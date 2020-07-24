Краткосрочные перспективы рубля будут зависеть от исхода заседания ЦБ РФ, характера обновленных прогнозов и общей риторики - РФПИ

Рубль ожидаемо снижался после открытия торгов пятницы, хотя потери пока выглядят довольно умеренными, отмечает главный экономист РФПИ Дмитрий Полевой. Внешний новостной фон останется важным фактором для дальнейшей динамики, однако краткосрочные перспективы будут зависеть от исхода заседания ЦБ РФ, характера обновленных прогнозов и общей риторики относительно дальнейших перспектив, говорится в комментарии РФПИ.

Заседание в эту пятницу опорное, обращает внимание Полевой, поэтому кроме традиционного комментария свои пояснения в рамках пресс-конференции даст глава регулятора Эльвира Набиуллина.