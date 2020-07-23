.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рубль вечером слабеет к доллару и евро на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков
.
ГЛАВНОЕ
ВВП России в 1-м полугодии снизился на 4,2%
ВВП РФ, по оценке Минэкономразвития, в 1-м полугодии снизился на 4,2% в годовом выражении. Ведомство сохранило прогноз падения российской экономики на 2020 год на 4,8%.
 
В России предлагают ввести подоходный налог на роботов
В России предлагают ввести налог на роботов, а собранные средства направлять в созданный для этого Фонд переподготовки уязвимых профессий. С такой инициативой в Минфин обратился Институт прогрессивного образования. Предложение поддерживают в...
 
Безработица стабилизироваль, работники ждут восстановления зарплат
К июлю на российском рынке труда существенно сократилось число увольнений. Такой вывод делает газета "Коммерсант", сопоставляя данные ЦБ, Минтруда и ряда исследований рекрутинговых компаний. Уровень безработицы в России вырос с 4,7% в марте этого...
 
Инвестбанки снизили доходы
Второй квартал стал для инвестиционных банков, работающих на российском рынке, худшим за последние два года. По данным компании Refinitiv, по итогам минувшего квартала инвестбанки заработали только $54 млн, что более чем вдвое меньше показателя...
 
23 июля 2020 года 19:36

Рубль вечером слабеет к доллару и евро на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков

Москва. 23 июля. Доллар и евро растут на "Московской бирже" в четверг вечером, рубль дешевеет к бивалютной корзине на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков.

Курс доллара США составил 71,19 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 13,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 82,74 руб./EUR1, подорожав на 55 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 32,04 копейки - до 76,39 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль дешевеет к доллару и евро на вечерних торгах на фоне неоднозначных сигналов с внешних рынков и вслед за динамикой валют emerging markets. Давление на рубль также оказывает уменьшение объема покупки валюты ЦБ РФ в рамках бюджетного правила, спрос на валюту со стороны нерезидентов для репатриации дивидендных выплат российских компаний, а также подходящая к концу подготовка компаний-экспортеров к основным налоговым выплатам июля.

Между тем ведущие мировые рынки умеренно росли в течение первой половины торгов в четверг на фоне надежд на новое стимулирование со стороны правительств ведущих экономик мира и надежд на удачное завершение разработки вакцины от COVID-19. Оптимизм участников рынков также поддерживался позитивными финансовыми отчетами некоторых из крупнейших в мире или наиболее отслеживаемых компаний.

Вышедшие вечером недельные данные с рынка труда США оказались хуже ожиданий, что частично нивелировало оптимизм игроков. Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице на неделе, завершившейся 18 июля, выросло на 109 тыс. и составило 1,416 млн человек, говорится в отчете министерства труда США.

Показатель вырос впервые с недели, завершившейся 28 марта, когда были зафиксированы рекордные 6,867 млн обращений. Эксперты ожидали сохранения показателя на уровне предыдущей недели 1,3 млн, который был объявлен ранее, свидетельствуют данные Trading Economics.

Согласно пересмотренным данным, неделей ранее число обращений составляло 1,307 млн, а не 1,3 млн.

Тем временем республиканцы в Сенате США готовы представить свое предложение, касающееся пятого пакета мер финансовой помощи в связи с пандемией коронавируса, уладив разногласия с Белым домом, пишет The Wall Street Journal.

Группа высокопоставленных сенаторов-республиканцев в среду провела встречу с министром финансов США Стивеном Мнучином и главой аппарата Белого дома Марком Медоузом, при этом участники встречи говорят, что стороны урегулировали неразрешенные вопросы.

В частности, республиканцы готовы рассмотреть возможность продления надбавок к пособию по безработице в размере $400 в неделю до конца года, сообщил CNBC со ссылкой на свои источники. На данный момент размер надбавок составляет $600 в неделю, а срок их предоставления истекает в конце июля.

