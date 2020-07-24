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Главная / Мнения аналитиков / Диапазон 2800-2850 пунктов остается в пятницу актуальным для индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
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24 июля 2020 года 09:13
Диапазон 2800-2850 пунктов остается в пятницу актуальным для индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи в четверг смог продолжить восходящую динамику и обновил максимальное значение с марта за счет роста акций золотодобывающих компаний, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "В пятницу, учитывая негативные настроения на мировых рынках, индекс Мосбиржи способен показать умеренное снижение, но удержится в диапазоне 2800-2850 пунктов, который остается актуальным. В фокусе будет заседание Банка России по ключевой ставке", - указывает специалист в комментарии банка.
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24 июля 2020 года 10:39
Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США - ITI Capital
Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США и введения новых санкций против России, говорится в комментарии ITI Capital. Нефть находится под давлением на фоне роста запасов сырья в США, волатильность спроса отсутствует из-за пандемии и... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:25
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) с $30 до $31,5 за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее результатов за первое полугодие 2020 года, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Кэтрин О'Нилл. Рекомендация "покупать" для... читать дальше
.24 июля 2020 года 10:12
Citi повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 225 рублей до 255 рублей за штуку после понижения для него своей оценки стоимости капитала с 16,9% до 14,9%, сообщается в обзоре аналитика Citi Саймона Неллиса. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:59
Аналитики ИК "Атон" полагают, что фондовый рынок РФ начнет торги пятницы в "красной зоне" - снижение составит примерно 1,5%, говорится в обзоре компании. читать дальше
.24 июля 2020 года 09:49
Никаких причин для серьезного падения нефти и даже тестирования отметки $40 за баррель пока нет - "Алор Брокер"
Нефть так и не смогла выбраться вверх из коридора $40-44 за баррель, и теперь, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, логичным будет движение котировок к нижней границе канала. "Впрочем, стоит отметить, что нефть, как и другие сырьевые ресурсы, поддерживает ослабление... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:35
Внешний фон предполагает продолжение снижения курса рубля к доллару в пятницу, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "В четверг пара доллар/рубль потерла почти 0,5%, закрывшись чуть ниже отметки 71,5, и тем самым почти "похоронив" надежды на уход под отметку 70. Причем рубль как-то совсем... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:24
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что перед открытием торгов на российском рынке в пятницу для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, российскую валюту поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует... читать дальше
.24 июля 2020 года 09:02
ЦБ 24 июля может взять паузу в снижении ключевой ставки или ограничиться снижением не более чем на один шаг - ИК "Фридом Финанс"
ЦБ РФ 24 июля 2020 года может взять паузу в снижении ключевой ставки или ограничиться снижением не более чем на один шаг, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Банк России проведет в пятницу, 24 июля 2020 года, заседание по вопросам монетарной политики. Большинство участников рынка ждет от... читать дальше
.23 июля 2020 года 19:36
Москва. 23 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков. читать дальше
.23 июля 2020 года 19:15
Рынок акций РФ в четверг превысил 2850п по индексу МосБиржи во главе с бумагами золотодобытчиков и Норникеля
Москва. 23 июля. Рынок акций РФ в четверг вырос в ожидании снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и на фоне высокой нефти, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились из-за слабой статистики в США; индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с конца февраля, при этом лидерами подъема выступили бумаги "Норникеля" и акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота. читать дальше
.23 июля 2020 года 19:00
Москва. 23 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря усилившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.23 июля 2020 года 19:00
Финотчет Х5 за IIкв и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйвером роста котировок ее GDR - "ВТБ Мои Инвестиции"
Финпоказатели Х5 за II квартал 2020 года по МСФО, публикация которых ожидается 13 августа, и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйверами роста котировок GDR этой компании, считают инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции". При этом они отмечают, что с учётом роста... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:35
Газпромбанк поднял рейтинг DR ЛУКОЙЛа и Газпрома, а также DR и "префов" Татнефти до "выше рынка" после пересмотра сектора
(добавлена таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. По итогам переоценки для глобальных депозитарных... читать дальше
.23 июля 2020 года 18:05
Цены на нефть в районе $43-44 и слабый доллар могут поддержать дальнейший рост рынка акций РФ - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 июля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты... читать дальше
.23 июля 2020 года 17:37
Газпромбанк поднял рейтинг DR ЛУКОЙЛа и Газпрома, а также DR и "префов" Татнефти до "выше рынка" после пересмотра сектора
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа"... читать дальше
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