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Главная / Мнения аналитиков / Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США - ITI Capital
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24 июля 2020 года 10:39
Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США - ITI Capital
Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США и введения новых санкций против России, говорится в комментарии ITI Capital. Нефть находится под давлением на фоне роста запасов сырья в США, волатильность спроса отсутствует из-за пандемии и сокращения экономической деятельности, констатируют аналитики. "Рубль также находится под давлением вместе с другими валютами развивающихся стран, так как доллар укрепляется. Российская валюта также ослабевает к евро. Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США и введения новых санкций против России. Мы считаем, что на текущий момент эти факторы можно назвать спекулятивными при продаже доллара, и покупки нужно делать на уровне ниже 70, что мы еще увидим до конца лета", - пишут специалисты компании. Также эксперты отмечают, что золото приближается к максимуму сентября 2011 г., когда стоимость составляла $1921/унцию. "Мы считаем, что стоимость золота завышена, и текущий потенциал ограничен. Полагаем, что еще будет возможность сделать покупки по цене ниже $1800/унцию (август-сентябрь)", - указывают они.
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24 июля 2020 года 19:43
Рынок акций РФ на неделе вырос вместе с мировыми площадками благодаря надеждам на создание вакцины от коронавируса COVID-19 из-за дальнейшего роста заболеваемости, ожиданиям расширения программ стимулирования экономик Европы и США, а также снижения ставки Банком России. Сдерживающим фактором стала эскалация напряженности между США и Китаем, что спровоцировало фиксацию прибыли игроками в конце недели. Индекс МосБиржи закрепился чуть выше 2850 пунктов, при этом лучше рынка выглядели обновившие максимумы бумаги золотодобывающих компаний на фоне ралли золота до 9-летнего максимума. читать дальше
.24 июля 2020 года 19:42
Рубль вечером дешевеет к доллару и евро на выходе инвесторов из рисковых активов, на решение ЦБ по ставке почти не отреагировал
Москва. 24 июля. Доллар и евро продолжают уверенно расти на "Московской бирже" в пятницу вечером; перед выходными днями рубль активно дешевеет к бивалютной корзине, отыгрывая негативную динамику большинства мировых рынков. читать дальше
.24 июля 2020 года 19:24
Москва. 24 июля. Рынок акций РФ завершил торги в пятницу смешанной динамикой blue chips и индексов на фоне снижения ставки ЦБ РФ, ослабления рубля и негативных сигналов с внешних площадок из-за эскалации напряженности в отношениях между США и Китаем и отсутствия явного прогресса в обсуждении законопроекта о бюджетных стимулах в Вашингтоне; выросли бумаги золотодобывающих компаний вслед за золотом, а также акции "Интер РАО" и "Аэрофлота" на корпоративных новостях. читать дальше
.24 июля 2020 года 18:58
Цены "длинных" евробондов РФ за неделю снизились, остальные бумаги не продемонстрировали яркой динамики
Москва. 24 июля. Котировки "длинных" выпусков российских еврооблигаций по итогам недели умеренно снизились, в то время как остальные бумаги не продемонстрировали ярко выраженной ценовой динамики на фоне противоречивых сигналов с мировых рынков. читать дальше
.24 июля 2020 года 18:45
Газпромбанк (MOEX: GZPR) повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) до $34 за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее показателей за второй квартал 2020 года, сообщается в обзоре банка. Рекомендация "выше рынка" для этих бумаг... читать дальше
.24 июля 2020 года 18:18
Снижение ЦБ ставки на 0,25% было встречено умеренным ростом курсов доллара и евро к рублю - ИК "Фридом Финанс"
Ожидаемое снижение ЦБ ставки на 0,25% было встречено умеренным ростом курсов доллара и евро к национальной валюте, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". "Пара USD/RUB немного недотянула до 72 и под вечер отступила ниже планки 71,8. Пара EUR/RUB выросла до нового локального пика 83,5,... читать дальше
.24 июля 2020 года 17:22
Альфа-банк подтверждает рекомендацию "выше рынка" для акций Mail.ru, говорится в обзоре банка. "Mail.ru представила исключительно сильные финансовые результаты за 2К20 – выручка и EBITDA превзошли консенсус-прогноз на 10-31% (и на 6,5-17% выше наших ожиданий, которые соответствовали верхней... читать дальше
.24 июля 2020 года 16:43
Цены на нефть Brent на следующей неделе останутся в диапазоне 43-45 долл./барр., говорится в обзоре Промсвязьбанка. "Объем торгов фьючерсами на биржах ICE и NYMEX находится на низких уровнях, подчас даже на минимумах за несколько лет, - отмечают аналитики банка. - Цены также меняются не слишком... читать дальше
.24 июля 2020 года 16:01
Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2815-2890 пунктов - ИК "Фридом Финанс"
Целевой диапазон закрытия торгов пятницы для индекса Мосбиржи составляет 2815-2890 пунктов, для пар USD/RUB и EUR/RUB: 70,80-71,95 и 82,10-83,45 соответственно, говорится в комментарии аналитика ИК "Фридом Финанс" Александра Осина. Индекс Мосбиржи в пятницу снизился на 0,3%, следуя за... читать дальше
.24 июля 2020 года 15:50
Рубль ускорил снижение к доллару и евро на негативной динамике мировых рынков, на решение ЦБ по ставке почти не отреагировал
Москва. 24 июля. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем; рубль усилил снижение к бивалютной корзине на фоне негативной динамики мировых рынков. читать дальше
.24 июля 2020 года 15:17
Прогнозируемый курс на следующую неделю - 70,5 - 72 рубля за доллар, 80,5 - 82 рубля за евро - УБРиР
Прогнозируемый курс на следующую неделю составляет 70,5 - 72 рубля за доллар и 80,5 - 82 рубля за евро, говорится в комментарии Уральского банка развития и реконструкции (УБРиР). "Центробанк РФ 24 июля снизил ключевую ставку до 4,25%. Так как это решение было ожидаемо рынком, существенных... читать дальше
.24 июля 2020 года 14:53
Julius Baer сохраняет позитивный взгляд на краткосрочные операции на рынке облигаций США, поскольку перспектива снижения доходности перевешивает риск более высокого уровня дефолтов, говорится в комментарии эксперта банка Маркуса Алленшпаха. "Мы придерживаемся нашей оценки рынка с умеренным... читать дальше
.24 июля 2020 года 14:30
Аналитики Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB, положительно оценивают краткосрочные перспективы украинских активов, отмечается в комментарии эксперта банка Александра Голынского. По его мнению, привлечение новых заемных средств и рефинансирование краткосрочных... читать дальше
.24 июля 2020 года 14:09
Цена нефти марки Brent может упасть до уровня поддержки на отметке $42,2 за баррель, если на глобальных рынках сохранится неприятие рисков, говорится в комментарии Sberbank Investment Research, аналитического подразделения Sberbank CIB. Аналитик Михаил Шейбе отмечает, что такие индикаторы, как... читать дальше
.24 июля 2020 года 13:58
Инвестиционный спрос, внимание к защитным активам на фоне прогрессирования пандемии коронавируса, опасений замедления экономического роста, ослабления доллара и отрицательных реальных процентных ставок - движущие силы цен на драгоценные металлы, отмечают аналитики Промсвязьбанка. "Золото в течение... читать дальше
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