений граждан КНР в шпионаже и краже технологических разработок, в том числе по вакцине от COVID-19. Китайские власти в свою очередь ответили зеркальными действиями в отношении американского консульства в Чэнду - центре провинции Сычуань. Геополитическая напряженность сейчас выступает фактором, который оказывает выраженное негативное влияние на динамику рисковых активов.

Причиной беспокойства участников рынков становятся опасения ухудшения экономических условий и замедление темпов восстановления американской экономики. Увеличение числа зараженных в США и приостановка возобновления работы бизнеса создает условия для довольно медленного восстановления рынка труда и деловой активности. В тоже время факторами поддержки выступают монетарные и фискальные стимулы, поэтому для инвесторов будет важна риторика ФРС после заседания по ставке на следующей неделе, а также продвижение в Конгрессе планов по пакету стимулов для населения в $1 трлн.

Индекс МосБиржи накануне обновил максимум с февраля за счет роста акций золотодобывающих компаний. В пятницу, учитывая негативные настроения на мировых рынках, индекс МосБиржи способен показать умеренное снижение, но удержится в диапазоне 2800-2850 пунктов, который остается актуальным. В фокусе заседание Банка России по ключевой ставке, считает Антонов.

В США в четверг индексы снизились на 1,2-2,3%, индекс S&P 500 (-1,2%) прервал четырехдневную череду повышений на фоне падения акций таких технологических гигантов, как Apple и Microsoft, и разочаровывающих данных с рынка труда.

Число новых заявок на пособие по безработице на прошлой неделе составило 1,416 млн при прогнозах на уровне 1,3 млн. Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений. Число новых заявок неделей ранее было пересмотрено до 1,307 млн с 1,3 млн.

Республиканцы в Сенате США готовы представить свое предложение, касающееся пятого пакета мер финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса, уладив разногласия с Белым домом, сообщает WSJ.

Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев в среду провела встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, при этом участники встречи говорят, что стороны урегулировали неразрешенные вопросы.

Это создает почву для переговоров с демократами по поводу предлагаемого пакета мер объемом $1 трлн, отмечает издание. Законодатели стремятся достичь соглашения до истечения срока выплаты надбавок к пособиям по безработице в конце июля.

В пятницу снизилась фондовая Азия (Япония не работает в связи с празднованием Дня спорта, китайский Shanghai Composite потерял 3,9%, гонконгский Hang Seng снижается на 2,3%), "минусуют" Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 теряют 1,7-2,1%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 просел на 0,6%) на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем.

МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в четверг заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), которая угрожает мировым свободам. При этом он отметил, что хотя Пекин не выполняет взятые на себя обязательства, Вашингтон будет продолжать переговоры с ним, однако положит в основу "принципы недоверия и проверок".

Для Европы позитивом в пятницу стали статданные из Великобритании, где розничные продажи в июне выросли на 13,9% при прогнозах роста на 8%.

Нефть в пятницу пытается стабилизироваться после двухдневного снижения; цена Brent находится на $1 ниже уровня, отмечавшегося при закрытии рынка акций РФ накануне. Стоимость сентябрьских фьючерсов на Brent к 11:00 МСК составила $43,3 за баррель (-0,02% и -2,2% в четверг), сентябрьская цена WTI - $41,04 за баррель (-0,1% и -2% накануне).

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей.

В среду Pfizer сообщила, что власти США приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармацевтическая компания разрабатывает совместно с германской BioNTech.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами отката выступили акции ПАО "Владимирский химический завод" (MOEX: VLHZ) (-2,6%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-1,9%), "М.Видео" (MOEX: MVID) (-1,6%), ПАО "Южуралникель" (MOEX: UNKL) (-1,6%).

Подорожали бумаги ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+10,1%), ПАО "Русполимет" (MOEX: RUSP) (+4,6%), ПАО "Фармсинтез" (MOEX: LIFE) (+2,3%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:00 МСК составил 10,874 млрд рублей (из них 2,075 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).