Цены рублевых корпоративных бондов в пятницу могут слегка снизиться под давлением внешнего негатива

Москва. 24 июля. Цены рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут слегка снизиться под давлением негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе с нефтяных площадок; некоторую поддержку рынку будут оказывать ожидания итогов очередного заседания ЦБ РФ, полагают эксперты.

Как ожидает большинство аналитиков, Банк России на заседании 24 июля в очередной раз снизит ключевую ставку, на этот раз на 25-50 базисных пунктов - до 4,00-4,25% годовых.

Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг в минусе, при этом индекс S&P 500 прервал четырехдневную череду повышений, на фоне падения акций таких технологических гигантов, как Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT), и разочаровывающих данных с рынка труда. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек, говорится в отчете министерства труда США. Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне предыдущей недели 1,3 млн, который был объявлен ранее.

Еженедельный отчет о числе новых заявок на пособие по безработице в США стал одним из ключевых показателей ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пишет MarketWatch. Рост числа заражений заставил многие американские штаты вновь вводить ограничительные меры для сдерживания распространения заболевания.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем. Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День здоровья и спорта). Основной удар в пятницу пришелся на китайский рынок акций. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite к 8:25 МСК опустились на 2,8% и 3,6% соответственно, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 2,2%. При этом южнокорейский индекс Kospi к 08:25 МСК опустился на 0,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:25 МСК потерял 1,2%.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином вышла на первый план на этой неделе. МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас). Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в четверг заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), которая угрожает мировым свободам. При этом он отметил, что хотя Пекин не выполняет взятые на себя обязательства, Вашингтон будет продолжать переговоры с ним, однако положит в основу "принципы недоверия и проверок".

В свою очередь цены на нефть пытаются стабилизироваться в пятницу после двухдневного падения. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:20 МСК составила $43,32 за баррель, что всего на 0,02% выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на 2,2%. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи к этому времени не изменились в цене, которая, как и на закрытие 23 июля, составила $41,03 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на 2%.

Нефть дешевеет после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей. Кроме того, давление на нефтяной рынок оказали данные о росте количества американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, опубликованные накануне в США.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась почти на четверть по сравнению с предыдущим торговым днем и оказалась немного ниже средних уровней - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 9,989 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,63 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 23 июля снизился на 0,22% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 111,13 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,2%, опустившись до 699,18 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-13R" (-2,36%), "ВЭБ.РФ-001Р-09" (-2,29%) и "Роснефть-002Р-04" (-0,73%), а в лидерах повышения - облигации "Транснефть-001P-09" (+0,95%), "Сбербанк-001Р-SBER12" (+0,27%) и "Сбербанк-001Р-78R" (+0,07%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Сбербанк России (MOEX: SBER) разместил 99,99% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_BLN-NASD-UST-5Y-001Р-282R на 1 млрд 999,735 млн рублей и 51,28% выпуска инвестиционных облигаций серии ИОС_PRT_PERM-PRTF-5Y-001Р-291R на 1 млрд 25,651 млн рублей. Номинальный объем выпусков - по 2 млрд рублей. Срок обращения - 5 лет. По выпускам предусмотрен один купон, ставка купона облигаций серии 282R - 0,01% годовых, серии 291R - 1,2194% годовых. Предусмотрена также выплата дополнительного дохода. Облигации размещались в рамках программы биржевых облигаций объемом до 1,7 трлн рублей.

ООО "Легенда" установило ставку 1-го купона 3-летних облигаций серии 001P-03 на 1,2 млрд рублей на уровне 13% годовых. Компания с 13 по 22 июля проводила сбор заявок на выпуск. Предварительная дата начала техразмещения - 27 июля. Облигации будут размещаться в рамках программы серии 001P. Компания в июне 2018 года зарегистрировала на "Московской бирже" программу биржевых облигаций объемом до 10 млрд рублей. В рамках бессрочной программы облигации смогут размещаться сроком до 10 лет.

ООО "Пионер-Лизинг" (Чебоксары) установило ставку 10-го купона облигаций серии БО-П03 объемом 400 млн рублей на уровне 10,5% годовых. Размещение выпуска номинальным объемом 400 млн рублей началось 26 ноября 2019 года. Ставка текущего купона составляет 10,5% годовых. Купоны ежемесячные. Выпуск размещается на 10 лет по открытой подписке. Облигации размещаются в рамках программы биржевых облигаций компании серии 001Р и объемом 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут размещаться на срок до 20 лет, сама программа бессрочная.