Число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний в мире достигло утром в четверг 623 тыс. 374 человек, увеличившись за сутки на 7 тыс. 620, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Всего в мире с начала пандемии, по данным университета, на 8:00 четверга насчитывалось 15 млн 227 тыс. 535 инфицированных СOVID-19, рост за сутки составил 320 тыс. 933 против 205 тыс. 404 по состоянию на 8:00 среды, излечились 8,6 млн.

Компания Pfizer Inc. (SPB: PFE) достигла соглашения с правительством США, согласно которому власти страны приобрели за $1,95 млрд 100 млн доз будущей вакцины от коронавирусной инфекции, которую американская фармкомпания разрабатывает совместно с германской BioNTech. Компании поставят партию вакцины после того, как на это будет получено разрешение Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов.

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко, рубль в ходе торгов в четверг весь день торговался в отрицательной зоне вместе с другими валютами на развивающихся рынках, причем во второй половине дня укрепление доллара на EM усилилось, в связи с чем увеличились и потери рубля. "Основным фактором, способствующим уходу от риска на развивающихся рынках, остается тревожная эпидемиологическая обстановка в мире, угрожающая новыми карантинными мерами. Сегодняшние слабые данные по рынку труда в США (по-видимому, результат повторного введения ограничений в отдельных штатах) стали этому отличным подтверждением. Кроме того, оказывает негативное влияние и сложная геополитическая ситуация из-за противоречий между США и Китаем", - подчеркнул Кравченко.

Участники торгов находятся в ожидании пятничного заседания совета директоров ЦБ РФ, на котором будет рассматриваться снижение ключевой ставки. Председатель Банка России Эльвира Набиуллина 13 июля в Совфеде заявила, что данные статистики с момента июньского заседания регулятора подтверждают, что пространство для дальнейшего снижения ставки сохраняется.

"В июне мы снизили, вы знаете, ключевую ставку до 4,5% (сразу на 100 б.п. с 5,5% - ИФ). Это исторический минимум, и данные, которые мы получили с момента последнего решения по ставке, в первую очередь по инфляции за июнь и начало июля, подтверждают, что у нас сохраняется пространство и для дальнейшего снижения", - сказала Набиуллина.

Опрошенные "Интерфаксом" аналитики уверены, что Банк России после резкого снижения ставки в июне пойдет на очередное смягчение денежно-кредитной политики на ближайшем заседании совета директоров 24 июля.

Мнения экспертов при этом практически поровну разошлись относительно шага снижения ставки - на 25 базисных пунктов (б.п.) или на 50 б.п. (перевес в сторону снижения на 50 б.п. чисто символический). При этом четкого разделения нет: некоторые экономисты, принимая один вариант решения за базовый, допускают возможность реализации другого варианта.

Инфляция в РФ с 14 по 20 июля замедлилась до нулевого значения с 0,1% неделей ранее и скачка на 0,3% в первую "тарифную неделю" июля, сообщил в среду Росстат. С начала месяца цены к 20 июля выросли на 0,4%, с начала года они поднялись на 3%.

Из данных Росстата следует, что годовая инфляция в РФ на 20 июля перестала расти и даже незначительно снизилась - до 3,35% с 3,38% на 13 июля при целевом значении ЦБ РФ в 4%. На конец июня годовая инфляция в РФ равнялась 3,2% (3,21% без округления до десятых).

"Подавляющее большинство экономистов и аналитиков считают, что банк объявит о понижении ключевой ставки на 25 или 50 базисных пунктов и укажет, что период понижения ставок скоро закончится. Мы же полагаем, что Центробанку пока следует воздержаться от дальнейшего понижения, так как после резкого урезания ставки на 100 б.п. еще одно будет иметь мало макроэкономического смысла. Вместо этого ему лучше сосредоточиться на опережающей индикации, которая будет не менее эффективна, чем снижение ключевой ставки на 25 б.п., и оставить открытым путь к дальнейшим действиям во втором полугодии - на случай, если по России тяжко ударит вторая волна коронавируса, приводящая к реструктуризации и закрытию компаний, а также к падению потребления", - говорит глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank по России Кристофер Дембик.

Цены на нефть Brent немного снижаются вечером в четверг, в то время как котировки WTI перешли на положительную территорию. Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК уменьшилась на 0,16% - $44,22 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на сентябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени повысились в цене на 0,33% - до $42,04 за баррель.

