Финотчет Х5 за IIкв и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйвером роста котировок ее GDR - "ВТБ Мои Инвестиции"

Финпоказатели Х5 за II квартал 2020 года по МСФО, публикация которых ожидается 13 августа, и вероятный пересмотр дивидендной политики могут стать драйверами роста котировок GDR этой компании, считают инвестиционные стратеги "ВТБ Мои Инвестиции".

При этом они отмечают, что с учётом роста котировок на 10% за последние 3 дня GDR Х5 выглядят в настоящее время справедливо оцененными.

Также в ходе совместной онлайн-конференции ВТБ Капитал Инвестиции с Х5 Retail Group было отмечено, что рост продаж у компании после отмены ограничений, связанных с борьбой с COVID-19, продолжается. В июле сопоставимые продажи оказались выше, чем во втором квартале 2020 г.: +10% в Пятерочке (80% выручки группы). Компания ожидает увеличение рентабельности EBITDA во 2 кв 2020г. год к году несмотря на высокие показатели годом ранее и планирует нарастить свою долю на рынке: с 11,5% в 2019 г. до 20% в 2029 году.

Дивидендная политика компании принята в 2017 году: при соблюдении уровня отношения чистого долга компании к EBITDA ниже 2х (у Х5 все три года показатель находился около 1,7х), компания выплачивает акционерам не менее 25% чистой прибыли. Последние три года по факту выплаты были порядка 70-110% чистой прибыли, что позволяло акциям компании демонстрировать дивидендную доходность выше 5%.

"Х5 имеет существенную нераспределенную прибыль прошлых лет и ежегодную прибыль выше 30 млрд рублей, поэтому есть понимание, что дивиденды могут расти в абсолюте на ежегодной основе вместе с ростом нашего бизнеса. Менеджмент компании видит возможность увеличить дивидендные выплаты, начиная со следующего года, до 50% с уровня 30 млрд. руб. Предложение будет рассмотрено на наблюдательном совете во 2 половине 2020 года. Возможно сама дивидендная политика будет пересмотрена, т.к. на текущий момент она довольно консервативна", - отметили в ходе конференции представители Х5 Retail Group.