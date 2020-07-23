Цены евробондов РФ в четверг умеренно подросли благодаря спросу инвесторов на рисковые активы

Москва. 23 июля. Котировки большинства выпусков российских еврооблигаций в четверг умеренно подросли благодаря усилившемуся спросу глобальных инвесторов на рисковые активы. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене, что в итоге привело к некоторому сужению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК выросла по отношению к закрытию 22 июля на 5 базисных пунктов и составила 115,38% от номинала, что соответствует доходности 1,865% годовых (снижение на 1,5 базисного пункта к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries снизилась за день всего на 0,3 базисного пункта, составив 102,42% от номинала (доходность практически не изменилась и составила 0,15% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США сузился на 1,5 базисного пункта и составил 171,5 базисного пункта.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году выросли на 71 базисный пункт по отношению к предыдущему закрытию, составив 144,06% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта - до 3,17% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году выросли в цене на 59 базисных пунктов, поднявшись до 138,87% от номинала (доходность снизилась на 3 пункта и составила 3,14% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подорожали на 19 базисных пунктов, до 115,61% от номинала (доходность снизилась на 3,5 пункта, до 1,91% годовых), с погашением в 2023 году - на 2,5 базисного пункта, до 111,235% от номинала (их доходность снизилась на 1,5 пункта и составила 1,215% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году прибавил в цене 114 базисных пунктов, подорожав до 137,57% от номинала (доходность снизилась на 5 пунктов и составила 3,165% годовых), десятилетний выпуск с погашением в 2027 году вырос в цене на 14 базисных пунктов - до 112,72% от номинала (доходность снизилась на 2 пункта, до 2,23% годовых).

"Рынок российских еврооблигаций сегодня продемонстрировал умеренный ценовой рост, чего нельзя сказать о секторе рублевых гособлигаций. Таким образом, сегодня валютные и рублевые бумаги демонстрировали противоположную динамику. При этом котировки "коротких" выпусков евробондов РФ обновили максимумы с начала "пандемийной" истории, в то время как в "длинных" бумагах еще остается потенциал для роста, но цены здесь также близки к своим "постпандемийным" максимумам. Связано это, прежде всего, с общемировым спросом глобальных инвесторов на долговые бумаги развивающихся стран. Кроме того, поддержку оказывают низкие ставки евробондов развитых стран на фоне новой волны обострения взаимоотношений между США и Китаем. Примечательным в нынешней ситуации является тот факт, что повышенный спрос глобальных инвесторов на "защитные" активы не провоцирует отток средств из рисковых активов, а скорее наоборот, выступает фактором поддержки для долговых бумаг emerging markets", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.