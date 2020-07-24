Вероятно продолжение снижения курса рубля к доллару в пятницу - "Алор Брокер"

Внешний фон предполагает продолжение снижения курса рубля к доллару в пятницу, сообщается в комментарии "Алор Брокер".

"В четверг пара доллар/рубль потерла почти 0,5%, закрывшись чуть ниже отметки 71,5, и тем самым почти "похоронив" надежды на уход под отметку 70. Причем рубль как-то совсем индифферентно реагирует на ослабление доллара на мировом рынке. Видимо, это происходит потому что внутренние негативные факторы, среди которых главным является слабость экономики, перевешивают внешний позитив", - пишет главный аналитик компании Алексей Антонов.

Эксперт также считает, что снижение ставки ЦБ еще не полностью заложено в котировки рубля. Скорее всего, по его мнению, регулятор в пятницу понизит показатель до 4%, что вызовет распродажи российской валюты и акций банков, которые продолжат терять "депозитчиков" из-за реальной убыточности вкладов в банках.