Накануне данные Минэнерго США показали рост запасов нефти в стране за неделю, завершившуюся 17 июля, на 4,892 млн баррелей. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем ожидали, что статистика покажет снижение запасов нефти на прошлой неделе на 1,9 млн баррелей.

ЦБ РФ 21 июля продал валюту на 5,6 млрд рублей, следует из данных Банка России. Днем ранее объем продаж валюты составил 5,7 млрд рублей.

17 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей, днем ранее объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей. 15 июля ЦБ РФ продал валюту на 5,7 млрд рублей в день, 14 июля объем продаж валюты составил 5,8 млрд рублей, 13 июля - 5,7 млрд рублей. Таким образом, в целом на прошлой неделе объем продажи валюты составил 28,7 млрд рублей.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 24 июля на 17,49 копейки, до 70,963 руб./$1, и увеличил курс евро на 59,89 копейки, до 82,1893 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился в четверг на 29,72 копейки по отношению к среде и составил 71,1004 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 29,64 копейки и составил 71,1987 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $3 млрд 58,102 млн, из которых $628,098 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 430,013 млн - на сделки с расчетами завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" поднялся на 58,97 копейки, до 82,3206 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 48,78 копейки и составил 82,4545 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR495,994 млн, из которых EUR198,596 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR297,398 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов продемонстрировали небольшую разнонаправленную динамику в четверг по сравнению с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" опустилась на 5 базисных пунктов (б.п.) - до 4,35%, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 4 б.п. - до 4,43% годовых. Ставка на срок 1 месяц осталась на прежнем уровне - 4,57% годовых, ставка на срок 3 месяца поднялась на 4 б.п. - до 4,7% годовых, ставка на срок 6 месяцев увеличилась на 6 б.п. - до 4,71% годовых.


