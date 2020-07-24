Рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне уменьшения интереса к риску и перед заседанием ЦБ РФ

Москва. 24 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в пятницу утром; рубль дешевеет к бивалютной корзине в условиях снижения интереса инвесторов к рисковым активам и в ожидании решения ЦБ РФ по ставке.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 71,48-71,55 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 71,5 руб./$1 (+3 копейки к уровню предыдущего закрытия). Евро подорожал до 83,01 руб./EUR1 (+14 копеек). При этом евро поднялся выше 83 руб./EUR1 впервые с 4 мая. Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 7,93 копейки к уровню закрытия четверга, до 76,68 рубля.

Доллар при этом оказался на 53,7 копейки выше уровня действующего официального курса, евро - на 82,07 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на старте торгов на фоне общемирового уменьшения интереса инвесторов к рисковым активам, в ожидании заседания совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос снижения ключевой ставки. Давление на рубль продолжает оказывать санкционная тема.

Общемировое снижение интереса к риску связано с увеличением опасений по поводу торможения экономического восстановления после оказавшихся хуже ожиданий данных с американского рынка труда. В четверг министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек.

При этом аналитики ожидали, что количество заявок составит 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics. Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений.

На интерес инвесторов к рисковым активам негативно влияет и ухудшение отношений между США и Китаем. МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань.

"Министерство иностранных дел Китая уведомило посольство США о решении китайской стороны отозвать разрешение на создание и деятельность генерального консульства США в Чэнду и выдвинуло конкретные требования о прекращении его деятельности", - говорится в сообщении МИД.

Как сообщалось, власти США в среду распорядились закрыть консульство Китая в Хьюстоне. Днем ранее министерство юстиции США предъявило обвинения в краже коммерческих секретов и мошенничестве двум гражданам КНР, которые, по версии следствия, пытались получить доступ к компьютерным сетям американских компаний, работающих над вакциной от коронавируса.

Президент США Дональд Трамп завил журналистам, что не исключает закрытия и других генконсульств КНР.

Проект оборонного бюджета США на следующий финансовый год принят в четверг в Сенате, "за" высказались 86 сенаторов, "против" - 14.

"Оборонный бюджет является важнейшей составляющей того, чтобы американцы чувствовали себя уверенно. Он подкрепляет нашу сдерживающую силу в отношении Китая и России. Проект включает пункты о расширении санкций против компаний, вовлеченных в строительство российского трубопровода "Северный поток 2". Эти санкции позволят остановить строительство этого трубопровода и устранить это геополитическое оружие России", - говорится в заявлении, распространенном от имени председателя Сенатской республиканской конференции Джона Баррассо.

Накануне проект оборонного бюджета одобрила Палата представителей Конгресса США. Законопроект, в частности, предусматривает ужесточение санкций в отношении газопроводов "Северный поток 2" и "Турецкий поток", сообщают местные СМИ.

В Палате представителей законопроект был одобрен 295 голосами "за", 125 конгрессменов выступили "против".

Участники торгов находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться снижение ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 13 июля в Совфеде заявила, что данные статистики с момента июньского заседания регулятора подтверждают, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется.

"В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5% (сразу на 100 б.п. с 5,5% - ИФ). Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", - сказала Набиуллина.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики уверены, что Банк России после резкого снижения ставки в июне пойдет на очередное смягчение денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 24 июля.

Мнения экспертов при этом практически поровну разошлись относительно шага снижения ставки - на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п. (перевес в сторону снижения на 50 б.п. чисто символический). При этом четкого разделения нет: некоторые экономисты, принимая один вариант решения за базовый, допускают возможность реализации другого варианта.

Инфляция в РФ с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого значения с 0,1% неделей ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 20 июля выросли на 0,4%, с начала года они поднялись на 3%.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля перестала расти и даже незначительно снизилась - до 3,35% с 3,38% на 13 июля при целевом значении ЦБ РФ в 4%. На конец июня годовая инфляция в РФ равнялась 3,2% (3,21% без округления до десятых).

Цены на нефть эталонных марок возобновили снижение после небольшого повышения утром в пятницу.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 МСК уменьшилась на 0,3% - до $43,18 за баррель. В четверг эти контракты подешевели на 2,2%. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени снизились в цене на 0,44% - до $40,89 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 2%.

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей.