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24 июля 2020 года 09:30

Brent - $43,46 за баррель

Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг в минусе. Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу. Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу.

Американский фондовый рынок завершил волатильную сессию в четверг в минусе, при этом индекс S&P 500 прервал четырехдневную череду повышений, на фоне падения акций таких технологических гигантов, как Apple Inc. (SPB: AAPL) и Microsoft Corp. (SPB: MSFT), и разочаровывающих данных с рынка труда.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений.

Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне предыдущей недели 1,3 млн, который был объявлен ранее, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,307 млн, а не 1,3 млн.

Еженедельный отчет о числе новых заявок на пособие по безработице в США стал одним из ключевых показателей ситуации с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, пишет MarketWatch. Рост числа заражений заставил многие американские штаты вновь вводить ограничительные меры для сдерживания распространения заболевания.

"Ситуация на рынке труда выходит из-под контроля", - отмечает Джек Джанасевич, портфельный менеджер Natixis Investment Managers, которого цитирует The Wall Street Journal. Однако, по словам эксперта, реакция фондового рынка на статистику была сглажена ожиданиями того, что Вашингтон примет дальнейшие стимулирующие меры для поддержки экономики.

Республиканцы в Сенате США готовы представить свое предложение, касающееся пятого пакета мер финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса, уладив разногласия с Белым домом, сообщает WSJ.

Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев в среду завершила встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, при этом участники встречи говорят, что стороны урегулировали неразрешенные вопросы.

Это создает почву для переговоров с демократами по поводу предлагаемого пакета мер объемом $1 трлн, отмечает издание. Законодатели стремятся достичь соглашения до истечения срока выплаты надбавок к пособиям по безработице в конце июля.

Инвесторы также внимательно изучают финансовые отчеты компаний, пытаясь оценить состояние бизнеса после внезапной приостановки экономической активности из-за пандемии COVID-19.

Акции Microsoft подешевели на 4,4%. Компания сократила чистую прибыль в четвертом квартале 2020 финансового года, но отчиталась о рекордной выручке, при этом показатели превзошли прогнозы.

Цена бумаг Apple снизилась на 4,6%, тогда как бумаги Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) и Netflix Inc. (SPB: NFLX) потеряли 3,7% и 2,5% соответственно.

Котировки акций Tesla Inc. (SPB: TSLA) упали почти на 5%, растеряв первоначальный рост. Американский производитель электромобилей и солнечных панелей в апреле-июне неожиданно получил прибыль по итогам четвертого квартала подряд, а выручка превзошла ожидания экспертов.

Акции Twitter Inc. (SPB: TWTR) подскочили на 4,1%. Американская компания, которой принадлежит одноименная сеть микроблогов, получила чистый убыток по итогам второго квартала и сократила выручку, однако отчиталась о рекордном росте ежедневно активных пользователей.

Рыночная стоимость Hershey Co. (SPB: HSY) выросла на 5,7%. Американский производитель шоколада сократил чистую прибыль во втором квартале, однако показатель скорректированной прибыли оказался выше прогнозов.

Бумаги AT&T Inc. (SPB: T) подешевели на 0,9%. Американская телекоммуникационная компания, одна из крупнейших в стране, во втором квартале резко сократила чистую прибыль, хотя она оказалась лучше прогноза.

Капитализация Dow Inc. (SPB: DOW) снизилась на 3,4%. Американская химическая компания отчиталась о чистом убытке во втором квартале текущего года, но выручка снизилась слабее прогнозов.

Акции Blackstone Group Inc. потеряли в цене 2,3% Крупнейшая в мире управляющая компания в области альтернативных инвестиций нарастила чистую прибыль во втором квартале 2020 года на фоне увеличения стоимости портфеля в связи с ростом фондового рынка.

Цена акций Travelers Companies Inc. опустилась почти на 3% Американский страховщик завершил второй квартал с убытком из-за снижения инвестиционного дохода и потерь в сфере страхования от стихийных бедствий.

Бумаги Union Pacific Corp. (SPB: UNP) подешевели на 2,4%. Американская железнодорожная компания во втором квартале снизила чистую прибыль и выручку в связи с сокращением спроса на перевозки из-за пандемии COVID-19 и связанных с этим ограничений.

Котировки бумаг Kimberly-Clark Corp. (SPB: KMB) повысились на 2,1%. Американский производитель потребительских товаров увеличил прибыль во втором квартале, что отчасти обусловлено мерами по экономии расходов и возросшим спросом на выпускаемую компанией бумажно-гигиеническую продукцию.

Индекс Dow Jones Industrial Average по итогам торгов снизился на 353,51 пункта (1,31%) - до 26652,33 пункта.

Standard & Poor's 500 потерял 40,36 пункта (1,23%) и составил 3235,66 пункта.

Nasdaq Composite опустился на 244,71 пункта (2,29%) - до 10461,42 пункта.