Опубликовано: /Финмаркет/
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
24 июля 2020 года 10:39
Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США - ITI Capital
Дополнительное давление на рубль связано с растущей вероятностью победы Джо Байдена на выборах в США и введения новых санкций против России, говорится в комментарии ITI Capital. Нефть находится под давлением на фоне роста запасов сырья в США, волатильность спроса отсутствует из-за пандемии и...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 10:25
Citi повысил оценку GDR Mail.ru на 5%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Citi повысил прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) Mail.ru Group (MOEX: MAIL) с $30 до $31,5 за штуку, обновив модель оценки компании с учетом ее результатов за первое полугодие 2020 года, сообщается в обзоре аналитика инвестбанка Кэтрин О'Нилл. Рекомендация "покупать" для...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 10:12
Citi поднял оценку акций Сбербанка на 13%, подтвердив рекомендацию "покупать"
Citi повысил прогнозную стоимость акций Сбербанка (MOEX: SBER) с 225 рублей до 255 рублей за штуку после понижения для него своей оценки стоимости капитала с 16,9% до 14,9%, сообщается в обзоре аналитика Citi Саймона Неллиса. Рекомендация "покупать" для этих бумаг была подтверждена. По данным...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 09:59
Снижение фондового рынка утром пятницы составит 1,5% - ИК "Атон"
Аналитики ИК "Атон" полагают, что фондовый рынок РФ начнет торги пятницы в "красной зоне" - снижение составит примерно 1,5%, говорится в обзоре компании.    читать дальше
.
24 июля 2020 года 09:49
Никаких причин для серьезного падения нефти и даже тестирования отметки $40 за баррель пока нет - "Алор Брокер"
Нефть так и не смогла выбраться вверх из коридора $40-44 за баррель, и теперь, по мнению главного аналитика "Алор Брокер" Алексея Антонова, логичным будет движение котировок к нижней границе канала. "Впрочем, стоит отметить, что нефть, как и другие сырьевые ресурсы, поддерживает ослабление...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 09:35
Вероятно продолжение снижения курса рубля к доллару в пятницу - "Алор Брокер"
Внешний фон предполагает продолжение снижения курса рубля к доллару в пятницу, сообщается в комментарии "Алор Брокер". "В четверг пара доллар/рубль потерла почти 0,5%, закрывшись чуть ниже отметки 71,5, и тем самым почти "похоронив" надежды на уход под отметку 70. Причем рубль как-то совсем...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 09:24
Рубль начнет пятницу с консолидации - Промсвязьбанк
Главный аналитик Промсвязьбанка Богдан Зварич полагает, что перед открытием торгов на российском рынке в пятницу для рубля сложился противоречивый внешний фон. С одной стороны, российскую валюту поддержит ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent демонстрирует...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 09:13
Диапазон 2800-2850 пунктов остается в пятницу актуальным для индекса Мосбиржи - Промсвязьбанк
Индекс Мосбиржи в четверг смог продолжить восходящую динамику и обновил максимальное значение с марта за счет роста акций золотодобывающих компаний, констатирует главный аналитик Промсвязьбанка Роман Антонов. "В пятницу, учитывая негативные настроения на мировых рынках, индекс Мосбиржи способен...    читать дальше
.
24 июля 2020 года 09:02
ЦБ 24 июля может взять паузу в снижении ключевой ставки или ограничиться снижением не более чем на один шаг - ИК "Фридом Финанс"
ЦБ РФ 24 июля 2020 года может взять паузу в снижении ключевой ставки или ограничиться снижением не более чем на один шаг, говорится в комментарии ИК "Фридом Финанс". Банк России проведет в пятницу, 24 июля 2020 года, заседание по вопросам монетарной политики. Большинство участников рынка ждет от...    читать дальше
.
23 июля 2020 года 19:15
Рынок акций РФ в четверг превысил 2850п по индексу МосБиржи во главе с бумагами золотодобытчиков и Норникеля
Москва. 23 июля. Рынок акций РФ в четверг вырос в ожидании снижения ставки ЦБ РФ в пятницу и на фоне высокой нефти, в то время как настроения на внешних фондовых площадках ухудшились из-за слабой статистики в США; индекс МосБиржи превысил рубеж 2850 пунктов, обновив максимум на закрытие торгов с конца февраля, при этом лидерами подъема выступили бумаги "Норникеля" и акции золотодобывающих компаний на фоне ралли золота.    читать дальше
.
23 июля 2020 года 19:00
Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря спросу инвесторов на рисковые активы
Москва. 23 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря усилившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.    читать дальше
.
23 июля 2020 года 19:00
Финотчет Х5 за IIкв и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйвером роста котировок ее GDR - "ВТБ Мои Инвестиции"
Финпоказатели Х5 за II квартал 2020 года по МСФО, публикация которых ожидается 13 августа, и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйверами роста котировок GDR этой компании, считают инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции". При этом они отмечают, что с учётом роста...    читать дальше
.
23 июля 2020 года 18:35
Газпромбанк поднял рейтинг DR ЛУКОЙЛа и Газпрома, а также DR и "префов" Татнефти до "выше рынка" после пересмотра сектора
(добавлена таблица) Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. По итогам переоценки для глобальных депозитарных...    читать дальше
.
23 июля 2020 года 18:05
Цены на нефть в районе $43-44 и слабый доллар могут поддержать дальнейший рост рынка акций РФ - BCS GM
BCS Global Markets (BCS GM) провел анализ операций своих клиентов с основными бумагами, торговавшимися на "Московской бирже" (MOEX: MOEX), за неделю, завершившуюся 22 июля 2020 года, сообщается в обзоре главного стратега инвестбанка Вячеслава Смольянинова и аналитика Василия Мордовцева. Эксперты...    читать дальше
.
23 июля 2020 года 17:37
Газпромбанк поднял рейтинг DR ЛУКОЙЛа и Газпрома, а также DR и "префов" Татнефти до "выше рынка" после пересмотра сектора
Газпромбанк (MOEX: GZPR) пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре аналитиков банка Евгении Дышлюк, Кирилла Бахтина и Марии Мартыновой. По итогам переоценки для глобальных депозитарных расписок (GDR) "ЛУКОЙЛа"...    читать дальше
.
Страница 1 из 9
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.