Фондовые индексы государств Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) снижаются в ходе торгов в пятницу на фоне эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем.

Биржи Японии закрыты в связи с праздником (День здоровья и спорта).

Основной удар в пятницу пришелся на китайский фондовый рынок акций. Индексы Shanghai Composite и Shenzhen Composite к 8:25 МСК опустились на 2,8% и 3,6% соответственно, тогда как гонконгский Hang Seng потерял 2,2%.

Напряженность в отношениях между Вашингтоном и Пекином вышла на первый план на этой неделе. МИД КНР объявил в пятницу о закрытии генерального консульства США в Чэнду - административном центре провинции Сычуань - в ответ на требование американской стороны закрыть генеральное консульство Китая в Хьюстоне (штат Техас).

Госсекретарь США Майк Помпео в ходе выступления в четверг заявил, что китайский народ и "свободные нации мира" должны объединиться, чтобы противостоять политике Коммунистической партии Китая (КПК), которая угрожает мировым свободам. При этом он отметил, что, хотя Пекин не выполняет взятые на себя обязательства, Вашингтон будет продолжать переговоры с ним, однако положит в основу "принципы недоверия и проверок".

"Риски, связанные с конфликтом США и Китая, могут усилить уже имеющийся негатив в ходе азиатской сессии, связанный с падением Уолл-стрит на 1,2-1,3%, которому предшествовали заявления Помпео", - сказал Вишну Варатан, глава департамента экономики и стратегии в Mizuho Bank.

Говоря о возможной реакции китайской стороны на возросшую напряженность, аналитик отметил, что Пекин, вероятно, попытается поддержать стабильность валюты и фондовых рынков.

В лидерах падения на торгах в Гонконге оказались акции фармацевтической компании Sino Biopharmaceutical, цена которых упала на 7,7%. Кроме того, заметно подешевели акции интернет-гиганта Tencent Holdings (-5%) и девелопера Wharf Real Estate Investment Co. (-4,9%).

В то же время котировки бумаг нефтяной компании PetroChina Co. поднялись на 1,1%, оказавшись в лидерах роста. Бумаги конкурирующих China Petroleum & Chemical Corp. и CNOOC Ltd снизились в цене на 0,9% и 2% соответственно.

Южнокорейский индекс Kospi к 08:25 мск опустился на 0,6%.

Капитализация одного из крупнейших в мире производителей чипов Samsung Electronics Co. уменьшилась на 0,4%, производителя потребительской электроники LG Electronics - на 0,5%.

Акции автопроизводителя Kia Motors Corp. прибавили в цене 0,8%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 08:25 мск потерял 1,2%.

Рыночная стоимость ведущих горнодобывающих компаний мира BHP Group и Rio Tinto снижается на 0,4% и 0,5% соответственно. Также подешевели акции нефтепроизводителей, включая Oil Search (-3,9%), Santos (-1,5%), Beach Energy (-2%) и Woodside Petroleum (-0,7%).

Кроме того, снижаются котировки акций всех четырех крупнейших банков страны: Commonwealth Bank of Australia - на 1,1%, Westpac Banking - на 1,1%, National Australia Bank - на 1,3%, Australia & New Zealand Banking Group - на 1,9%.

Цены на нефть эталонных марок умеренно повышаются в пятницу после двухдневного снижения.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:08 МСК составляет $43,46 за баррель, что на $0,15 (0,35%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. В четверг эти контракты подешевели на $0,98 (2,2%).

Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени выросли в цене на $0,06 (0,15%) - до $41,13 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,83 (2%).

Нефть дешевела два дня подряд после повышения во вторник до максимальной отметки с марта. Давление на нефтяные цены оказали данные министерства энергетики США о росте запасов нефти в стране почти на 4,9 млн баррелей. Помимо этого, "почти во всех категориях спроса" наблюдалось снижение, отмечает старший рыночный аналитик Schneider Electric Робби Фрейзер.

"Это снижение усилит опасения в связи с ростом случаев COVID в США и возможными экономическими проблемами", - передает его слова MarketWatch.

В четверг министерство труда США сообщило, что количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек. При этом аналитики ожидали, что количество заявок составит 1,3 млн, свидетельствуют данные Trading Economics.

Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений.

"Нефтяные цены упали на фоне роста опасений по поводу торможения экономического восстановления. Превысившее ожидания число заявок на пособие по безработице привело к распродаже на фондовых рынках и снижению рисковых активов", - отмечают аналитики ANZ, которых цитирует S&P Global Platts.

В то же время, "недавние положительные новости о прогрессе в разработке вакцины от COVID-19 могут позволить инвесторам сфокусироваться на восстановлении баланса в долгосрочной перспективе", считает аналитик AxiCorp Стивен Иннс.

В среду Pfizer сообщила, что власти США приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармацевтическая компания разрабатывает совместно с германской BioNTech.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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